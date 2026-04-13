أوقف فوضى درج الملابس الداخلية وابق منظمًا مع مجموعة أمازون الأساسية

لسبب ما، من بين جميع أركان وزوايا غرفة النوم، المكان الوحيد الذي يبدو دائمًا في حالة من الفوضى هو درج الملابس الداخلية. قد يصبح الأمر فوضويًا وقد يبدو من المستحيل العثور على نظام التنظيم المناسب. إذا كان هذا يبدو مساحتك الخاصة، فإن منظم أدراج الملابس الداخلية من Amazon Basics الذي يقل سعره عن 9 دولارات يحتوي على مساحة تخزين كافية لتجميع العناصر المتنوعة في أي درج يحتاج إلى فرز جيد. والأهم من ذلك كله، أن ميزة المقسم مثالية للعناصر التي يبدو أنها تضيع في الخلط. العملاء راضون عن مادة المنظم أيضًا، حيث كتب أحد المراجعين: “القماش ناعم ومتين. إنه خفيف الوزن للغاية”. المواد المستخدمة في الفواصل ليست شديدة الصلابة، لأنها مصنوعة من نسيج شبكي مرن باللون الرمادي.

من ناحية أخرى، فإن العيب هو أن المتانة ليست موجودة بالكامل، حيث علق أحد العملاء: “لم أكن أتوقع الكثير مقابل السعر ولكن هذه واهية للغاية”. لكن إذا كنت ستقوم بتخزين الملابس الداخلية والملابس الخفيفة فقط، فلا ينبغي أن يمثل ذلك مشكلة كبيرة. بشكل عام، يمكن لهذا المنظم المكون من مجموعتين أن يحمل معظم مستلزمات درج الملابس الداخلية. تأتي كل قطعة مع ستة فواصل واسعة يمكن أن تساعد في فصل ملابسك الداخلية وتخزينها بشكل أنيق. ليس من الضروري أن تقتصر على مجرد درج، حيث يمكن وضعها بسهولة داخل الخزانة أو على الرف في غرفة النوم أيضًا. بعمق 33 سم، فإنها تخزن أكثر بكثير مما تراه العين – جيدة لتكديس قطع الملابس الداخلية المتعددة المطوية بشكل أنيق داخل قسم واحد مقسم.