أوقف نمو الأعشاب الضارة في الحصى بدون مواد كيميائية خطرة مع 9 حلول بديلة

يمكن للممرات والممرات المرصوفة بالحصى أن تضيف لمسة من الرقي إلى العقار، كما تتضمن بعض تصميمات المناظر الطبيعية الحصى المستخدم كمهاد حول الشجيرات والمزارع. نظرًا لأن الحصى مسامي للغاية، فقد يصبح في كثير من الأحيان ملاذًا للأعشاب الضارة. في عملي كبستاني محترف، غالبًا ما أضطر إلى التعامل مع الأعشاب الضارة التي تنمو عبر الحصى. ومع ذلك، باعتباري بستانيًا عضويًا، فإن مبيدات الأعشاب السامة ليست خيارًا لعملي، ولا أستخدمها شخصيًا على الإطلاق. لذا، إليك بعض الطرق غير الكيميائية لمنع نمو الأعشاب الضارة في الحصى.

هناك بعض الحيل المختلفة لمنع الأعشاب الضارة في الحصى. ولكن ربما تتعامل مع الأعشاب الضارة في مراحل مختلفة من النمو قبل أن تتمكن من التركيز على الوقاية. أوائل الربيع هو أفضل وقت للاستراتيجيات القائمة على الوقاية. وعلى الرغم من أن الوقاية هي الأفضل، إلا أنها ليست ممكنة دائمًا، لذلك من الجيد أن يكون لديك بعض الأساليب للاختيار من بينها. وتختلف هذه الممارسات من حيث الالتزام بالجهد والوقت، وكذلك التكلفة.

قد تكون بعض الحشائش ذات الجذور الحنفية العميقة (مثل الهندباء البرية أو الأرقطيون أو نبات الأرقطيون الأرجواني) عنيدة جدًا تجاه الخل أو أي حلول أخرى تتضمن السكب أو الرش. غالبًا ما يلزم اقتلاع الحشائش الناضجة قبل أن تصبح الطرق الوقائية أكثر فعالية. ومع ذلك، فإن استخدام الماء المغلي أو محلول الملح/الخل قبل 24 ساعة أو أكثر من عملية القطف يمكن أن يساعد في ذبول أو إضعاف الجذر لتسهيل العملية.