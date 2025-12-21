أولو فاشانو واحدة من النقاط المضيئة القليلة للطائرات

نيو أورليانز – ليس هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن استخلاصها من موسم جيتس هذا، ولكن لعبة التدخل الأيسر أولو فاشانو هي واحدة منها.

شهد اختيار الجولة الأولى لعام 2024 موسمًا ثانيًا قويًا، ويبدو أن الاقتران بينه وبين أرماند ميمبو في التدخل الصحيح قد يكون إجابة طويلة المدى.

تم منح Fashanu الفضل من قبل Pro Football Focus بالسماح بستة أكياس و 35 ضغطًا هذا الموسم.

لقد كان عنصرًا أساسيًا في خط الهجوم وأدخل تحسينات على أسلوب اللعب.

قال فاشانو هذا الأسبوع: “ألتزم بمعايير عالية جدًا، وهناك بالتأكيد عدد لا بأس به من اللحظات التي شعرت فيها أنه كان بإمكاني تقديم أداء أفضل كثيرًا”. “أعلم، بالنسبة لي، أن الأمر كله يتعلق بأخذ ما تعلمته من المباراة الأخيرة والانتقال به إلى الأسبوع التالي، وأعتقد أنني قمت بعمل جيد جدًا في ذلك. بالنسبة لي، أعلم أنني دائمًا في عقلية المحاولة المستمرة للتحسين، ومحاولة العثور على أشياء للعمل عليها في لعبة الركض والتمرير.”

وقبل ثلاث مباريات متبقية، يأمل فاشانو في تجنب تعرضه لإصابة في أواخر الموسم مثلما تعرض لها العام الماضي. كان يعاني من التهاب اللفافة الأخمصية مما أعاق نشاطه خارج الموسم.

وقال فاشانو: “في البداية، أنا فقط أدعو الله أن أنهي الموسم بصحة جيدة”. “لقد لعب هذا بالتأكيد دورًا كبيرًا في آخر موسم لي، حيث ركزت فقط على العودة إلى 100 بالمائة، وإعادة التأهيل. أشعر أنني آمل أن أتمكن من إنهاء الموسم بقوة وصحة، وهذا يمكن أن يساعد بالتأكيد في فترة الإجازة.”

الطائرات هي 3-11 هذا الموسم وذهبت 5-12 في عامه الأول. لقد أثرت كل الخسارة على بعض اللاعبين على مر السنين. واعترف فاشانو بأن الأمر كان صعباً.

قال فاشانو: “إنه أمر سيء. أنا أكره الخسارة. أشعر أنني أكره الخسارة أكثر من حبي للفوز”. “لقد كان هناك بالتأكيد الكثير من الخسارة خلال العامين الماضيين. أعلم، بالنسبة لنفسي، كل ما يمكنني فعله هو التحكم في الأشياء التي يمكن التحكم فيها، وبذل كل ما في وسعي لمساعدة الفريق على الفوز. أعلم أنني إذا قمت بدوري فإن كل شيء سيسير في مكانه في النهاية.”

وقد تولى فاشانو بالفعل ثلاثة مدربين رئيسيين في موسمين – مع روبرت صالح، والمدرب المؤقت جيف أولبريتش وآرون جلين. قال فاشانو إنه يؤمن بالاتجاه الذي يقوده جلين.

وقال فاشانو: “إن التغيير الكامل في الثقافة منذ اللحظة التي تدخل فيها النائب العام وهذا الموظفون، كان مختلفاً تماماً عن العام الماضي”. “من الواضح أن هذا قد لا ينعكس في سجلنا، ولكن منذ هذه اللحظة من العام الماضي وحتى الآن يبدو الأمر وكأننا فريق مختلف تمامًا. نشعر حقًا أننا نبني شيئًا ما.”

قام فريق Jets برفع DB Tre Brown من الفريق التدريبي لمباراة الأحد.