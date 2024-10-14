أول شيء يجب عليك فعله قبل تعليق ستائر ايكيا RITVA

هناك الكثير من حيل ايكيا التي ستغير أسلوبك في الأعمال اليدوية، بدءًا من إنشاء أرائك مع صناديق تخزين وحتى بناء مكتبك العائم مع أسطح العمل من ايكيا. في كثير من الحالات، وجد متسوقو ايكيا طرقًا لتحسين المنتجات ذات الأسعار المعقولة التي يقدمها هذا المتجر السويدي حتى يتمكنوا من الحصول على ديكور منزلي دائم بسعر أقل. في حالة ستائر RITVA التي تبلغ قيمتها 40 دولارًا، فإن الاختراق بسيط: يجب عليك غسلها وتجفيفها وكيها قبل تعليقها حتى تكون القياسات صحيحة وحتى تحصل على ستائر ناعمة ونظيفة.

ستائر RITVA للخصوصية وتعتيم الضوء هي من أكثر الستائر مبيعًا في ايكيا، وذلك لسبب وجيه. تعد التقييمات حول هذا المنتج إيجابية للغاية بشكل عام، حيث أشاد العديد من العملاء بمدى بساطة الستائر وبأسعار معقولة وكيف يمكنها رفع أي غرفة في المنزل على الفور، تمامًا مثل خيارات الستائر الشفافة من ايكيا. لاحظ بعض المتسوقين أن الألواح المتموجة للستائر تبدو أنيقة وأنيقة وأن المادة أجمل مما توقعوا بالنسبة للسعر. ومع ذلك، كما لاحظ العديد من المراجعين أيضًا، نظرًا لأن الستائر مصنوعة من القطن بنسبة 100%، فيجب غسلها وتجفيفها قبل تعليقها لجعلها بالطول المناسب لنافذتك. تأخذ ايكيا في الاعتبار أن هذه الستائر سوف تنكمش عند غسلها، وبالتالي ستكون أطول قليلًا إذا لم تكمل هذه الخطوة المهمة. إليك كيفية غسل ستائر RITVA قبل تعليقها دون إتلافها.