أول شيء يجب عليك فعله قبل تعليق ستائر ايكيا RITVA

هناك الكثير من حيل ايكيا التي ستغير أسلوبك في الأعمال اليدوية، بدءًا من إنشاء أرائك مع صناديق تخزين وحتى بناء مكتبك العائم مع أسطح العمل من ايكيا. في كثير من الحالات، وجد متسوقو ايكيا طرقًا لتحسين المنتجات ذات الأسعار المعقولة التي يقدمها هذا المتجر السويدي حتى يتمكنوا من الحصول على ديكور منزلي دائم بسعر أقل. في حالة ستائر RITVA التي تبلغ قيمتها 40 دولارًا، فإن الاختراق بسيط: يجب عليك غسلها وتجفيفها وكيها قبل تعليقها حتى تكون القياسات صحيحة وحتى تحصل على ستائر ناعمة ونظيفة.
ستائر RITVA للخصوصية وتعتيم الضوء هي من أكثر الستائر مبيعًا في ايكيا، وذلك لسبب وجيه. تعد التقييمات حول هذا المنتج إيجابية للغاية بشكل عام، حيث أشاد العديد من العملاء بمدى بساطة الستائر وبأسعار معقولة وكيف يمكنها رفع أي غرفة في المنزل على الفور، تمامًا مثل خيارات الستائر الشفافة من ايكيا. لاحظ بعض المتسوقين أن الألواح المتموجة للستائر تبدو أنيقة وأنيقة وأن المادة أجمل مما توقعوا بالنسبة للسعر. ومع ذلك، كما لاحظ العديد من المراجعين أيضًا، نظرًا لأن الستائر مصنوعة من القطن بنسبة 100%، فيجب غسلها وتجفيفها قبل تعليقها لجعلها بالطول المناسب لنافذتك. تأخذ ايكيا في الاعتبار أن هذه الستائر سوف تنكمش عند غسلها، وبالتالي ستكون أطول قليلًا إذا لم تكمل هذه الخطوة المهمة. إليك كيفية غسل ستائر RITVA قبل تعليقها دون إتلافها.
كيفية تنظيف وتجفيف وكي ستائر RITVA
عملية الغسيل بسيطة جدًا. تقول ايكيا أنه يجب غسل ستائر RITVA في الغسالة على درجة حرارة دافئة في دورة عادية، وتجنب استخدام المبيضات. بعد ذلك، يمكنك التجفيف بالمجفف على درجة متوسطة كما تفعل مع أي قماش قطني آخر. توقع انكماش بنسبة 4% بعد الغسيل والتجفيف، وفقًا لوصف العناية بمنتج ايكيا. تجنب أيضًا التنظيف الجاف لهذه الستائر. إذا كنت ترغب في الحفاظ على لون ستائرك، فكر في غسل الستائر بمفردها أو باستخدام قماش مطابق لها. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص إذا اخترت الستائر البيضاء، حيث قد يؤثر اللون الأحمر على لونها.
بمجرد أن تصبح الستائر نظيفة وجافة، تصبح المكواة هي سلاحك السري للحصول على هذا المظهر المنعش والمتكامل. يجب عليك استخدام طاولة كي ومكواة على الإعداد العالي، والبدء من أعلى ستائرك، ثم النزول إلى الأسفل. بمجرد أن تصبح ناعمة تمامًا، يمكنك أخيرًا تعليق ستائرك ورؤية كيفية سقوطها بالضبط. يمكنك أيضًا تجفيف ستائرك بالبخار للحصول على مظهر مثالي خالٍ من التجاعيد بعد ذلك في حالة ظهور أي تجاعيد أثناء التعليق. بمجرد رفع الستائر، يجب أن تكون بالطول المثالي لنافذتك. ومع ذلك، لاحظ أحد المراجعين على موقع IKEA الإلكتروني أن أحد أزواج الستائر الخاصة بهم أصبح أقصر قليلاً من الآخر بعد الغسيل والتجفيف، لذا ضع في اعتبارك أنه قد تكون لديك هذه المشكلة أيضًا.