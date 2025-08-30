أول ظهور كهربائي لجوناه تونغ يحمل كل الآمال ، وعد بمستقبل ميتس

حضرت أم يونان تونغ ، كارين ، وأبي ، أليكس ، لكن هذا كان ما يعادل 4212 من أولياء أمور الدوري في سيتي فيلد مساء الجمعة.

حصل تونغ على تصفيق عالٍ-يقف في الغالب-أثناء المشي من الثور في حقل المركز الأيمن إلى المخبأ ، جنبًا إلى جنب مع لويس تورينس ، مع اقتراب أول ظهور له في الدوري. ومع استنزاف الدراما من هذه اللعبة بعد أن سجل فريق Mets مسجلًا للامتياز 12 يمتد على الأوليين الأوليين ، كان حشد Sellout يحث الآن على تونغ نحو خط النهاية الشخصي ولتحقيق فوزه.

لقد عاشوا وتوفيوا مع كل ملعب – استثمروا في أحدث طفلهم – من خلال قمة مؤلمة من الخامس الذي بدأ بتونغ تونغ وانتهى مع تونغ يصرخ.

بالنسبة للمجموعة الموضعية التي دعمت تونغ في أول أدوارين ، تخلت عنه بشكل هجومي في الخامس الدفاعي كأخطاء متتالية من قبل فرانسيسكو ليندور وبيت ألونسو دفعوا مارلينز إلى أربعة أشواط (ثلاثة غير مكتسبة) والاعب 22 لاعبًا ثلاثي الأرقام. كان خوسيه كاستيلو يسخن. ذهب العد إلى 1-2 على ليام هيكس. وقف الحشد. متوسل. التسول. الصلاة. من خلال الكرة الثانية والكرة ثلاثة.