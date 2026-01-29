تم الكشف عن أول منشق معروف عن بيل بيليشيك.

خرج Vahe Gregorian من Kansas City Star كواحد من 11 ناخبًا على الأقل في Pro Football Hall of Fame الذين لم يضعوا Belichick على أوراق اقتراعهم بعد الأخبار الصادمة التي تفيد بأن بطل Super Bowl ثماني مرات فشل في إجراء الخفض خلال أول مرة له حتى الاستقراء.

في عمود لصحيفة ستار يوم الأربعاء، كتب غريغوريان، الذي غطى اتحاد كرة القدم الأميركي منذ ما يقرب من أربعة عقود، أن الازدراء لا علاقة له بشهادة Spygate أو Deflategate أو Belichick سيئة السمعة مع وسائل الإعلام.

وبدلاً من ذلك، قال كاتب العمود الرياضي المخضرم، إن “ديناميكيات الاختيار الغريبة” في القاعة دفعته إلى وضع أصواته في مكان آخر.

بشكل منفصل عن اقتراع العصر الحديث المكون من 15 رجلاً، يتم تكليف الناخبين باختيار المرشحين من مجموعة خاصة مكونة من خمسة أشخاص تتكون من ثلاث فئات تتكون من ثلاثة من كبار المرشحين، ومساهم، ومدرب.

كان بيليشيك، المرشح التدريبي لهذا العام، يتنافس مع كبار المرشحين كين أندرسون وروجر كريج وإل سي غرينوود والمرشح المساهم، الذي تصادف أنه مالك باتريوتس منذ فترة طويلة روبرت كرافت.

سُمح للناخبين باختيار ثلاثة مرشحين فقط من هذا المجال، حيث يحتاج المرشحون إلى 80 بالمائة (40 من أصل 50) من الأصوات للوصول إلى كانتون، أوهايو.

على الرغم من حصولهم على ثلاثة أصوات فقط، صرح جريجوريان أن الرجال الخمسة كانوا يستحقون القاعة في عينيه، وكان يفترض في البداية أنه سيصوت لصالح بيليشيك في اقتراعه الأول.

ولكن عندما حان وقت التصويت، قال جريجوريان إنه شعر “بواجبه” في التصويت للمرشحين الثلاثة الكبار “المستحقين بشدة” – أندرسون وكريج وغرينوود – الذين يمكن أن يحدقوا في إحدى فرصهم الأخيرة في الفوز بمقعد في الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

“لقد استحق الثلاثة جميعًا التعريف في القاعة منذ فترة طويلة. لقد تم تجاهل الثلاثة جميعًا لعقود من الزمن. “

استشهد جريجوريان بعظماء اتحاد كرة القدم الأميركي مثل ألبرت لويس وأوتيس تايلور وجيم تيرير، الذين فشلوا جميعًا في الوصول إلى القاعة أثناء دورهم كمرشحين كبار، كلاعبين لم يكن يريد أن يعاني الثلاثي هذا العام من نفس المصير.

كتب جريجوريان أن تعيين بيليشيك “أمر لا مفر منه قريبًا”، وذكر أنه يفهم سبب الغضب الشديد في عالم كرة القدم من النتائج.

وكتب: “على الرغم من مخاطر تناقض تصويتي، في الواقع، لا ينبغي لـ (بيليشيك) الانتظار”. “أتفهم سبب شعور الناس بالإهانة لأنه لن يذهب في اللحظة الأولى التي يستطيع فيها ذلك. … لقد شعرت بأنني مضطر أكثر إلى ما أعتبره الفرص الأخيرة والقضايا الخاسرة التي تلوح في الأفق داخل النظام الذي لدينا – وهو نظام آمل أن تراه القاعة مناسبًا للتغيير الآن.”