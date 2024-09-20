أيدان هاتشينسون يحظى بالتفضيل بعد بداية ساخنة

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى صحيفة نيويورك بوست عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير الخاصة بنا لمزيد من المعلومات.



هناك لاعب دفاعي جديد مفضل لهذا العام في دوري كرة القدم الأميركي.

بعد مرور أسبوعين، تولى إيدن هاتشينسون (+400) المركز الأول في لوحة احتمالات أفضل لاعب دفاعي في DraftKings Sportsbook.

كان خط الدفاع النهائي لفريق ليونز مهيمناً تمامًا خلال مباراتين مع 10 تدخلات إجمالية، و5.5 أكياس رائدة في الدوري وتسبب في فقدان الكرة.

أصبح لاعب ميشيغان في عامه الثالث سريعًا واحدًا من أفضل المهاجمين في دوري كرة القدم الأميركي، حيث سجل 21 كيسًا إجماليًا خلال موسميه الأولين بعد أن تم اختياره في المركز الثاني بشكل عام في مسودة دوري كرة القدم الأميركي لعام 2022 من قبل ديترويت.

وعلى الرغم من خسارة الأسبوع الماضي أمام فريق بوكانيرز، فإن دفاع فريق ليونز بدا متحسنا بشكل كبير بفضل قفزة هتشينسون إلى حد كبير، حيث سمح بتسجيل 20 نقطة في كل مباراة على مدار أسبوعين وبمعدل خمس ياردات فقط في كل لعبة.

احتمالات أفضل لاعب هجومي في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

لاعب احتمال ايدان هاتشينسون +400 تي جيه وات +450 ماكس كروسبي +550 ميكا بارسونز +650 نيك بوسا +900 مايلز جاريت +950 الاحتمالات عبر DraftKings

افتتح هتشينسون الموسم بأفضل احتمالات سادس (+1400) للفوز بالجائزة، ميكا بارسونز، مايلز جاريت، تي جيه وات، ماكس كروسبي ونيك بوسا في FanDuel Sportsbook.

بارسونز، الذي كان المرشح المفضل بفارق +500 قبل الأسبوع الأول، لديه الآن رابع أفضل احتمالات (+650) بعد بداية بطيئة لدفاع الكاوبويز.

المراهنة على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

وات، الذي بدأ أيضًا بداية رائعة بتسجيله هدفين وسبعة تدخلات لصالح فريق ستيلرز الذي حقق الفوز 2-0، لديه الآن ثاني أفضل فرصة للفوز بالجائزة +450.

تراجع لاعب الدفاع الحالي مايلز جاريت إلى خارج المراكز الخمسة الأولى عند +950.

لماذا تثق في صحيفة نيويورك بوست للمراهنات

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد المواهب في العديد من الرياضات. وهو على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – دوري البيسبول الرئيسي، ودوري كرة القدم الأمريكية، ودوري كرة السلة الأمريكي.