أيقونات موسيقى الروك في التسعينات التي شوهت تراثها

بيلي كورغان
في التسعينيات، جمعت Smashing Pumpkins بين القيثارات الصارخة، وكلمات الأغاني المحيرة، والغناء المزمجر، وكان معظم هذه الأشياء مسؤولية بيلي كورغان – كاتب الأغاني الرئيسي في الفرقة، والمغني الرئيسي، والعضو المستمر الوحيد. وصلت المجموعة إلى أعلى مستويات الجرونج بأغاني مثل “Cherub Rock” و”Today” قبل أن تصبح كبيرة وتقدمية مع LP المزدوج “Mellon Collie and the Infinite Sadness” ثم انقسمت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. سقط Smashing Pumpkins من ذروته لأن كورغان ينفر باستمرار زملائه في الفرقة ويطردهم قبل أن يصبح معتادًا على خطاب الكراهية.
كشف كورغان في مدونته Livejournal في عام 2005 أنه قضى المساء ذات مرة بصحبة امرأة حميمة. لقد استخدم نفس المدونة للتهديد علنًا بالعنف ضد المرأة بعد أن علم أنها متحولة جنسياً وكانت تخبر الناس بأنها كانت مع كورغان. بعد ست سنوات، كتبت ديفي إيفر، الناشطة في مجال حقوق المتحولين جنسيًا ومنشئة دواسات الجيتار المخصصة، على لوحة الرسائل أن كورغان لم تدفع لها أبدًا مقابل عملها. انتقدت كورغان على وسائل التواصل الاجتماعي إهانات مناهضة للمتحولين جنسيًا، وهددتها بالعنف وأصرت على أنه سيرفع دعوى قضائية شديدة لدرجة أنها ستخرجها من العمل إلى الأبد.
ليز فير
بعد إصدار بعض أشرطة الكاسيت المقرمشة تحت اسم Girly-Sound، خرجت ليز فير بأغنية “Exile in Guyville” تحت اسمها في عام 1993. وكان لها تأثير كبير على جيل من المغنيات وكاتبات الأغاني الصريحات جنسيًا، والطائفيات، والمغنيات وكاتبات الأغاني والفرق الموسيقية ذات الواجهة النسائية في التسعينيات، وأتبعتها Phair بعدد قليل من الألبومات ذات التفكير المماثل بحلول نهاية العقد. في حين تلقى فاير الكثير من الإشادة من النقاد، إلا أن النجاح التجاري كان بعيد المنال. في عام 2003، تعاونت فاير مع المنتجين وكتاب الأغاني وراء نجاح مغنية البانك المراهقة أفريل لافين، وأغنيتها المنفردة الجذابة والصديقة للراديو “لماذا لا أستطيع؟” لقد فعل بالضبط ما كان من المفترض أن يفعله: وصل Phair إلى قائمة أفضل 40 لاعبًا للمرة الأولى والوحيدة.
بالنسبة إلى معجبيها وأتباعها منذ فترة طويلة، ارتكبت فاير الخطيئة الكبرى للفنانين الحقيقيين: لقد “بيعت بالكامل”. كان على عدد قليل من نجوم موسيقى الروك في التسعينيات أن يتحملوا سقوطًا أكثر خطورة من النعمة، كما يراها محبو موسيقى الجاز وحراس البوابة الأكثر صرامة. “ما الذي تفكر فيه ليز فير؟” سأل الناقد ميم أودوفيتش بلاغيًا في ذلك الوقت. جاءت الضربة المدمرة بشكل خاص عندما أصدرت مدونة الموسيقى المؤثرة Pitchfork مراجعة لاذعة 0.0 (من 8.0) لألبوم Phair لعام 2003 الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا. كتب مات ليماي: “لقد تمكنت ليز أخيرًا من تحقيق ما يبدو أنه كان هدفها منذ أن عرضت عليها إمكانية النجاح التجاري لأول مرة: إصدار ألبوم كان من الممكن أن يصنعه أي شخص آخر بنفس السهولة”.
ديف جروهل
انتهت قصة الحياة الحقيقية المأساوية لنرفانا بوفاة المغني كورت كوبين عام 1994. قام عازف الدرامز ديف غروهل بتبديل التروس وبرز كمغني وكاتب أغاني وعازف جيتار لمشروع جديد يسمى Foo Fighters. بعد هيمنتها على موسيقى الروك البديلة في فترة ما بعد الجرونج لبقية التسعينيات، تطورت Foo Fighters لتصبح واحدة من فرق الروك أند رول الأكثر شعبية في القرن الحادي والعشرين. طوال الوقت، تمتع Grohl بسمعة طيبة كواحد من رجال الروك الطيبين، حيث قام بإدخال الفكاهة في مقاطع الفيديو والعروض الخاصة بـ Foo Fighters، وشن معارك طبول لطيفة مع الأطفال، وعاش علاقة رومانسية عامة مع زميله في الفرقة تايلور هوكينز.
لقد كان الأمر بمثابة صدمة للجماهير في أغسطس 2024 عندما كشف Grohl أنه لم يكن رجلاً جيدًا فيما يتعلق بزواجه من Jordyn Blum الذي دام 21 عامًا. وكتب جروهل على إنستغرام: “لقد أصبحت مؤخرًا أبًا لطفلة جديدة، ولدت خارج زواجي. وأخطط لأن أكون والدًا محبًا وداعمًا لها”. “أنا أحب زوجتي وأطفالي، وأبذل كل ما في وسعي لاستعادة ثقتهم وكسب مسامحتهم”. ألغت الفرقة بعض مواعيد الجولات وأعلنت أنها ستأخذ استراحة لمدة غير معروفة بينما ظل Grohl، الذي اشتهر باستمرار إلى حد كبير منذ عام 1991، منخفضًا لبعض الوقت.
إد كووالشيك
باعت Live 8 ملايين نسخة من ألبومها “Throwing Copper” عام 1994، المليء بأغاني الروك البديلة المتقلبة والفلسفية والمعذبة مثل “I Alone” و”Selling the Drama” و”Lightning Crashes”. لقد تحطمت ديناميكية الفرقة الصحية بعد انخفاض شعبيتها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك لأن المغني الرئيسي إد كووالتشيك بدأ يتصرف كما لو كان النجم ولم يكن زملاؤه في الفرقة وأصدقاؤه القدامى كذلك. في عام 2009، قرر كووالتشيك أن فرقة Live يجب أن تنفصل، وأخبر الفرقة بذلك عبر البريد الإلكتروني. بحلول تلك المرحلة، أصبح سلوك كووالتشيك فاضحًا للغاية لدرجة أن الأعضاء الآخرين في Live رحبوا بالانقسام. قال عازف الجيتار تشاد تايلور لمجلة رولينج ستون: “لقد استجبنا جميعًا في حوالي 30 ثانية وقلنا: فكرة رائعة”.
فيل أنسيلمو
عندما هيمنت موسيقى الجرونج على التسعينيات، تلاشت معظم فرق الميتال الموجودة منذ الثمانينيات، ولكن ليس فرقة بانتيرا. لقد أصبحت أكثر صعوبة وإثارة وأصبحت أكثر نجاحًا، حيث بيعت ملايين النسخ من ألبوماتها في أوائل التسعينيات “Vulgar Displays of Power” و”Far Beyond Driven”. جعلت الشعبية السائدة لفرقة بانتيرا قائدها النشيط، فيل أنسيلمو، نجم موسيقى الروك المعتمد. أدت شكاوى المغني التي تم بثها علنًا وبشكل متكرر مع الأعضاء الآخرين في بانتيرا إلى الانقسام في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتحمل أنسيلمو اللوم. اشتد عداءه مع عازف الجيتار “ديميباغ” داريل أبوت لدرجة أنه عندما قُتل أبوت في عام 2004، طلبت عائلة المتوفى من أنسيلمو عدم حضور الجنازة.