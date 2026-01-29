أيقونات موسيقى الروك في التسعينات التي شوهت تراثها

في التسعينيات، جمعت Smashing Pumpkins بين القيثارات الصارخة، وكلمات الأغاني المحيرة، والغناء المزمجر، وكان معظم هذه الأشياء مسؤولية بيلي كورغان – كاتب الأغاني الرئيسي في الفرقة، والمغني الرئيسي، والعضو المستمر الوحيد. وصلت المجموعة إلى أعلى مستويات الجرونج بأغاني مثل “Cherub Rock” و”Today” قبل أن تصبح كبيرة وتقدمية مع LP المزدوج “Mellon Collie and the Infinite Sadness” ثم انقسمت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. سقط Smashing Pumpkins من ذروته لأن كورغان ينفر باستمرار زملائه في الفرقة ويطردهم قبل أن يصبح معتادًا على خطاب الكراهية.

كشف كورغان في مدونته Livejournal في عام 2005 أنه قضى المساء ذات مرة بصحبة امرأة حميمة. لقد استخدم نفس المدونة للتهديد علنًا بالعنف ضد المرأة بعد أن علم أنها متحولة جنسياً وكانت تخبر الناس بأنها كانت مع كورغان. بعد ست سنوات، كتبت ديفي إيفر، الناشطة في مجال حقوق المتحولين جنسيًا ومنشئة دواسات الجيتار المخصصة، على لوحة الرسائل أن كورغان لم تدفع لها أبدًا مقابل عملها. انتقدت كورغان على وسائل التواصل الاجتماعي إهانات مناهضة للمتحولين جنسيًا، وهددتها بالعنف وأصرت على أنه سيرفع دعوى قضائية شديدة لدرجة أنها ستخرجها من العمل إلى الأبد.