أيقونات موسيقى الروك في الثمانينيات التي شوهت تراثها

استمتع نجوم الروك في الثمانينيات بأنماط حياة لا يمكن أن يتخيلها سوى عدد قليل من الموسيقيين اليوم. كانت الصناعة مدعومة بالمبيعات الكبيرة المستمرة للوحدات المادية بالإضافة إلى البنية التحتية للقيام بجولات عالمية ضخمة ومربحة بشكل لا يصدق. ليس من المستغرب أن العديد من الموسيقيين ينغمسون في مذهب المتعة والإفراط الذي يُعرف به هذا النوع عمومًا.
بعض أكبر الفرق الموسيقية في ذلك العصر، مثل Mötley Crüe، جعلت من أسلوب حياتها الصاخب محورًا لعلامتها التجارية، لكنها وجدت لاحقًا مكانتها كممثلين يعانون نتيجة لذلك. آخرون، مثل Guns N ‘Roses، ناضلوا لتوضيح اتجاههم الفني في العقد التالي، والذي سيطرت عليه فرق الجرونج والفرق الصناعية الجديدة التي غيرت المشهد الموسيقي بشكل جذري. اندلعت فرقة Guns N ‘Roses وسط فضائح لأكثر من عقد من الزمن وشهدت خروج أعضاء رئيسيين – مثل عازف الجيتار الشهير في الفرقة Slash. في نهاية المطاف، استقروا مرة أخرى كعمل حي يركز على منح الجمهور ما يريدون: عروض مذهلة لكلاسيكياتهم القديمة. وقد نجحت صحيفة Crüe أيضًا في توحيد جهودها في السنوات الأخيرة وأعادت التواصل مع جمهورها.
ولكن ماذا عن أولئك الذين تعرض تراثهم لضربة قوية وفشل في التعافي بشكل صحيح؟ فيما يلي ثلاثة أيقونات صخرية فقدت بعضًا من بريقها منذ ذروتها.
تيد نوجنت
كان تيد نوجنت واحدًا من أكثر عازفي الجيتار احترامًا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وقد نال استحسانًا لموسيقاه بالإضافة إلى عروضه المسرحية خلال العروض الحية. في معظم فترة الثمانينيات، كان يعمل منفردًا، وإن كان ذلك مع تناقص طفيف في العوائد التجارية والنقدية. لذلك أنهى نوجنت العقد في المجموعة العملاقة قصيرة العمر Damn Yankees، التي أصدرت ألبومين قبل أن تستقيل.
كان نوجنت أيضًا بارزًا طوال حياته المهنية بسبب توجهاته المحافظة الصريحة والشديدة، والتي تدعم دعمه الصريح لملكية الأسلحة، واستخدم برنامجه الإذاعي في ديترويت كمنصة لمناقشة القضايا السياسية. ومع ذلك، فقد اجتذب أيضًا قدرًا كبيرًا من الجدل على مر السنين، مما أثر على الأرجح على مستمعيه. لقد أدلى بتعليقات حول باراك أوباما تم تفسيرها على نطاق واسع على أنها عنصرية، كما نشر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها معادية للسامية.
سيباستيان باخ
باعتباره المغني الرئيسي لفرقة Skid Row الأكثر مبيعًا في الثمانينيات، يبدو أن سيباستيان باخ كان لديه كل ما يتطلبه مغني الروك. كان مشهورًا بمظهره الجميل المنحوت (في الماضي، كانت عظام وجنتيه تبدو وكأنها قادرة على قطع الماس)، وتبجحه، وحضوره المسرحي. ساعدت روح الظهور التي يتمتع بها المغني في دفع Skid Row إلى وقت كبير، حيث استمتعت الفرقة بأغنيتين من أفضل 10 أغاني وألبومين على التوالي حصلا على البلاتينية في الولايات المتحدة.
لكن من العدل أن نقول إن دور باخ كرجل واجهة كان مدعومًا بغروره. ومن غير المستغرب أن شخصيته على خشبة المسرح – والتي تضمنت إثارة غضب الجمهور، وإهانة نجوم البوب على المسرح، وشرح كلمات الأغاني التي لم يكن له دور في كتابتها – بدأت في إثارة غضب زملائه في الفرقة. والأكثر من ذلك، أنه في عام 1989، اتخذ القرار الرهيب بإلقاء كأس على الجمهور، مما أدى إلى إصابة فتاة مراهقة بجروح خطيرة في العرض. وبحسب ما ورد كان متقلبًا تمامًا خارج المسرح، وفي عام 1989، وجه المزيد من الصحافة السيئة للفرقة عندما كان يرتدي قميصًا معاديًا للمثليين بشكل علني.
مع تقدم التسعينيات، بدأ أسلوب أداء باخ المنمق يبدو قديمًا على نحو متزايد على النقيض من أصالة حركة الجرونج. تم حل Skid Row في عام 1995، وإذا كنت تتساءل عما حدث لباخ، فقد تحول بشكل متزايد إلى التمثيل والمسرح. عندما تم إصلاح الفرقة في عام 1999، كان ذلك مع مغني جديد، جوني سولينجر، وكان أعضاء Skid Row منفتحين بشأن عدم رغبتهم في اللعب مع باخ مرة أخرى. منذ ذلك الحين، تناوبت الفرقة بين العديد من المطربين وتبحث حاليًا عن مطربين جدد.
موريسي
أصبح موريسي نجمًا كبيرًا في موطنه المملكة المتحدة وأيقونة عبادة في نهاية المطاف في الولايات المتحدة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الموسيقى المذهلة التي قدمها في منتصف الثمانينيات مع فرقة The Smiths البريطانية المستقلة. لقد عمل جنبًا إلى جنب مع عازف الجيتار جوني مار، الذي ميز أسلوب عزفه الخصب فرقة The Smiths عن الفرق الموسيقية الأخرى في ذلك الوقت. معًا، أنشأ الثنائي أغانٍ خالدة عن اغتراب المراهقين وشوقهم والتي لا تزال تمثل طقوس مرور للعديد من محبي الموسيقى حول العالم. عندما انقسمت الفرقة في عام 1987، استمر موريسي في الاستمتاع بمهنة منفردة طويلة وناجحة، ويستمر في الأداء لإبهار الجماهير حتى يومنا هذا.
ومع ذلك، في حين تم تكريم موريسي على نطاق واسع باعتباره عبقريًا مستقلاً من قبل الصحافة الموسيقية في القرن الحادي والعشرين، إلا أن سمعته تلقت عدة ضربات في السنوات الأخيرة. لقد كان المغني دائمًا صريحًا، لكنه أثار قدرًا كبيرًا من الازدراء لوصفه الشعب الصيني بأنه “نوع فرعي” في مقابلة مع صحيفة الغارديان. كما دعم علنًا من أجل بريطانيا، وهي جماعة يمينية متطرفة وصفها الكثيرون بالعنصرية، ودافع أيضًا عن المغتصب المدان هارفي وينشتاين. وبحسب ما ورد قال موريسي عن قطب السينما السابق الذي دعا الممثلات إلى غرفته بالفندق (لكل بي بي سي): “يعرف الناس بالضبط ما يحدث، ويلعبون معه”.
إن انحرافه حتى الآن إلى اليمين عن السياسة التقدمية التي كان يدعمها على ما يبدو في الثمانينيات قد فسره العديد من المعجبين السابقين على أنه خيانة. ومع ذلك، أشار البعض إلى أن موريسي كان قوميًا منذ فترة طويلة، حتى أنه ظهر بشكل استفزازي مع علم الاتحاد في التسعينيات. ووفقاً لكتاب “موريسي ومار: التحالف الممزق”، فإنه عندما كان مراهقاً، كتب في رسالة: “أنا لا أكره الباكستانيين، لكنني أكرههم بشدة”.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد وقعت ضحية لاعتداء جنسي، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الشبكة الوطنية للاغتصاب والإساءة وسفاح القربى أو اتصل بخط المساعدة الوطني لـ RAINN على الرقم 1-800-656-HOPE (4673).