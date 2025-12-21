أيقونات موسيقى الروك في الثمانينيات التي شوهت تراثها

أصبح موريسي نجمًا كبيرًا في موطنه المملكة المتحدة وأيقونة عبادة في نهاية المطاف في الولايات المتحدة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الموسيقى المذهلة التي قدمها في منتصف الثمانينيات مع فرقة The Smiths البريطانية المستقلة. لقد عمل جنبًا إلى جنب مع عازف الجيتار جوني مار، الذي ميز أسلوب عزفه الخصب فرقة The Smiths عن الفرق الموسيقية الأخرى في ذلك الوقت. معًا، أنشأ الثنائي أغانٍ خالدة عن اغتراب المراهقين وشوقهم والتي لا تزال تمثل طقوس مرور للعديد من محبي الموسيقى حول العالم. عندما انقسمت الفرقة في عام 1987، استمر موريسي في الاستمتاع بمهنة منفردة طويلة وناجحة، ويستمر في الأداء لإبهار الجماهير حتى يومنا هذا.

ومع ذلك، في حين تم تكريم موريسي على نطاق واسع باعتباره عبقريًا مستقلاً من قبل الصحافة الموسيقية في القرن الحادي والعشرين، إلا أن سمعته تلقت عدة ضربات في السنوات الأخيرة. لقد كان المغني دائمًا صريحًا، لكنه أثار قدرًا كبيرًا من الازدراء لوصفه الشعب الصيني بأنه “نوع فرعي” في مقابلة مع صحيفة الغارديان. كما دعم علنًا من أجل بريطانيا، وهي جماعة يمينية متطرفة وصفها الكثيرون بالعنصرية، ودافع أيضًا عن المغتصب المدان هارفي وينشتاين. وبحسب ما ورد قال موريسي عن قطب السينما السابق الذي دعا الممثلات إلى غرفته بالفندق (لكل بي بي سي): “يعرف الناس بالضبط ما يحدث، ويلعبون معه”.

إن انحرافه حتى الآن إلى اليمين عن السياسة التقدمية التي كان يدعمها على ما يبدو في الثمانينيات قد فسره العديد من المعجبين السابقين على أنه خيانة. ومع ذلك، أشار البعض إلى أن موريسي كان قوميًا منذ فترة طويلة، حتى أنه ظهر بشكل استفزازي مع علم الاتحاد في التسعينيات. ووفقاً لكتاب “موريسي ومار: التحالف الممزق”، فإنه عندما كان مراهقاً، كتب في رسالة: “أنا لا أكره الباكستانيين، لكنني أكرههم بشدة”.

