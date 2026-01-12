أيقونات موسيقى الروك في السبعينيات التي شوهت تراثها

مسار موسيقى الروك هو من النوع الذي وصل إلى حد كبير إلى ذروته في السبعينيات. نجوم الروك الأكثر شهرة لدينا – سواء كانوا فنانين منفردين أو مساهمين بارزين في الفرق الموسيقية – نشأوا بشكل إبداعي ومهني في ذلك العقد. من موسيقى الروك الشعبية إلى الهارد روك إلى موسيقى البلوز روك إلى الموجة الجديدة، يمكن القول إن موسيقى الروك وصلت إلى ذروتها في هذا العصر، عصر نجم الروك. ومع ذلك، فإن بعض الشخصيات المهمة في موسيقى الروك في السبعينيات يتم تذكرها باعتزاز أكثر من غيرها. مع مرور الوقت، ظهرت تفاصيل معينة حول سلوك وأنشطة نجوم الروك هؤلاء، وألقت بظلالها على كل الأعمال الرائعة التي قاموا بإنشائها.
كما هو الحال الآن في القرن الحادي والعشرين، فإن بعض نجوم موسيقى الروك، وجميعهم أعضاء في قاعة مشاهير الروك آند رول المثيرة للجدل، فعلوا أشياء شوهت سجلهم العام بشكل دائم وأضرت بسمعتهم. إليكم أعظم نجوم موسيقى الروك في السبعينيات الذين فعلوا أشياء فظيعة لدرجة أن العالم فكر فيهم مرتين.
ديفيد كروسبي
كان ديفيد كروسبي عضوًا سابقًا في بيردس، وأمضى السبعينيات مع كروسبي وستيلز وناش (وأحيانًا يونغ)، وهو العمل الصوتي البارز في العقد. كانت موسيقى كروسبي وزملائه تمجد الفضائل التقدمية وقيمة السلام والحب، لكن في حياته الشخصية، تم القبض على كروسبي أكثر من مرة بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.
بينما كان في طريقه إلى احتجاج مناهض للطاقة النووية في كاليفورنيا في مارس 1982، اصطدم كروسبي بسيارته بحاجز الطريق السريع. بعد أن أخرجته السلطات من السيارة، قررت أن كروسبي كان يتعاطى نسبة عالية من الكوكايين. بعد العثور على الكوكايين ومسدس كروسبي المحشو، ألقت الشرطة القبض على الموسيقي لحمله سلاحًا مخفيًا بشكل غير قانوني، والقيادة تحت تأثير الكوكايين، وحيازة المخدرات، وحيازة أدوات المخدرات.
خفضت صفقة الإقرار بالذنب القائمة إلى تهمة القيادة المتهورة وحُكم على كروسبي بالمراقبة، لكن سيُحكم عليه بالسجن لسلسلة أخرى من الجرائم التي حدثت بعد ثلاثة أسابيع من حادث السيارة. في أبريل 1982، ألقي القبض على كروسبي في حفل موسيقي في دالاس بسبب وجود الكوكايين ومسدس محشو في غرفة تبديل الملابس الخاصة به. بدأ كروسبي الخدمة لمدة خمس سنوات في مارس 1986، ولكن تم تمديدها بعد خمسة أشهر.
إلفيس كوستيلو
في أواخر السبعينيات، أحدث إلفيس كوستيلو ضجة كبيرة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بألبوماته “My Aim is True” و”This Year’s Model”. تم تجميع كوستيلو مع كل من “الشباب الغاضبين” المناهضين للمؤسسة بالإضافة إلى موجة جديدة، وقد أصبح كوستيلو لاحقًا أكثر من مفضل وأيقونة في دائرة موسيقى الروك البديلة الأكثر تخصصًا. ومع ذلك، فإن أي تطلعات للشهرة الكبرى السائدة قد تبددت في نهاية المطاف بعد بضعة تصريحات عن خطاب الكراهية.
في عام 1979، هبطت جولة “Armed Funk Tour” لكوستيلو في كولومبوس، أوهايو، حيث كان الموسيقي وفرقته يتسكعون في حانة الفندق مع أيقونة موسيقى الروك الشعبية ستيفن ستيلز والوفد المرافق له. مع تدفق الكحول، أصبحت المحادثة أكثر حدة، وأعرب كوستيلو عن نفوره العام من الموسيقى الأمريكية. ثم قرر استخدام افتراءات عنصرية قبيحة لرفض عمل اثنين من الشخصيات التأسيسية للموسيقى الأمريكية، راي تشارلز وجيمس براون. ضربت المغنية بوني برامليت كوستيلو، مما أدى إلى شجار قصير بين فرقتين. ثم أخبر برامليت الصحفيين عن استخدام كوستيلو لكلمة N، مما أجبر الأخير على عقد مؤتمر صحفي لشرح ما حدث ونفي كونه عنصريًا.
صفحة جيمي
نظرًا لكونه واحدًا من أفضل عازفي الجيتار في موسيقى الروك البريطانية المستوحاة من موسيقى البلوز، فقد أصبح جيمي بيج محبوبًا بشكل إيجابي في السبعينيات مع ليد زيبلين. بصفته عازف الجيتار الرئيسي في الفرقة، لعب بيج دورًا رئيسيًا في صياغة صوتها، ويمكن سماع تقطيعه المميز في معايير موسيقى الروك مثل “Whole Lotta Love” و”Stairway to Heaven”، وكلاهما اتُهم لاحقًا بالسرقة.
في عام 1985، رفع موسيقي البلوز ويلي ديكسون دعوى قضائية ضد ليد زيبلين لسرقة أجزاء من أغنية “You Need Love”، وهي أغنية كتبها لـ Muddy Waters والمعروفة جيدًا في مشهد موسيقى البلوز والروك في الستينيات، لاستخدامها في “Whole Lotta Love”. تمت تسوية القضية بسرعة خارج المحكمة، وتحرك بيج والمغني روبرت بلانت ذهابًا وإيابًا في وسائل الإعلام، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في السرقة.
في عام 1968، أصدرت فرقة سبيريت أغنية “Taurus”، والتي يبدو خط الجيتار فيها مشابهًا إلى حد كبير للقسم الافتتاحي لأغنية “Stairway to Heaven” لعام 1971. قدمت ملكية عضو الروح راندي وولف دعوى انتهاك حقوق الطبع والنشر في عام 2014، والتي تم رفضها في عام 2016 ولكن أعيدت محاكمتها بعد الاستئناف. تمت تبرئة بيج وليد زيبلين من السرقة الفكرية في عام 2020. وقال محامي سبيريت فرانسيس مالوفي لمجلة رولينج ستون: “ما لديك هنا هو فوز كبير لصناعة بمليارات الدولارات ضد المبدعين”. “إنهم أعظم لصوص الفن في كل العصور وقد أفلتوا من العقاب مرة أخرى اليوم.”
ستيفن تايلر
لا شك أن ستيف تايلر هو أحد نجوم الروك المشهورين على الإطلاق، وقد ظهر مع بقية أعضاء فريق إيروسميث خارج منطقة بوسطن في أوائل السبعينيات. وبحلول نهاية العقد، أصبحت الفرقة ضخمة، تمزج موسيقى البلوز مع موسيقى الروك البسيطة وتعزف في ساحات اللعب حول العالم. خلال معظم ذلك الوقت، اتضح لاحقًا أن قائد إيروسميث الشهير كان يقوم بجولة مع فتاة قاصر، تبناها لغرض وحيد هو ارتكاب أعمال غير قانونية.
في عام 2022، رفعت جوليا ميسلي دعوى قضائية ضد تايلر، مدعية علنًا أنها أُجبرت على الدخول في علاقة طويلة مع مغني إيروسميث في السبعينيات. ذكرت ميسلي أنها التقت بتايلر في حفل موسيقي عام 1973 عندما كان عمره 25 عامًا وكان عمرها 16 عامًا، وبعد ذلك ذهبوا إلى غرفة فندق حيث تعرضت للاعتداء للمرة الأولى من بين عدة مرات. في عام 1974، بعد أن سافر ميسلي إلى العديد من حفلات إيروسميث الموسيقية لبضعة أشهر، قدم تايلر أوراقًا ليصبح الوصي القانوني لميسلي حتى يتمكن من إبقائها بالقرب منها. وزعمت ميسلي أيضًا أن تايلر أعطاها الكثير من المخدرات والكحول، واعتدى عليها باستمرار، وأجبرها على إنهاء حملها. تم رفض أجزاء من الدعوى في عام 2024.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد وقعت ضحية لاعتداء جنسي، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الشبكة الوطنية للاغتصاب والإساءة وسفاح القربى أو اتصل بخط المساعدة الوطني لـ RAINN على الرقم 1-800-656-HOPE (4673).
بيت تاونسند
في عام 2003، أدت العملية الدولية التي قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى اعتقال 1600 شخص في المملكة المتحدة بتهمة حيازة وسائل إعلام فاحشة تصور الأطفال. وكان من بينهم بيت تاونسند، عازف الجيتار الرئيسي في فرقة The Who وكاتب الأغاني الرئيسي، الذي قام بتأليف كل شيء بدءًا من ألبومات المفاهيم مثل “Quadrophenia”، والأعمال التجريبية مثل “Baba O’Riley”، والأغاني الناجحة مثل “Won’t Get Fooled Again”. جلبت هذه الحادثة القانونية على الفور سمعة سيئة إلى اسم تاونسند، والتي كان يجد صعوبة في التخلص منها مع التركيز على تفاصيل القضية.
اعترف تاونسند نوعًا ما بالجرائم التي اتُهم بارتكابها، ولكن مع تحذير. في عام 1999، أخبر الموسيقي السلطات أنه استخدم بطاقة ائتمان للدفع مقابل مشاهدة موقع ويب يضم مواد غير قانونية ومدنسة، معتقدًا أن رؤية الصور من شأنها أن تعيد ذكريات إساءة مماثلة تعرض لها عندما كان طفلاً وتم قمعه. بعد التحقيق، الذي قال خلاله تاونسند إنه لم ينظر فعليًا إلى أي من الصور، تم إسقاط التهم، على الرغم من أن عازف الجيتار تم وضعه في السجل الوطني لمرتكبي الجرائم الجنسية لمدة خمس سنوات.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تكون ضحية لإساءة معاملة الأطفال، فيرجى الاتصال بالخط الساخن الوطني لإساءة معاملة الأطفال على الرقم 1-800-4-A-Child (1-800-422-4453) أو الاتصال بهم خدمات الدردشة الحية.