أيقونات موسيقى الروك في السبعينيات التي شوهت تراثها

كان ديفيد كروسبي عضوًا سابقًا في بيردس، وأمضى السبعينيات مع كروسبي وستيلز وناش (وأحيانًا يونغ)، وهو العمل الصوتي البارز في العقد. كانت موسيقى كروسبي وزملائه تمجد الفضائل التقدمية وقيمة السلام والحب، لكن في حياته الشخصية، تم القبض على كروسبي أكثر من مرة بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

بينما كان في طريقه إلى احتجاج مناهض للطاقة النووية في كاليفورنيا في مارس 1982، اصطدم كروسبي بسيارته بحاجز الطريق السريع. بعد أن أخرجته السلطات من السيارة، قررت أن كروسبي كان يتعاطى نسبة عالية من الكوكايين. بعد العثور على الكوكايين ومسدس كروسبي المحشو، ألقت الشرطة القبض على الموسيقي لحمله سلاحًا مخفيًا بشكل غير قانوني، والقيادة تحت تأثير الكوكايين، وحيازة المخدرات، وحيازة أدوات المخدرات.

خفضت صفقة الإقرار بالذنب القائمة إلى تهمة القيادة المتهورة وحُكم على كروسبي بالمراقبة، لكن سيُحكم عليه بالسجن لسلسلة أخرى من الجرائم التي حدثت بعد ثلاثة أسابيع من حادث السيارة. في أبريل 1982، ألقي القبض على كروسبي في حفل موسيقي في دالاس بسبب وجود الكوكايين ومسدس محشو في غرفة تبديل الملابس الخاصة به. بدأ كروسبي الخدمة لمدة خمس سنوات في مارس 1986، ولكن تم تمديدها بعد خمسة أشهر.