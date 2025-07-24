أيقونة المصارعة هالك هوجان ميت في 71

توفي Hulk Hogan ، أحد أكثر العوامل الشهيرة في المصارعة المهنية ،. كان عمره 71 عامًا. كان أخصائيو الطوارئ داخل وخارج نجم WWE من Clearwater ، فلوريدا ، في صباح يوم 24 يوليو 2025 ، ردا على ما قالته إدارة شرطة كليرواتر في منشور على Facebook هو السكتة القلبية. أعلن هوجان وفاة في المستشفى.
في يونيو / حزيران ، انتشرت الشائعات بأن هوجان لم يكن جيدًا في أعقاب عملية جراحية في مايو ، ولكن وفقًا لتمثيله ، لم يكن لديه سوى إجراء روتيني ولم يكن هناك “لا حاجة إلى الذعر” ، حسب الأخبار الإلكترونية. وقالوا إن الجراحة كانت ناجحة. بالتناوب ، أبلغت الولايات المتحدة ويكلي في مقابلة حصرية مع “مصدر مقرب من أسطورة المصارعة” بأنه خضع بالفعل لجراحة في القلب الخطيرة قبل بضعة أسابيع وكان في حالة جيدة بعد ذلك. لم يكن الأمر شبه قريبة “، قالوا. على البودكاست الملحور ، قدّر هوجان أنه يبلغ من العمر 25 عامًا ، قال إنه كان لديه على مدار العقد الماضي ، وكان الكثيرون على ظهره وعنقه ، بسبب البلى الشديد الذي كان يمتلكه حياة من المصارعة المحترفة على جسده.
ولد تيري جين بوليا في عام 1953 في أوغستا ، جورجيا ، نشأ “هولكستر” في تامبا ، فلوريدا ، وفي 6’8 مع اللياقة البدنية الضخمة ، وشعر الشقراء البلاتيني ، وشارب المقابز العلامة التجارية ، ساعد في زراعة ترفيه العالم (WWE) في العلامة التجارية الرائدة للترفيه الرياضي. في الثمانينيات من القرن الماضي ، أصبح هولك هوجان من بوليا اسمًا مألوفًا ، وقد عزز إرثه خلال العقود القليلة القادمة.
تراث هولك هوجان
بدأ Hulk Hogan مسيرته في المصارعة حوالي عام 1977 في فلوريدا ، وفي عام 1979 ، في عمر 26 عامًا ، لفت انتباه Vince McMahon Sr. ، وهو مالك أصلي ومروج لما كان يسمى آنذاك اتحاد المصارعة العالمي (أصبح WWE في عام 2002). كان مكماهون هو الشخص الذي أعطى بوليا اسمه المسرحي ، واستمر هوجان في علاقة مفيدة مع المنظمة منذ عقود. جعلته WWE بطل العالم للوزن الثقيل للرياضة النصية بهزيمة عام 1984 ضد The Iron Sheik ، وفي وقت لاحق ، في عام 1987 ، فاز على أندريه العملاق ليحصل على اللقب في WrestleMania III. واصل أن يكون WWE 12 مرة ومصارع العالم.
بعد كسب جحافل من المعجبين ، تقاعد هوجان من المصارعة في عام 2012 بعد مسيرته المهنية لمدة 35 عامًا ، ولكن كان هناك ما هو أكثر من المصارعة. كما جرب يده في التمثيل ، وكان لديه سلسلة رسوم متحركة موجزة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي تسمى “Hulk Hogan’s Rock ‘N’ Wrestling” ، وفي وقت لاحق في 2010 ، فتح المطاعم في منطقة خليج تامبا تسمى Hogan’s Beach و Hogan’s Hangout. بينما كان يتمتع بالنجاح المهني ، كانت حياة هوجان الخاصة غالبًا ما تكون متشابكة في الأعمال الدرامية الفوضوية ، وهي إحدى الحالات البارزة التي تتعلق بشريط جنسي تم تسريبه يشمل هوجان وزوجة صديق. في عام 2016 ، رفع هوجان دعوى قضائية ضد مدونة المشاهير Gawker على غزو الخصوصية وحصل على 140 مليون دولار كتعويضات.
في يونيو 2025 ، أعلن هوجان أنه يفتح حانة بقيمة 7 ملايين دولار بالقرب من Madison Square Garden في نيويورك ، وهي بقعة خاصة له منذ أن ظهر لأول مرة مع WWE ، وحيث فاز ببعض من أبرز مبارياته في البطولة. كان من المقرر أن يخدم البار علامته التجارية الجديدة من البيرة المسماة “البيرة الأمريكية الحقيقية”. ليس من الواضح ما الذي سيحدث مع تلك المشاريع للمضي قدمًا.
تدفق ردود أفعال وسائل التواصل الاجتماعي
أثارت أخبار موت هولك هوجان المفاجئ تفوق ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. أسطورة المصارعة ريك فلير نشرت على X ، “لقد صدمت تمامًا لسماع عن وفاة صديقي المقرب hulkhogan! لقد كان Hulk بجانبي منذ أن بدأنا في أعمال المصارعة. رياضي لا يصدق ، والموهبة ، والأب ، والأب! كانت صداقتنا تعني العالم بالنسبة لي. لقد كان دائمًا هناك من أجلي حتى عندما لم أطلب أن يكون. صليت من قبل سريرتي.
قال بيان WWE في X: “WWE محزن لتعلم WWE Hall of Famer Hulk Hogan. لقد وافته المنية. واحدة من أكثر الشخصيات التي يمكن شهرة ثقافة البوب ، ساعدت Hogan WWE على تحقيق التقدير العالمي في الثمانينيات. WWE يمتد إلى تعازيها إلى عائلة هوجان وأصدقائها والمشجعين.
في الآونة الأخيرة ، كان هوجان من مؤيدي دونالد ترامب ، وهو يلقي خطابًا في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024. شارك نائب الرئيس JD Vance هذا البيان على X: “كان Hulk Hogan أيقونة أمريكية رائعة. أحد أوائل الأشخاص الذين أعجبت بهم حقًا كطفل. في المرة الأخيرة التي رأيته فيها وعدنا بأننا سنجمع بين البيرة في المرة القادمة.
يترك هوجان خلف طفلين نما ، بروك ونيك هوجان ، واثنين من الأحفاد التوأم المولودين لبروك في يناير ، على الرغم من أنه تم إيقافه من بروك لبعض الوقت. طلق هو ودة أطفاله ، ليندا كلاريدج ، في عام 2009 بعد 24 عامًا من الزواج ، في السيرة الذاتية. في عام 2010 ، تزوج هوجان من جنيفر مكدانيل ، لكنهم انقسموا في عام 2021. زوجته في العامين الأخيرين قبل وفاته هي سكاي ديلي ، التي تزوجها في سبتمبر من عام 2023.