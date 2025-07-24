أيقونة المصارعة هالك هوجان ميت في 71

توفي Hulk Hogan ، أحد أكثر العوامل الشهيرة في المصارعة المهنية ،. كان عمره 71 عامًا. كان أخصائيو الطوارئ داخل وخارج نجم WWE من Clearwater ، فلوريدا ، في صباح يوم 24 يوليو 2025 ، ردا على ما قالته إدارة شرطة كليرواتر في منشور على Facebook هو السكتة القلبية. أعلن هوجان وفاة في المستشفى.

في يونيو / حزيران ، انتشرت الشائعات بأن هوجان لم يكن جيدًا في أعقاب عملية جراحية في مايو ، ولكن وفقًا لتمثيله ، لم يكن لديه سوى إجراء روتيني ولم يكن هناك “لا حاجة إلى الذعر” ، حسب الأخبار الإلكترونية. وقالوا إن الجراحة كانت ناجحة. بالتناوب ، أبلغت الولايات المتحدة ويكلي في مقابلة حصرية مع “مصدر مقرب من أسطورة المصارعة” بأنه خضع بالفعل لجراحة في القلب الخطيرة قبل بضعة أسابيع وكان في حالة جيدة بعد ذلك. لم يكن الأمر شبه قريبة “، قالوا. على البودكاست الملحور ، قدّر هوجان أنه يبلغ من العمر 25 عامًا ، قال إنه كان لديه على مدار العقد الماضي ، وكان الكثيرون على ظهره وعنقه ، بسبب البلى الشديد الذي كان يمتلكه حياة من المصارعة المحترفة على جسده.

ولد تيري جين بوليا في عام 1953 في أوغستا ، جورجيا ، نشأ “هولكستر” في تامبا ، فلوريدا ، وفي 6’8 مع اللياقة البدنية الضخمة ، وشعر الشقراء البلاتيني ، وشارب المقابز العلامة التجارية ، ساعد في زراعة ترفيه العالم (WWE) في العلامة التجارية الرائدة للترفيه الرياضي. في الثمانينيات من القرن الماضي ، أصبح هولك هوجان من بوليا اسمًا مألوفًا ، وقد عزز إرثه خلال العقود القليلة القادمة.