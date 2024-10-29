أين أخطأت بطولة العالم 2024 بالنسبة لليانكيز؟

رياضة
أين أخطأت بطولة العالم 2024 بالنسبة لليانكيز؟

من الناحية الفنية، سينتهي موسم يانكيز عندما تصل الخسارة الرابعة في بطولة العالم.

يمكن أن يكون يوم الثلاثاء. ربما الاربعاء. تبدو الاحتمالات لا يمكن التغلب عليها، ويبدو أن السحر قد تم إطلاقه. يظل مضرب آرون جادج غير مرئي، وقد تطاير الآخرون – خارج خوان سوتو – حوله.

ومع ذلك، حتى وصول الخسارة الرابعة، لا يزال فريق يانكيز يعتقد إحصائيًا وفنيًا ووهميًا أن لديهم فرصة.

ولكن في الواقع، بدا الأمر وكأن كل شيء قد توقف تمامًا ليلة الاثنين في ذا برونكس، حيث خرج فريق دودجرز بفوز 4-2 وحافظوا على محاولتهم للإغلاق لمدة 26 مباراة. أعطى ذلك لوس أنجلوس أفضلية 3-0، وهو أمر لم يتم محوه أبدًا في Fall Classic.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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