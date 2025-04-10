أين إزالة الشعر Sugardoh من Shark Tank Season 16 اليوم؟

يمكن أن تكون الصفقات الحلوة على Shark Tank ، لكن إزالة الشعر Sugardoh حصلت على الانتهاء من الحامض في الموسم 16. بعد وضع منتج إزالة الشعر القائم على السكر ، لم تستطع رجل الأعمال العليه مارانديز أن ننظر إلى استثمارها (مثلما حدث إلى حد كبير لـ Energybits من SHARK TANK الموسم 8).
أراد مارانديز 500000 دولار مقابل 5 ٪ فقط من الأسهم. لا تذهب رفضت جميع أسماك القرش الخمسة المضي قدمًا. ومع ذلك ، على الرغم من مغادرة الخزان دون تمويل (الذي يحدث لأكثر من نصف الأحامين الذين يتم بثهم) ، إلا أنها تلقت ما يتمتع به الكثير من المؤسسين ، سواء كانوا يتلقون yay أو nay: التعرض للعلامة التجارية.
هل كان يجري في دائرة الضوء بما يكفي للحفاظ على إزالة شعر Sugardoh من الذوبان إلى غموض؟ بكل المقاييس ، لم يصب بأذى. بالمناسبة ، لا ينبغي أن يؤذي الشعر عن الجسم عن طريق السكر كثيرًا ، وفقًا لموقع إزالة الشعر Sugardoh. (اقرأ عن بعض أجزاء الجسم التي لا يجب أن لا تشمع.)
على الرغم من أن إزالة الشعر Sugardoh هي شركة خاصة ، إلا أنه يُعتقد أن ثروتها الصافية تتجاوز 8 ملايين دولار سنويًا اعتبارًا من أوائل عام 2025. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تحرّم ربحًا ، على الرغم من أنها تتجه نحو المحتوى وإنتاجها.
إحساس فيروسي قبل دخول الخزان
لكي نكون منصفين ، كانت إزالة الشعر Sugardoh تحظى باهتمام قبل ظهور Shark Tank لأول مرة. نعم ، ربما قام Shark Tank بتقديم الشركة إلى جمهور جديد. لكن العديد من العملاء اكتشفوا طريقة المنتج قبل أن يروا هذه الحلقة بسبب الجهود الإعلانية على مستوى مارانديز على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الواقع ، مباشرة بعد وضع إزالة شعر Sugardoh في العين العامة ، ضرب Marandiz Tiktok Buzz Paydirt. ولم يكن زخمها عجبًا واحدًا. كما أوضحت في مقابلة مع Canvasrebel من عام 2022 ، “منذ إطلاقنا في سبتمبر 2020 ، كان لدينا Tiktok فيروسي كل شهر يقود مبيعات”. وأضافت أن المشكلة الوحيدة هي مواكبة الطوفان الأولي لمطالب المخزون.
يبدو كما لو أن مارانديز قد وضع كل من مشاكل سلسلة التوريد المبكرة خلفها. اليوم ، يمكن العثور على إزالة الشعر Sugardoh في Ulta Beauty و Amazon ، وكذلك على موقع العلامة التجارية. يشير تقرير Shopify إلى أنه اعتبارًا من عام 2025 ، يمكن شراء مجموعات إزالة الشعر Sugardoh في Urban Outfters أيضًا ، لكن البحث على موقع Urban Outfitters لا يظهر منتجات العلامة التجارية.
المحتوى التعليمي للتوعية
بالإضافة إلى Tiktok ، فإن إزالة الشعر Sugardoh تحافظ على تدفق ثابت للمحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. رداً على ذلك ، حصلت قناة YouTube الخاصة بها على أكثر من 10،000 متابع ، ويبلغ عدد أتباع Instagram حوالي 71000 اعتبارًا من عام 2025. هذا ما قاله ، يبدو أن مدونة العلامة التجارية قد تم التخلي عنها منذ عام 2023 ، والتي كانت قبل زيارة Marandiz’s Shark Tank.
من حيث عروضها ، لا يزال إزالة الشعر Sugardoh خفيفة على الخيارات. نعم ، يحتوي على مجموعة أساسية من المنتجات واثنين من الأدوات ، ولكن هذا يتعلق بها. ومع ذلك ، يبدو أن الشركة تضع علاوة على الحفاظ على المحتوى على صفحاتها المدرسية المتساقطة جديدة. هناك ، يساعد التدفق المستمر للمعلومات التعليمية المجانية على تحديد السكر في تحديد كيفية جعل السكر يعمل لتلبية احتياجاتهم من إزالة الشعر وتجنب أسباب الشعر الناشئ.
في عام 2023 ، أعلن مارانديز جوهره ، “أريد أن تكون Sugardoh علامة تجارية دولية متوفرة في 1000s من متاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم حتى نتمكن من إعطاء المزيد من الأجسام المشعر الوصول إلى علاقة صحية مع إزالة الشعر.” في هذه المرحلة ، لا يبدو أنها وصلت إلى هدفها ، لكن عملها لا يزال مفتوحًا للطلبات.