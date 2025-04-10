أين إزالة الشعر Sugardoh من Shark Tank Season 16 اليوم؟

يمكن أن تكون الصفقات الحلوة على Shark Tank ، لكن إزالة الشعر Sugardoh حصلت على الانتهاء من الحامض في الموسم 16. بعد وضع منتج إزالة الشعر القائم على السكر ، لم تستطع رجل الأعمال العليه مارانديز أن ننظر إلى استثمارها (مثلما حدث إلى حد كبير لـ Energybits من SHARK TANK الموسم 8).

أراد مارانديز 500000 دولار مقابل 5 ٪ فقط من الأسهم. لا تذهب رفضت جميع أسماك القرش الخمسة المضي قدمًا. ومع ذلك ، على الرغم من مغادرة الخزان دون تمويل (الذي يحدث لأكثر من نصف الأحامين الذين يتم بثهم) ، إلا أنها تلقت ما يتمتع به الكثير من المؤسسين ، سواء كانوا يتلقون yay أو nay: التعرض للعلامة التجارية.

هل كان يجري في دائرة الضوء بما يكفي للحفاظ على إزالة شعر Sugardoh من الذوبان إلى غموض؟ بكل المقاييس ، لم يصب بأذى. بالمناسبة ، لا ينبغي أن يؤذي الشعر عن الجسم عن طريق السكر كثيرًا ، وفقًا لموقع إزالة الشعر Sugardoh. (اقرأ عن بعض أجزاء الجسم التي لا يجب أن لا تشمع.)

على الرغم من أن إزالة الشعر Sugardoh هي شركة خاصة ، إلا أنه يُعتقد أن ثروتها الصافية تتجاوز 8 ملايين دولار سنويًا اعتبارًا من أوائل عام 2025. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تحرّم ربحًا ، على الرغم من أنها تتجه نحو المحتوى وإنتاجها.