أين تتحول الشباك بعد فقدان Cooper Flagg Draft اليانصيب؟

كانت نتائج اليانصيب في الدوري الاميركي للمحترفين في ليلة الاثنين-الخزان الذي أدى إلى موسم نتس ، مما أدى إلى اختيار رقم 8 بشكل عام-بمثابة لكمة في القناة الهضمية لعشاق الفريق.

إنها ضربة ربما كان ينبغي عليهم رؤيتها قادمة. لكن هذا لا يعني أنه سيؤذي أي أقل أو سوف يتغلبون عليه بشكل أسرع.

بعد أن اتخذ شون ماركس المدير العام لشبكة NETs وحاكم الفريق جو تساي قرارًا صعبًا بإعادة البناء-تداول ميكال بريدجز وإعادة توحيد اختياراتهما الطبيعية في الجولة الأولى من عام 2025 و 2026 بتكلفة كبيرة-عانوا من خلال موسم صعب 26-56 لكسب المرتبة السادسة لأفضل احتمالات للفوز باليانصيب.

الاحتمالات لم تؤتي ثمارها. لم ينته سقوط Nets إلى الثامن فقط من أي لقطة في Cooper Flagg ، ولكن نتائج اليانصيب تؤذي أي عرض تجاري يمكن أن يقدمها لـ Giannis Antetokounmpo مع مساعدة في وقت واحد في أي حزمة سبيرز المحتملة.