أين تحب الآفات التي تقضي الشتاء في الاختباء؟ (وكيفية التخلص منها)

إن لعب الغميضة مع الآفات التي تقضي فصل الشتاء هي لعبة لا تريد أن تخسرها. قد يتخفى الزائرون المزعجون في فصل الشتاء، لكنهم سيعودون إلى الحياة في الربيع. أين يختبئون خلال الأشهر الباردة؟ قد تكون الإجابة أقرب مما تعتقد. من الطبيعي أن تتحرك الآفات الزاحفة داخل منزلك خلال فصل الشتاء. تشمل المخابئ الشائعة الأخرى أكوام الخشب وحطام العشب والمداخن والسقائف ولحاء الأشجار وتحت الأرض. تشمل الأخطاء التي من المحتمل أن تراها حشرات الملاكم، والخنافس الآسيوية، والبق ذو الرائحة الكريهة، والصراصير.
توفر أماكن الاختباء الشتوية الجيدة للآفات مأوى من البرد والصقيع والثلج. ولهذا السبب، يصبح منزلك عقارًا رئيسيًا. تعتبر مصادر الغذاء والمياه مهمة أيضًا للآفات، مثل الجرذان والفئران، التي تظل نشطة خلال فصل الشتاء. تدخل العديد من الأنواع مرحلة السبات، وهي حالة من نوع السبات حيث تتوقف عن النمو. تحتاج هذه الآفات بشكل أساسي إلى الحماية من الحيوانات المفترسة والبرد وتقلبات درجات الحرارة التي قد تقطع فترة الكمون.
كيف تعرف إذا كان لديك آفات مختبئة في جدران منزلك؟ غالبًا ما تختبئ الآفات التي تقضي الشتاء في الجدران والعلية، لذلك قد لا تراها. إذا ظلت الآفات في منزلك نشطة في الشتاء، فقد تلاحظ فضلات أو ضوضاء في الجدران أو العلية أو بقايا الجلد المتساقط. يمكن للقوارض التي تقضي فصل الشتاء في مساحتك الخاصة أن تمضغ حاويات الطعام والأسلاك والجدران الجافة، مما يتسبب في النهاية في تلف منزلك. ولهذا السبب، من المهم للغاية التركيز على الوقاية من الآفات وإزالتها خلال الأشهر الباردة من العام.
نصائح للتعامل مع الآفات الشتوية
يبدأ منع الآفات من التجمع على الممتلكات الخاصة بك عن طريق التنظيف في الهواء الطلق. تخلص من حطام العشب والأكوام العشوائية في حديقتك لتقليل المأوى. نظف حديقتك من النباتات القديمة. يمكنك تحويل معظم المواد النباتية إلى سماد، لكن يجب عليك إعادة النظر قبل إضافة النباتات المريضة إلى كومة السماد. التخلص من النباتات المريضة أو الموبوءة بالحشرات في كيس القمامة يزيل المخاوف من التلوث. عند الانتهاء من تنظيف مساحتك الخارجية، تأكد أيضًا من إزالة أي فاكهة متساقطة متبقية لتجنب توفير مصدر للغذاء.
بعد ذلك، قم بفحص منزلك بحثًا عن الفجوات التي توفر نقطة دخول سهلة للآفات وقم بإغلاقها قبل وصول درجات الحرارة الباردة. تتضمن الأماكن التي قد لا تفكر فيها نقاط دخول للأنابيب والفتحات والفجوات الموجودة في الجوانب والمساحات حول الأبواب والنوافذ. في المطبخ، قم بتخزين الطعام في صناديق بلاستيكية أو معدنية متينة ذات أغطية محكمة لتجنب جذب الآفات ولجعل الوصول إليها أكثر صعوبة. لا يجب عليك أبدًا تخزين الحطب في الداخل، ولكن الموقع الذي تختاره في الخارج مهم أيضًا. انقل كومة الخشب الخاصة بك على بعد 20 قدمًا على الأقل من منزلك لإبعاد الآفات.
يمكن أن تساعد المبيدات الحشرية أيضًا في السيطرة على مشكلة آفات الشتاء. ضع رذاذًا عازلًا حول الجزء الخارجي من منزلك لمنع الحشرات من الاقتراب. إذا وجدت حشرات داخل منزلك، استخدم المكنسة الكهربائية للتخلص منها. إذا كنت تتعامل مع مشكلة كبيرة، فيمكن لشركة متخصصة في إزالة الآفات تقديم علاجات داخلية ومساعدتك في إزالة أي أعشاش أو إصابات تكتشفها.