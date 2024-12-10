أين تحب الآفات التي تقضي الشتاء في الاختباء؟ (وكيفية التخلص منها)

إن لعب الغميضة مع الآفات التي تقضي فصل الشتاء هي لعبة لا تريد أن تخسرها. قد يتخفى الزائرون المزعجون في فصل الشتاء، لكنهم سيعودون إلى الحياة في الربيع. أين يختبئون خلال الأشهر الباردة؟ قد تكون الإجابة أقرب مما تعتقد. من الطبيعي أن تتحرك الآفات الزاحفة داخل منزلك خلال فصل الشتاء. تشمل المخابئ الشائعة الأخرى أكوام الخشب وحطام العشب والمداخن والسقائف ولحاء الأشجار وتحت الأرض. تشمل الأخطاء التي من المحتمل أن تراها حشرات الملاكم، والخنافس الآسيوية، والبق ذو الرائحة الكريهة، والصراصير.

توفر أماكن الاختباء الشتوية الجيدة للآفات مأوى من البرد والصقيع والثلج. ولهذا السبب، يصبح منزلك عقارًا رئيسيًا. تعتبر مصادر الغذاء والمياه مهمة أيضًا للآفات، مثل الجرذان والفئران، التي تظل نشطة خلال فصل الشتاء. تدخل العديد من الأنواع مرحلة السبات، وهي حالة من نوع السبات حيث تتوقف عن النمو. تحتاج هذه الآفات بشكل أساسي إلى الحماية من الحيوانات المفترسة والبرد وتقلبات درجات الحرارة التي قد تقطع فترة الكمون.

كيف تعرف إذا كان لديك آفات مختبئة في جدران منزلك؟ غالبًا ما تختبئ الآفات التي تقضي الشتاء في الجدران والعلية، لذلك قد لا تراها. إذا ظلت الآفات في منزلك نشطة في الشتاء، فقد تلاحظ فضلات أو ضوضاء في الجدران أو العلية أو بقايا الجلد المتساقط. يمكن للقوارض التي تقضي فصل الشتاء في مساحتك الخاصة أن تمضغ حاويات الطعام والأسلاك والجدران الجافة، مما يتسبب في النهاية في تلف منزلك. ولهذا السبب، من المهم للغاية التركيز على الوقاية من الآفات وإزالتها خلال الأشهر الباردة من العام.