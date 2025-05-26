أين تضع ذباب الفاكهة البيض وماذا يحدث عندما تأكلها؟

أنت جالس في المنزل على كرسيك المفضل ، وانتقل عبر خلاصة التواصل الاجتماعي الخاصة بك. من زاوية عينيك ، تلاحظ شيئًا صغيرًا وسودًا يتجول ، بالقرب من وجهك. تتوقف للحظة ، وتراجعها عن إجهاد العين من استخدام الكثير من الأدوات. لكن الأمر لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ لكي تدرك أنك تتعامل فعليًا مع إزعاج سريع الحجم-واحد يمكن أن يتضاعف بسرعة داخل منزلك ، إذا لم تفعل أي شيء حيال ذلك.

ذباب الفاكهة (Drosophila melanogaster) هي لعنة العديد من مدبرة المنزل أو موظف المطعم. من الصعب أن تكون صعبة القتل ، وفي كثير من الأحيان مشكلة مستمرة بسبب قدراتهم الإنجابية المثيرة للإعجاب (ما يصل إلى 500 بيضة في وقت واحد) ، فإن هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيه من خلال أسماء غير مرغوب فيها مثل ذباب الموز والخل والخلح والذوبان الحامضة.

لكن تلك الأسماء غير اللطيفة لا توفر فكرة عن المكان الذي تحب فيه هذه الأسماء المحتملة للأمراض التسكع ووضع البيض. يذوب الفاكهة الحب المتحللة أو المتعفنة أو الروائح النفاذة ، وبالتالي تنجذب إلى الفواكه والخضروات التي تسير بالفعل. هذه المواد الغذائية بمثابة مكان تعشش ومصدر غذائي للاشتراكات الفاكهة التي تم تفريخها حديثًا. أوه ، وإذا كان لديك عادة ترك أكواب من العصير أو النبيذ أو زجاجات البيرة أو حاويات الخل في جميع أنحاء المنزل ، فأنت ملزم بجذب هذه الآفات أيضًا.