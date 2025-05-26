أين تضع ذباب الفاكهة البيض وماذا يحدث عندما تأكلها؟

أنت جالس في المنزل على كرسيك المفضل ، وانتقل عبر خلاصة التواصل الاجتماعي الخاصة بك. من زاوية عينيك ، تلاحظ شيئًا صغيرًا وسودًا يتجول ، بالقرب من وجهك. تتوقف للحظة ، وتراجعها عن إجهاد العين من استخدام الكثير من الأدوات. لكن الأمر لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ لكي تدرك أنك تتعامل فعليًا مع إزعاج سريع الحجم-واحد يمكن أن يتضاعف بسرعة داخل منزلك ، إذا لم تفعل أي شيء حيال ذلك.
ذباب الفاكهة (Drosophila melanogaster) هي لعنة العديد من مدبرة المنزل أو موظف المطعم. من الصعب أن تكون صعبة القتل ، وفي كثير من الأحيان مشكلة مستمرة بسبب قدراتهم الإنجابية المثيرة للإعجاب (ما يصل إلى 500 بيضة في وقت واحد) ، فإن هؤلاء الضيوف غير المرغوب فيه من خلال أسماء غير مرغوب فيها مثل ذباب الموز والخل والخلح والذوبان الحامضة.
لكن تلك الأسماء غير اللطيفة لا توفر فكرة عن المكان الذي تحب فيه هذه الأسماء المحتملة للأمراض التسكع ووضع البيض. يذوب الفاكهة الحب المتحللة أو المتعفنة أو الروائح النفاذة ، وبالتالي تنجذب إلى الفواكه والخضروات التي تسير بالفعل. هذه المواد الغذائية بمثابة مكان تعشش ومصدر غذائي للاشتراكات الفاكهة التي تم تفريخها حديثًا. أوه ، وإذا كان لديك عادة ترك أكواب من العصير أو النبيذ أو زجاجات البيرة أو حاويات الخل في جميع أنحاء المنزل ، فأنت ملزم بجذب هذه الآفات أيضًا.
ماذا يحدث إذا كنت تستوعب بيض الفاكهة عن طريق الخطأ؟
لقد وجد العديد من عشاق الطهي والخبز طرقًا لإعادة استخدام المواد الغذائية غير المعينة كمكونات. ولكن الآن بعد أن عرفت أن مثل هذه الأطعمة هي مفضلة فاكهة ، قد يكون سؤال جديد يطفو في رأسك: ماذا يحدث إذا كنت تستوعب فاكهة أو خضروات تحتوي بالفعل على بيض الفاكهة (ICK)؟ هل من الآمن تناول الموز الناضج والفواكه الأخرى؟
إن الفكرة بغيض مثل الفكرة ، على الأقل ، ليست مأزقًا يهدد الحياة على الفور. من الناحية الواقعية ، يمكنك أن تتوقع الأعراض النموذجية التي يعاني منها المرء من تناول طعام سيء ، مثل الغثيان والقيء وآلام البطن. من الممكن أيضًا أن تكون العدوى البكتيرية أو التفاعل التحسسي ، وكلاهما يمكن أن يكون خطيرًا. إن الإمكانية المحفوفة بالمخاطر ، ولكن النادرة ، هي داء التكسير – عندما ينجو بيض ذبابة الفاكهة من الأحماض الهضمية لفترة كافية للتفريغ إلى اليرقات ، والقيام بإقامة داخل جسمك ، وتبدأ في تناول أنسجة الأعضاء الخاصة بك ، والتي قد تجلب ألم البطن ، والإسهال ، والقيء.
مع ذلك ، يمكن أن يساعدك التدخل الطبي في الوقت المناسب في الارتداد بسرعة ومنع المزيد من المضاعفات ، لذا ابحث عن الاهتمام الطبي بمجرد أن تشك في أن هناك شيئًا ما مع الطعام الذي أكلته للتو.
كيف تتخلى عن منزلك من ذباب الفاكهة
إن أفضل طريقة لمنع الاستهلاك العرضي لبيض ذبابة الفاكهة هي ، بطبيعة الحال ، منع ذباب الفاكهة من الضرب في منزلك في المقام الأول. تجنب ترك الطعام والمشروبات التي تم اكتشافها لفترات طويلة من الوقت ، والحفاظ على مصارف المطبخ والحمام نظيفة وغير متوفرة (لأن ذباب الفاكهة تحب جزيئات الطعام و/أو البقايا عالقة في تلك ، أيضًا)
أيضًا ، انتبه إلى علامات محددة على أن بعض الأطعمة ليست آمنة لتناول الطعام ، بحيث يمكنك إزالتها من منزلك ومنعها من أن تصبح نقطة ساخنة لذباب الفاكهة. (بالمناسبة ، إليك قائمة بالأطعمة التي يجب ألا تأكلها بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها.) بالإضافة إلى ذلك ، اجعل من المعتاد أن تخرج القمامة بانتظام وبشكل سريع.
أخيرًا ، إذا وجدت أن هناك بالفعل مشكلة في ذبابة الفاكهة في منزلك ، فلا تقلق. سيكون محلول DIY بسيطًا ومخزنًا للوقت (وإن كان غير سارة الرائحة) هو ملء جرة أو كوب مع خل التفاح أو الماء مع الخميرة واندفاعة من السكر ، وتغطيته بغطاء بلاستيكي مع ثقوب صغيرة الحجم ، وتركها حيث تريد جذب ذباب الفاكهة. سوف تجذبهم الرائحة ، لكنهم لن يكونوا قادرين على الخروج ، وسيقضون (وأي البيض الذي ينتهي بهم المطاف) بقية حياتهم القصيرة المحاصرة حتى يسقطوا (حرفيًا) مثل الذباب.