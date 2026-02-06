أين ذهب شعر الصدر عند الرجال؟ يتحدث اتجاه هوليود عن كيفية تغير أجساد الرجال

إن القوى المسؤولة عن إنتاج مسلسل FX المحدود “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” قد توقف عملهم بالفعل عندما حان الوقت لاختيار الممثل الذي سيلعب دور جون إف كينيدي جونيور، الراحل الراحل والأسطوري والمبدع. كما يمكن للمرء أن يتخيل، لن يفعل أي شخص ذلك. “كان لدينا وكلاء في أستراليا وإنجلترا. كنا نقرأ عارضين أزياء من الذكور. ونقرأ أشخاصًا عشوائيين في الشارع – أي نوع من الرجال البيض الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا”، هذا ما ذكره أحد المنتجين التنفيذيين للمسلسل، براد سيمبسون، لمجلة فارايتي حول محنتهم في اختيار الممثلين. ومع ذلك، ربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن مطاردة شبيه جون كنيدي جونيور هو النقص العالمي على ما يبدو في الرجال الذين لديهم نفس شعر الصدر الكثيف الوفير الذي كان كينيدي معروفًا ومحبوبًا به. قال سيمبسون متأسفًا: “نحن نعيش في عالم اختفى فيه شعر الصدر بطريقة ما”.

ولكن لماذا أصبح من الصعب فجأة العثور على رجال في هوليود ذوي شعر الصدر؟ كما اتضح، هناك الكثير من العوامل المؤثرة عندما يتعلق الأمر بتقلص عدد الرجال الذين يمتلكون صدرًا ممتلئًا بالشعر، بما في ذلك العوامل الوراثية والعوامل البيئية ونمط الحياة والاتجاهات الاجتماعية وحتى تأثيرات التستوستيرون على جسمك.