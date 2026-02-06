أين ذهب شعر الصدر عند الرجال؟ يتحدث اتجاه هوليود عن كيفية تغير أجساد الرجال

إن القوى المسؤولة عن إنتاج مسلسل FX المحدود “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” قد توقف عملهم بالفعل عندما حان الوقت لاختيار الممثل الذي سيلعب دور جون إف كينيدي جونيور، الراحل الراحل والأسطوري والمبدع. كما يمكن للمرء أن يتخيل، لن يفعل أي شخص ذلك. “كان لدينا وكلاء في أستراليا وإنجلترا. كنا نقرأ عارضين أزياء من الذكور. ونقرأ أشخاصًا عشوائيين في الشارع – أي نوع من الرجال البيض الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا”، هذا ما ذكره أحد المنتجين التنفيذيين للمسلسل، براد سيمبسون، لمجلة فارايتي حول محنتهم في اختيار الممثلين. ومع ذلك، ربما كان الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن مطاردة شبيه جون كنيدي جونيور هو النقص العالمي على ما يبدو في الرجال الذين لديهم نفس شعر الصدر الكثيف الوفير الذي كان كينيدي معروفًا ومحبوبًا به. قال سيمبسون متأسفًا: “نحن نعيش في عالم اختفى فيه شعر الصدر بطريقة ما”.
ولكن لماذا أصبح من الصعب فجأة العثور على رجال في هوليود ذوي شعر الصدر؟ كما اتضح، هناك الكثير من العوامل المؤثرة عندما يتعلق الأمر بتقلص عدد الرجال الذين يمتلكون صدرًا ممتلئًا بالشعر، بما في ذلك العوامل الوراثية والعوامل البيئية ونمط الحياة والاتجاهات الاجتماعية وحتى تأثيرات التستوستيرون على جسمك.
التطور وانخفاض مستويات الهرمون في اللعب
وفقًا لبافول بروكوب، الأستاذ المشارك في علم الأحياء بجامعة ترنافا في روسيا، فإن السبب وراء نمو شعر الصدر لدى الذكور بشكل أقل يعود إلى شيء واحد: التطور. وقال لمجلة MEL: “ربما يكون التفسير الأكثر شيوعا لتطور العري لدى البشر هو أنه تطور كجهاز تبريد”، مستشهدا بالطريقة التي انتقلت بها القرود الصيدية من الغابات الباردة المغطاة إلى المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة. وخلص بروكوب إلى القول: “وهكذا، من المفترض أن قرد الصيد خلع معطفه المشعر لتجنب ارتفاع درجة الحرارة في السافانا الحارة”.
وهناك نظرية أخرى، وربما أكثر معقولية، حول النقص المفاجئ في شعر الصدر في هوليوود وبقية أنحاء البلاد، تتضمن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون على نطاق واسع – وهي مشكلة معروفة في الولايات المتحدة. وجدت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ييل ونشرت في Urology Times أنه في الفترة من 1999 إلى 2016، استمرت مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض لدى المراهقين والشباب البالغين. لسوء الحظ، وفقًا لطبيب المسالك البولية في كلية الطب بجامعة هارفارد أبراهام مورجينتالر، دكتوراه في الطب، فإن عدم القدرة على نمو الكثير من شعر الصدر ليس سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالعديد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى انخفاض هرمون التستوستيرون. قال مورجنتالر لـ Harvard Health في عام 2007 (عبر Advancing Longevity Medicine): “السمة الأساسية لانخفاض هرمون التستوستيرون هي انخفاض الرغبة الجنسية أو الرغبة الجنسية، ولكن هناك سمة أخرى يمكن أن تكون ضعف الانتصاب، وأي رجل يشكو من ضعف الانتصاب يجب أن يقوم بفحص مستوى هرمون التستوستيرون لديه”.
هناك أيضًا اتجاه متزايد للصلع يجب مواجهته. في حين أن الرجال لديهم شعر في الجسم أكثر من النساء، وفقًا لدراسة أجرتها شركة مينتل عام 2018، اعترف 46٪ من الذكور البريطانيين أنهم قاموا ببساطة بإزالة الشعر من أجسادهم.