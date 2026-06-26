أين طاقم الأطباء اليوم؟

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لمدة 14 عامًا، ظل برنامج “الأطباء” برنامجًا أساسيًا على شاشة التلفزيون، حيث يقدم نصائح مدعومة بالخبراء مع جرعة من الترفيه. في البداية، استضاف البرنامج الحواري الدكتور ترافيس ستورك ولجنة من الأطباء. خلال محادثة عام 2014 مع صحيفة شيكاغو تريبيون، قال جاي ماكجرو، الذي شارك في إنشاء العرض مع والده، فيل ماكجرو، المعروف أيضًا باسم دكتور فيل، إن الأيام الأولى للعرض ركزت على “القصص الصاخبة ذات الزاوية الطبية”.

ومع ذلك، لم يدركوا أنه من الأفضل الإجابة على أسئلة أكثر واقعية إلا بعد أن قاموا بعمل مقطع حول لون مخاط الأطفال. بفضل محور المحتوى الطفيف، حصلوا على جائزة Daytime Emmy لأفضل برنامج حواري في فئة المعلومات في عام 2010. وعلى مر السنين، تلقى الدكتور ستورك والمضيفون المشاركون أيضًا إيماءات Daytime Emmy لعملهم كمضيفي برامج حوارية. على الرغم من نجاح العرض بهذا التنسيق، إلا أنه خضع لبعض التغييرات الرئيسية بعد إيقاف الإنتاج في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

بالنسبة للموسم الثالث عشر من العرض، تم استبدال لجنة الأطباء بمضيف واحد، الدكتور إيان سميث، كما تم إلغاء تنسيق الجمهور المباشر. في عام 2021، تعرض برنامج “الأطباء” للجدل، حيث رفع الدكتور سميث دعوى قضائية، زاعمًا أنه واجه العنصرية والتحرش الجنسي خلال فترة وجوده في البرنامج الحواري، بحسب الصفحة السادسة. لم يتم تجديد البرنامج الحواري في النهاية للموسم الرابع عشر. منذ ذلك الحين، أصبح لدى بعض الوجوه الأكثر شهرة في البرنامج الكثير لإبقائهم مشغولين.