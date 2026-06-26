أين طاقم الأطباء اليوم؟

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لمدة 14 عامًا، ظل برنامج “الأطباء” برنامجًا أساسيًا على شاشة التلفزيون، حيث يقدم نصائح مدعومة بالخبراء مع جرعة من الترفيه. في البداية، استضاف البرنامج الحواري الدكتور ترافيس ستورك ولجنة من الأطباء. خلال محادثة عام 2014 مع صحيفة شيكاغو تريبيون، قال جاي ماكجرو، الذي شارك في إنشاء العرض مع والده، فيل ماكجرو، المعروف أيضًا باسم دكتور فيل، إن الأيام الأولى للعرض ركزت على “القصص الصاخبة ذات الزاوية الطبية”.
ومع ذلك، لم يدركوا أنه من الأفضل الإجابة على أسئلة أكثر واقعية إلا بعد أن قاموا بعمل مقطع حول لون مخاط الأطفال. بفضل محور المحتوى الطفيف، حصلوا على جائزة Daytime Emmy لأفضل برنامج حواري في فئة المعلومات في عام 2010. وعلى مر السنين، تلقى الدكتور ستورك والمضيفون المشاركون أيضًا إيماءات Daytime Emmy لعملهم كمضيفي برامج حوارية. على الرغم من نجاح العرض بهذا التنسيق، إلا أنه خضع لبعض التغييرات الرئيسية بعد إيقاف الإنتاج في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.
بالنسبة للموسم الثالث عشر من العرض، تم استبدال لجنة الأطباء بمضيف واحد، الدكتور إيان سميث، كما تم إلغاء تنسيق الجمهور المباشر. في عام 2021، تعرض برنامج “الأطباء” للجدل، حيث رفع الدكتور سميث دعوى قضائية، زاعمًا أنه واجه العنصرية والتحرش الجنسي خلال فترة وجوده في البرنامج الحواري، بحسب الصفحة السادسة. لم يتم تجديد البرنامج الحواري في النهاية للموسم الرابع عشر. منذ ذلك الحين، أصبح لدى بعض الوجوه الأكثر شهرة في البرنامج الكثير لإبقائهم مشغولين.
دكتور ترافيس ستورك
في ظهوره عام 2024 على البودكاست “Almost Famous”، كشف الدكتور ترافيس ستورك أنه أخذ إجازة من ممارسته الطبية. شارك خريج برنامج “The Bachelor” تحديثًا عن إجازته خلال ظهوره عام 2025 على برنامج “Almost Famous”، قائلًا: “أنا أعمل على بعض الأشياء في مجال الصحة في مجال ريادة الأعمال، لكن كما تعلمون، في المقام الأول، كما تعلمون، الوظيفة رقم واحد واثنين وثلاثة الآن هي الأب”.
رحب ستورك وزوجته باريس بيل بابنهما غرايسون في عام 2020 وابنتهما ديلان في عام 2022. وبالنظر إلى كيفية ملء موجز الدكتور ستورك على Instagram بصور عائلته، فمن الآمن أن نقول إنه يحقق أقصى استفادة من إجازته.
دكتور أندرو أوردون
واصل الدكتور أندرو أوردون ممارسته للجراحة التجميلية بعد انتهاء فترة عمله في برنامج “الأطباء”. وفقًا لمجلس جراحي التجميل في لوس أنجلوس، يركز الدكتور أوردون بشكل أساسي على عمليات شد الوجه وجراحة الأنف. على مر السنين، شارك أوردون العديد من مقاطع الفيديو قبل وبعد التي تعرض أعماله.
وفي مقطع فيديو على إنستغرام عام 2024، أكد أنه ليس لديه أي خطط للتقاعد في أي وقت قريب. ومع ذلك، يبدو أنه يستفيد إلى أقصى حد من وقته بعيدًا عن التلفزيون من خلال الشروع في إجازات حالمة في أماكن مثل سان بارتيليمي مع زوجته روبين مايرهوف. وفي عام 2024، شارك أيضًا مقطع فيديو لنفسه وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج في المكسيك.
دكتور جيم سيرز
مع مرور الوقت، يبدو أن الدكتور جيم سيرز قد حول تركيزه من ممارسة طب الأطفال إلى أن يصبح معلمًا. لقد انضم إلى أفراد آخرين من عائلته لإنشاء موقع Askdrsears.com، وهو موقع ويب يقدم نظرة ثاقبة لمراحل الحمل ونمو الطفل.
في عام 2019، شارك الدكتور سيرز أيضًا ما تعلمه من العقود التي قضاها في طب الأطفال من خلال البودكاست “عائلة دكتور سيرز”. على مر السنين، انتقل طبيب الأطفال أيضًا إلى Instagram عدة مرات لتأريخ حبه لركوب القوارب والتجديف. ومع ذلك، وبالنظر إلى حقيقة أن الدكتور سيرز لم يكن نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2022، فمن المحتمل أنه ربما يأخذ استراحة من أعين الجمهور.
الدكتورة ليزا ماسترسون
بعد انتهاء ظهورها في برنامج “الأطباء”، واصلت الدكتورة ليزا ماسترسون عملها كطبيبة أمراض النساء والتوليد. وفقًا لموقع عيادتها على الويب، فقد قامت بتوسيع خدماتها إلى ما هو أبعد من تلك التي يقدمها طبيب أمراض النساء والتوليد العادي، حيث تقدم العديد من التعديلات الجمالية البسيطة مثل البوتوكس والحشو بالإضافة إلى إجراءات فقدان الوزن والعافية.
أنشأ الدكتور ماسترسون أيضًا مؤسسة غير ربحية تسمى Mobile Mom Squad للمساعدة في توفير موارد ما قبل الولادة للمجتمعات المحرومة. وبينما تواصل عملها، تتأكد من إعطاء الأولوية لوقت العائلة، خاصة خلال العطلات. على مر السنين، شاركت ماسترسون العديد من الصور لتوأمها مع زوجها وابنها مع ملابس خاصة بالعطلات.
دكتور إيان سميث
لقد كان لدى الدكتور إيان سميث الكثير مما يجب فعله منذ انتهاء وقته في برنامج “الأطباء”. أصدر كتابيه “Plant Power” و”Met Flex Diet” لمشاركة الحقيقة حول النظام الغذائي المرن وفوائده، بالإضافة إلى كتاب “Eat Your Age” لتعزيز الأكل الصحي لجميع الأعمار.
لم يستمر الدكتور سميث في تعزيز الصحة من خلال ظهوره في برامج مثل “Today” فحسب، بل أيضًا من خلال صفحته على Instagram، حيث شارك العديد من مقاطع الفيديو التدريبية لتشجيع متابعيه على البقاء نشطين. تمكن سميث أيضًا من إيجاد الوقت لمواصلة كتابة سلسلته الخيالية “سلسلة آش كاين”.
دكتور راشيل روس
ظلت الدكتورة راشيل روس لاعباً أساسياً في نظر الجمهور منذ أن توقفت عن الظهور في برنامج “الأطباء”. لمشاركة أفكارها كعالمة في علم الجنس، بدأت مبادرة “Give Me An E!” بودكاست. على مر السنين، شارك الدكتور روس أيضًا العديد من مقاطع الفيديو على YouTube التي تستكشف الصحة الجنسية. وباستخدام كل خبرتها، أنشأت الطبيبة معهد الدكتور راشيل، وهي شركة تبيع المنتجات التي تعزز الصحة الجنسية للذكور.
على الرغم من وجود الكثير من الأشياء على طبقها، تمكنت روس أيضًا من إنشاء منتج يساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الانتصاب. على الرغم من أن الدكتورة روس لا تشارك الكثير عن حياتها الخاصة، إلا أنها تبدو مغرمة جدًا بأيام الشاطئ مع طفلها الصغير.
دكتور جينيفر أشتون
في عام 2024، أطلقت الدكتورة جينيفر أشتون علامتها التجارية الخاصة بالعافية النسائية، Ajenda. بالإضافة إلى نقل معرفتها بالتغذية واللياقة البدنية من خلال رسالة إخبارية، شجعت الدكتورة أشتون متابعيها على الانضمام إلى تجربة العافية، وهو برنامج لياقة بدنية مصمم للنساء بعمر 50 عامًا فما فوق. من الآمن أن نقول إنها تعرف كل شيء عما يحدث لصحتك المستقبلية عندما تتوقف عن ممارسة الرياضة في الخمسينيات من عمرك.
كما قام الطبيب بتأليف العديد من الكتب التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالصحة. وسط كل هذا، تمكنت أشتون بطريقة ما من إيجاد الوقت للسفر حول العالم، وزيارة المواقع ذات المناظر الخلابة مثل إيبيزا ومايوركا.
دكتور جينيفر بيرمان
وفقًا لموقع LinkedIn الخاص بالدكتورة جنيفر بيرمان، فقد استخدمت خبرتها من ممارستها الممتدة لعقود من الزمن كطبيبة مسالك بولية وخبيرة في الصحة الجنسية لتصبح مستشارة لشركات الرعاية الصحية والأدوية. في عام 2023، أنشأ الدكتور بيرمان اختبار النمط الحيوي لانقطاع الطمث، والذي يستخدم الاستعدادات الجينية لمساعدة الأشخاص على تحديد الأعراض التي قد يواجهونها أثناء انقطاع الطمث ومدى خطورتها.
لقد حاولت أيضًا تثقيف المزيد من الأشخاص حول ما يحدث لجسمك عندما تمر بمرحلة انقطاع الطمث باستخدام مقاطع فيديو Instagram و YouTube. كلما حصلت بيرمان على بعض الوقت من جدول أعمالها المحموم، فمن الواضح أنها تفضل الاستمتاع بها بصحبة خيولها.
دكتور جودي هو
في السنوات التي تلت انتهاء فترة عملها في برنامج “الأطباء”، كتبت جودي هو كتابها الثالث عن علم النفس، “قواعد التعلق الجديدة”. واصلت أيضًا شغل منصبها الدائم كأستاذ مشارك في علم النفس في جامعة بيبردين. من الواضح أن عالمة النفس العصبي تحب إبقاء صحنها ممتلئًا لأنها بدأت أيضًا في استضافة البودكاست “Savvy Psychoologist”.
في منشور لها على Instagram عام 2026، كشفت أنه على الرغم من أن الناس لا يعرفونها إلا كطبيبة نفسية، إلا أنها كانت ذات يوم عازفة موسيقية لأنها كانت واحدة من أعظم اهتماماتها. لذلك، شعرت بسعادة غامرة لأنها تمكنت من العودة إلى الأداء في عام 2026.