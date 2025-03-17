أين فرشاة أسنان الفم الكبيرة من Shark Tank Season 14 اليوم؟

تبدأ رعاية صحتك عن طريق الفم بالفرشاة مرتين يوميًا مع المنتجات المناسبة. في الواقع ، وفقًا لمسح 2024 Onepoll-Listerine الذي استشهد به Dentictioniq ، قال 76 ٪ من المستهلكين الأمريكيين إنهم يبحثون بنشاط عن حلول رعاية الفم لتتناسب مع احتياجاتهم الفريدة.
يمكن أن يكون أحد هذه الحلول فرشاة أسنان الفم الكبيرة. تم اختراعه من قبل أخصائي تقويم الأسنان الدكتور بوبي بيترسون ، تمتعت الأداة الصغيرة بمقدمة وطنية في عام 2023 في الموسم 14 من Shark Tank. كان مفهوم الدكتور بيترسون واضحًا إلى حد ما: لقد أنشأت فرشاة أسنان لمنح المستخدمين الآثار الجانبية على مستوى طبيب الأسنان فقط التي يمكن أن توفرها فرشاة الأسنان الكهربائية. (اقرأ عن بعض العلامات على أنك تستخدم فرشاة الأسنان الخاطئة.)
ولتحقيق حلمها في بناء فرشاة أسنان أفضل ، تأكدت الدكتورة بيترسون من أن ابتكارها عرضت رأسًا مشعًا بمثابة فرشاة أسنان نموذجية. كما تأكدت من أنه سيكون لديه قدرات الدوران لإزالة حطام سطح الأسنان بكفاءة وأمان.
وفقًا للدكتور بيترسون ، فإن قرار التقدم إلى Shark Tank سيكون وسيلة عملية لاكتساب التعرض الهائل ، وكذلك الامتيازات الأخرى (عبر الرابطة الأمريكية لأطباء تقويم الأسنان). قال بيترسون ، “بصفتي معجبًا كبيرًا بالعرض ، عرفت أيضًا أن أسماك القرش توفر التوجيه والتوجيه وكنت أعلم أن ذلك سيكون مفيدًا للغاية”.
دفعت مقامرة الدكتور بيترسون. اتخذت المستثمر باربرا كوركوران الهبوط واستثمرت 150،000 دولار في فرشاة أسنان الفم الكبير. ولكن هل حولت الرعاية الصحية عن طريق الفم؟ أم أنه أصبح تسليط الضوء على دبابة Shark Tank أخرى؟
ترقية النظافة عن طريق الفم
قد يكون استعداد الدكتور بيترسون للرذاذ مع أسماك القرش يؤتي ثماره. نتيجة لذلك ، تلقت فرشاة أسنان الفم الكبيرة لها ضجة هائلة (ومربحة). في الواقع ، قيل إنه استغرق 24 ساعة فقط لتزويد الدكتور بيترسون بمخزون فرشاة أسنان الفم الكبير للبيع (عبر الأخبار 12). بحلول عام 2025 ، يتميز موقع فرشاة أسنان الفم الكبير بعدد من فرشاة الأسنان وعناصر الأسنان والفم ذات الصلة ، بما في ذلك كاشفات اللسان والحالات. لم تعد فرشاة الأسنان ذات الفم الكبير الوردي أو الأبيض الأصلي قيد الإنتاج ، ولكن يمكنك شراء إصدار 2.0 بدلاً من ذلك.
يمكن شراء الفرشاة والمنتجات الأخرى عبر الإنترنت وفي مواقع شريكة مختارة في ولايات نيويورك وأيوا وإلينوي وإنديانا. من الغريب أن ممارسة تقويم الأسنان في فيلادلفيا للدكتور بيترسون ، لا يتم ذكر تقويم الأسنان – فيلادلفيا ، كمكان لشراء فرشاة أسنان الفم الكبيرة. ومع ذلك ، وفقًا لموقع الممارسة ، تتوفر العناصر هناك.
أدلة تشير إلى استقرار بدء التشغيل
وفقًا لبيانات CrunchBase اعتبارًا من مارس 2025 ، ظلت درجة نمو الشركة ثابتة منذ ظهور الدكتور بيترسون لأول مرة في الخزان. ومع ذلك ، فإن عرض 150،000 دولار من كوركوران كان الجولة الوحيدة لتمويل المستثمرين حتى الآن لتعزيز قابلية التوسع للشركة.
ماذا تقول كوركوران عن استثماراتها؟ لا شيء تقريبًا ، على الأقل في هذه المرحلة. لا يوجد أي دليل على أي أخبار كبيرة في فرشاة أسنان الفم على موقعها على الإنترنت ، ولم يتم إدراج الدكتورة بيترسون بين مجموعة مختارة من رواد شارك تانك في كوركوران. ومع ذلك ، استثمرت كوركوران في أكثر من 120 شركة ، ولم يتم ملاحظتها جميعًا على موقعها. وبالتالي ، فإن حقيقة أن فرشاة أسنان الفم الكبيرة يتم توزيعها وبيعها قد تكون العلامة الأكثر إخبارًا بأنها لا تزال تحظى باهتمام المستهلك. لذلك ، إذا كنت قد قمت بالتحقيق في إيجابيات وسلبيات يدوي مقابل فرشاة الأسنان الكهربائية وقررت اختيار الأخير ، فلن تواجه أي مشكلة في العثور على فرشاة أسنان الفم الكبيرة.