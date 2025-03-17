أين فرشاة أسنان الفم الكبيرة من Shark Tank Season 14 اليوم؟

تبدأ رعاية صحتك عن طريق الفم بالفرشاة مرتين يوميًا مع المنتجات المناسبة. في الواقع ، وفقًا لمسح 2024 Onepoll-Listerine الذي استشهد به Dentictioniq ، قال 76 ٪ من المستهلكين الأمريكيين إنهم يبحثون بنشاط عن حلول رعاية الفم لتتناسب مع احتياجاتهم الفريدة.

يمكن أن يكون أحد هذه الحلول فرشاة أسنان الفم الكبيرة. تم اختراعه من قبل أخصائي تقويم الأسنان الدكتور بوبي بيترسون ، تمتعت الأداة الصغيرة بمقدمة وطنية في عام 2023 في الموسم 14 من Shark Tank. كان مفهوم الدكتور بيترسون واضحًا إلى حد ما: لقد أنشأت فرشاة أسنان لمنح المستخدمين الآثار الجانبية على مستوى طبيب الأسنان فقط التي يمكن أن توفرها فرشاة الأسنان الكهربائية. (اقرأ عن بعض العلامات على أنك تستخدم فرشاة الأسنان الخاطئة.)

ولتحقيق حلمها في بناء فرشاة أسنان أفضل ، تأكدت الدكتورة بيترسون من أن ابتكارها عرضت رأسًا مشعًا بمثابة فرشاة أسنان نموذجية. كما تأكدت من أنه سيكون لديه قدرات الدوران لإزالة حطام سطح الأسنان بكفاءة وأمان.

وفقًا للدكتور بيترسون ، فإن قرار التقدم إلى Shark Tank سيكون وسيلة عملية لاكتساب التعرض الهائل ، وكذلك الامتيازات الأخرى (عبر الرابطة الأمريكية لأطباء تقويم الأسنان). قال بيترسون ، “بصفتي معجبًا كبيرًا بالعرض ، عرفت أيضًا أن أسماك القرش توفر التوجيه والتوجيه وكنت أعلم أن ذلك سيكون مفيدًا للغاية”.

دفعت مقامرة الدكتور بيترسون. اتخذت المستثمر باربرا كوركوران الهبوط واستثمرت 150،000 دولار في فرشاة أسنان الفم الكبير. ولكن هل حولت الرعاية الصحية عن طريق الفم؟ أم أنه أصبح تسليط الضوء على دبابة Shark Tank أخرى؟