أين هو مزيل العرق كوري من Shark Tank Season 13 اليوم؟

على الرغم من عدم وجود نقص في خيارات مزيل العرق في السوق ، لم تتمكن رائد الأعمال سارة موريت من العثور على احتياجاتها الدقيقة. (إليك ما يحدث عندما تخطي مزيل العرق.) وهكذا ، في عام 2018 ، استخدمت 12000 دولار من أموالها الخاصة لتمويل وإنشاء كوري ، وهو خط مزيل العرق الذي يفتخر بأنه خالي من الألومنيوم (رائع إذا كنت تعاني من حساسية من المعدن أو لا تريد منع عرقك) والمكونات الأخرى التي لا تريد أن تراها في كرياتك. بعد عام من بيع منتجاتها ، حققت كوري 125000 دولار من الإيرادات.
في محاولة لنقل مشروعها إلى المستوى التالي ، دفعت موريت إلى ظهورها على “Shark Tank” في عام 2020 ، بهدف الحصول على صفقة من أسماك القرش ، وتحديداً لوري جرينر وباربرا كوركوران. في البداية غير ناجحة ، حاولت مرة أخرى في العام التالي ، في نهاية المطاف تأمين فتحة لحلقة الموسم 13 (سبتمبر 2021). بحلول الوقت الذي أنهت فيه ملعبها-التي كشفت فيها أنها كانت تسعى للحصول على 300000 دولار مقابل حصة 5 ٪ في أعمالها التي لم تهدف للربح-تم اختيار أربعة من أسماك القرش الخمسة ، حيث طلب دايموند جون 20 ٪ من الأعمال مقابل المال. ورد موريت من خلال تقديم 12 ٪ ، والتي قال جون لا.
بشكل مثير للصدمة ، غيّر كوركوران ومارك كوبان رأيهم. القفز مرة أخرى ، وطلبوا 14 ٪ من الأعمال. بعد بعضها ذهابًا وإيابًا ، أبرمت موريت صفقة مع أسماك القرش: حصلت على المبلغ الذي تريده ، في مقابل 10 ٪ من الأسهم و 4 ٪ من المبيعات الاستشارية. لكن القصة لم تنته هناك.
إعادة التفاوض من وراء القوات-والنجاح خارج البوابة مباشرة
في حلقة عام 2024 من بدء التشغيل إلى Podcast ، كشفت Moret أنها أعادت التفاوض على العقد بعد إجراء صفقة مع Cuban و Corcoran. اختارت كوبية ، لكن كوركوران بقي – والتي تحولت في النهاية إلى دعوة جيدة. وفقًا لموريت ، سارع المشاهدون لشراء مزيل العرق الكوري بعد لأول مرة في الحلقة ، مما تسبب في بيعها في غضون يوم واحد وتوليد قائمة انتظار تضم 5000 من العملاء المتحمسين (عبر dot.la).
مع زيادة شعبية كوري ، جاءت تحول كبير في الجمهور المستهدف للمنتج: بحلول عام 2024 ، اعترف موريت أن ما يقرب من 4 من كل 10 عملاء كوري كانوا من الذكور. خلال ضيوفها البودكاست ، شاركت موريت أن هدفها في ذلك العام هو “مضاعفة البصمة التجزئة (العلامة التجارية)” وتقديم متغيرات جديدة إلى السوق.
نجاح كوري ليس مفاجئًا ، بالنظر إلى مدى استقبال السائد لـ “مزيل العرق الذي يتضاعف كعناية بالبشرة” بشكل عام ، حتى بعد سنوات من ظهوره “Shark Tank”. استعرضها من أجل Cosmopolitan ، وصفها لورين بلالامو بأنها “مزيل العرق الطبيعي الأكثر فعالية (She’s) التي حاولت في (لها) أكثر من 10 سنوات كمحرر للجمال”. وفي الوقت نفسه ، وصفتها المحرر التنفيذي لشركة Business Insider سالي كابلان بأنها “الكأس المقدسة” لمزيلات العرق الخالية من الألومنيوم ، لا سيما مدح فعاليتها من حيث السيطرة على الرائحة. (اقرأ حول ما إذا كان مزيل العرق الخالي من الألمنيوم مفيدًا لك.)
كوري يلتزم ويتدحرج
اعتبارًا من عام 2025 ، يبدو أن كوري مزدهرة. في منشور “العام في المراجعة” على المدونة الرسمية للشركة ، شاركت موريت أنه في عام 2024 ، نمت كوري فريقها ، وبيعت أكثر من مليون مزيلردال ، وأطلق منتجات جديدة (بما في ذلك Peach Soleil محدودة الإصدار و “Santal Sage Sage و Ocean Air Scents ، بالإضافة إلى حانات غسل الجسم). تم آخر تحديث المدونة ، التي تتميز بانتظام بمنصات العناية بالبشرة ، وتوصيات التسوق ، والأسئلة الشائعة المتعلقة بالمنتجات ، في يناير 2025.
يمكن للعملاء في الولايات المتحدة طلب منتجات Curie عبر الإنترنت أو الاستيلاء على أرفف تجار التجزئة الرئيسيين Walmart-حيث تم إطلاق العلامة التجارية بعد عام واحد من ميزة “Shark Tank”-والهدف. (حتى تضمنت شركة Moret في إصدار 2024 من قائمة مؤسساتها 250 من أجل “إطلاق منتجات العناية الشخصية في 4300 متجر Walmart بينما تنمو مبيعات DTC 10 مرات.”) Curie هو وجود جديد نسبيًا على الرفوف المستهدفة ؛ بدأت العلامة التجارية في بيع مزيل العرق في 1،001 متاجر مستهدفة في أوائل عام 2025 ، حيث تروج كل من موريت وكوركوران بحماس الإطلاق عبر حسابات Instagram الخاصة بهما.