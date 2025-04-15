أين هو مزيل العرق كوري من Shark Tank Season 13 اليوم؟

على الرغم من عدم وجود نقص في خيارات مزيل العرق في السوق ، لم تتمكن رائد الأعمال سارة موريت من العثور على احتياجاتها الدقيقة. (إليك ما يحدث عندما تخطي مزيل العرق.) وهكذا ، في عام 2018 ، استخدمت 12000 دولار من أموالها الخاصة لتمويل وإنشاء كوري ، وهو خط مزيل العرق الذي يفتخر بأنه خالي من الألومنيوم (رائع إذا كنت تعاني من حساسية من المعدن أو لا تريد منع عرقك) والمكونات الأخرى التي لا تريد أن تراها في كرياتك. بعد عام من بيع منتجاتها ، حققت كوري 125000 دولار من الإيرادات.

في محاولة لنقل مشروعها إلى المستوى التالي ، دفعت موريت إلى ظهورها على “Shark Tank” في عام 2020 ، بهدف الحصول على صفقة من أسماك القرش ، وتحديداً لوري جرينر وباربرا كوركوران. في البداية غير ناجحة ، حاولت مرة أخرى في العام التالي ، في نهاية المطاف تأمين فتحة لحلقة الموسم 13 (سبتمبر 2021). بحلول الوقت الذي أنهت فيه ملعبها-التي كشفت فيها أنها كانت تسعى للحصول على 300000 دولار مقابل حصة 5 ٪ في أعمالها التي لم تهدف للربح-تم اختيار أربعة من أسماك القرش الخمسة ، حيث طلب دايموند جون 20 ٪ من الأعمال مقابل المال. ورد موريت من خلال تقديم 12 ٪ ، والتي قال جون لا.

بشكل مثير للصدمة ، غيّر كوركوران ومارك كوبان رأيهم. القفز مرة أخرى ، وطلبوا 14 ٪ من الأعمال. بعد بعضها ذهابًا وإيابًا ، أبرمت موريت صفقة مع أسماك القرش: حصلت على المبلغ الذي تريده ، في مقابل 10 ٪ من الأسهم و 4 ٪ من المبيعات الاستشارية. لكن القصة لم تنته هناك.