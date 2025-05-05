أين هو Flaus Electric من Shark Tank Season 15 اليوم؟

معظمنا لا يفكر كثيرًا في الخيط. في الواقع ، قد لا تعرف عدد المرات التي تحتاج فيها حقًا إلى الخيط. قد تقول حتى أنك تفضل فرك الأطباق أو المراحيض من الخيط ، مثل العديد من الأشخاص الذين أجروا استطلاعًا عام 2015 من الأكاديمية الأمريكية لعلم اللثة (عبر NPR). لماذا ، إذن ، يحصل Flaus Electric Flosser على الكثير من الطنانة الإيجابية من النقاد؟ اطلب من رائد الأعمال سامانثا كوكس ، مؤسس أداة الخيط الذي سبح في خزان القرش في الموسم 15.

تتبع خلفية Coxe نمط Shark Tank المألوف: يواجه المؤسس مشكلة ، ويبحث عن حل ، ولا يمكنه العثور على واحدة ، ويملأ فجوة السوق بمنتج جديد أو أفضل. بالنسبة لكوكس ، فقد دفعها الحصول على 12 تجاويفًا على الرغم من كونها فرشاة أسنان منتظمة إلى الرغبة في بدء الخيط ، مما دفعها إلى العمل مع الخبراء لتصميم وبراءات الاختراع على خيط كهربائي من شأنه أن يجعل الخيط أسهل. تصور فرشاة أسنان كهربائية تقليدية مع ما يشبه اختيار الخيط المتاح في النهاية بدلاً من فرشاة مشعاة. هذا هو صورة ظلية Flaus الأساسية: عصا بلاستيكية أنيق وظيفي مزودة برؤوس قابلة لإعادة التدوير.

أوضحت ثلاثة أسماك قرش عندما أوضحت كوكس أنها باعت بالفعل 900،000 دولار في العام الماضي. لكنها لم تحصل على 250،000 دولار في مقابل 5 ٪ من الأسهم التي تريدها. بعد بعض المساومة مع Candace Nelson ، Kevin O’Leary ، و Daymond John ، تخلت عن 8 ٪ من الأسهم إلى نيلسون بسعر طلب ربع مليون دولار. ويبدو أن قرارها قد أثمر.