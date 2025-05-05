أين هو Flaus Electric من Shark Tank Season 15 اليوم؟

معظمنا لا يفكر كثيرًا في الخيط. في الواقع ، قد لا تعرف عدد المرات التي تحتاج فيها حقًا إلى الخيط. قد تقول حتى أنك تفضل فرك الأطباق أو المراحيض من الخيط ، مثل العديد من الأشخاص الذين أجروا استطلاعًا عام 2015 من الأكاديمية الأمريكية لعلم اللثة (عبر NPR). لماذا ، إذن ، يحصل Flaus Electric Flosser على الكثير من الطنانة الإيجابية من النقاد؟ اطلب من رائد الأعمال سامانثا كوكس ، مؤسس أداة الخيط الذي سبح في خزان القرش في الموسم 15.
تتبع خلفية Coxe نمط Shark Tank المألوف: يواجه المؤسس مشكلة ، ويبحث عن حل ، ولا يمكنه العثور على واحدة ، ويملأ فجوة السوق بمنتج جديد أو أفضل. بالنسبة لكوكس ، فقد دفعها الحصول على 12 تجاويفًا على الرغم من كونها فرشاة أسنان منتظمة إلى الرغبة في بدء الخيط ، مما دفعها إلى العمل مع الخبراء لتصميم وبراءات الاختراع على خيط كهربائي من شأنه أن يجعل الخيط أسهل. تصور فرشاة أسنان كهربائية تقليدية مع ما يشبه اختيار الخيط المتاح في النهاية بدلاً من فرشاة مشعاة. هذا هو صورة ظلية Flaus الأساسية: عصا بلاستيكية أنيق وظيفي مزودة برؤوس قابلة لإعادة التدوير.
أوضحت ثلاثة أسماك قرش عندما أوضحت كوكس أنها باعت بالفعل 900،000 دولار في العام الماضي. لكنها لم تحصل على 250،000 دولار في مقابل 5 ٪ من الأسهم التي تريدها. بعد بعض المساومة مع Candace Nelson ، Kevin O’Leary ، و Daymond John ، تخلت عن 8 ٪ من الأسهم إلى نيلسون بسعر طلب ربع مليون دولار. ويبدو أن قرارها قد أثمر.
بناء نادي المعجبين بالخيط
تكسب ابتكار كوكسي الخيط بعض الثناء الشديد منذ حلقة مايو 2024. اعترفت مراجع بوبسوجار بأنه بعد جلسة Flaus ، شعرت فمها “أنظف بشكل ملحوظ” لأن الفلوس قد أزال بشكل لائق من الحطام الخفي. وأعربت عن تقديرها بأن رؤساء Flaus قد تم تصميمه ليكون صديقًا للبيئة ، على الرغم من أن برنامج إعادة التدوير عبر البريد لا يبدو مناسبًا.
كانت المقارنة في مقالة Esquire بين Flaus ومنتج مماثل من Slate متوهجة على قدم المساواة. بالنسبة للمراجع ، كان الفرق بين الأجهزة واضحًا: “في المناطق التي خذلني فيها Slate ، التقطت Flaus الركود”. وأشار إلى أن لوحة اللدغة المدمجة ساعدت خيط Flosser العمل بشكل فعال بين الأضراس التي يصعب الوصول إليها عادة.
وفي الوقت نفسه ، مراجعة CNN تسمى Flaus “المتعة”. ادعى المراجع أنه استخدم العفص لأكثر من عام (مما يعني أنها بدأت قبل بث Shark Tank) وأضاف أن Flaus قامت بتحديث مجموعتها لتشمل الطرز البيضاء والوردية. تؤكد نظرة خاطفة سريعة في متجر Flaus على أن مجموعة Starter Flaus تأتي بثلاثة ألوان. (ومع ذلك ، لا يوجد سوى ظلال من رؤوس خيط Flaus البديلة: أبيض وأسود.)
يصطف هذا النوع من التغذية المرتدة بشكل جيد مع مراجعة 2022 لأجهزة تنظيف الأسنان التي تعتمد على الطاقة المنشورة في أبحاث الأسنان السريرية والتجريبية. قرر المراجعون أنه عند الجمع بين الفرشاة اليدوية ، باستخدام أداة متعلقة بالطاقة تعمل على تحسين نتائج الصحة والامتثال للمريض.
الاستفادة من ظهور دبابة لاول مرة بعد
يمكن أن تكون إضافة العفص إلى ممارسات نظافة الفم اليومية واحدة من الطرق العديدة لمنع تجاويف الأسنان-وكذلك صدمة تلقي فاتورة أسنان عالية يمكن الوقاية منها (مثل كوكس التي تم استلامها بعد تشخيصها متعدد التجويف.) بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن العفار يرفع من اختلال من مجموعة مخادعية على الأقل. (إليك بعض الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند خيط أسنانهم.)
ومع ذلك ، لا يمكنك بالضرورة أن تنفد إلى أقرب تاجر تجزئة لديك للحصول على فليوس. اعتبارًا من أبريل 2025 ، يمكنك فقط شراء Flaus على موقع علامتهم التجارية أو من خلال Amazon. ومع ذلك ، قد تكون قادرًا على التقاط صفقة خاصة من وقت لآخر ، مثل صفقة العطلات التي تم الإعلان عنها على Instagram في نيلسون في نوفمبر 2024. لم تعد الصفقة متوفرة ، لكن ما بعده يلمح إلى أن نيلسون ليس مجرد شريك صامت ولكنه مدافع نشط.
بدأت هذا النوع من الدعم من نيلسون عندما قامت هي وكوكس بإغلاق علاقتهما في الخزان. بعد ذلك ، كان نيلسون في المتوسط ، “سأقدم لك الدعم التشغيلي ، والدعم الاستراتيجي ، (و) الدعم العاطفي”. يبدو أن نيلسون قد ترقى إلى مستوى وعدها وأن فلايوس يواصل بناء الزخم.