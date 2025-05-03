أين هو Floss Happi Floss من Shark Tank Season 14 اليوم؟

قد يكون خيط أسنانك أمرًا كبيرًا لدرجة أنك تتجنبها – وربما تكذب على طبيب الأسنان حول هذا الموضوع. لكن الخيط يساعد على تقليل خطر الاضطرار إلى التعامل مع أعراض مرض اللثة. في الواقع ، فإن الجانب السلبي الحقيقي الوحيد في Flossing هو أن اختيارات Flosser البلاستيكية التقليدية ليست صديقة للبيئة. فقط اطلب من طبيب أسنان الأطفال المعتمدين على مجلس الأطفال الدكتور ستاسي ويتمان ، وهو رجل أعمال “Shark Tank” شغوفًا بمساعدة الناس على الخيط بشكل مستدام.

بثت حلقة ويتمان في مارس من عام 2023 خلال الموسم الرابع عشر. بدأت ملعبها بإسقاط آلاف اختيارات الفلوسر البلاستيكية لتوضيح مدى ضخامة النفايات البلاستيكية. بعد جذب انتباه أسماك القرش ، قدمت Happi Floss Flossers. مصنوعة من طبقات من الورق المعاد تدويرها ، كانت الخيط قوية بما يكفي لاستخدام واحد ولكن مصممة للتسميد في غضون عام.

بعد المرور حول Happi Floss Flossers ، طلبت Whitman 200000 دولار مقابل 10 ٪ من حقوق الملكية في شركتها. كانت أسماك القرش مشكوك فيها. لم يكن لديها أي مبيعات منتظمة لدعم تقييمها بقيمة 2 مليون دولار. (تم صنع 5000 فقط.) بالإضافة إلى ذلك ، لم تستطع بيع أي خيط حتى دفعت مقابل معدات متخصصة قادرة على تصنيع الملايين منها. أوه ، وعملية براءات الاختراع الخاصة بها كانت تضرب حواجز الطرق في الولايات المتحدة بسبب المنافسة من شركة هومبل.

في النهاية ، غادر ويتمان “Shark Tank” صفقة. ومع ذلك ، فإن قصة اختراعها لم تتلاشى تمامًا.