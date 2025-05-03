أين هو Floss Happi Floss من Shark Tank Season 14 اليوم؟

قد يكون خيط أسنانك أمرًا كبيرًا لدرجة أنك تتجنبها – وربما تكذب على طبيب الأسنان حول هذا الموضوع. لكن الخيط يساعد على تقليل خطر الاضطرار إلى التعامل مع أعراض مرض اللثة. في الواقع ، فإن الجانب السلبي الحقيقي الوحيد في Flossing هو أن اختيارات Flosser البلاستيكية التقليدية ليست صديقة للبيئة. فقط اطلب من طبيب أسنان الأطفال المعتمدين على مجلس الأطفال الدكتور ستاسي ويتمان ، وهو رجل أعمال “Shark Tank” شغوفًا بمساعدة الناس على الخيط بشكل مستدام.
بثت حلقة ويتمان في مارس من عام 2023 خلال الموسم الرابع عشر. بدأت ملعبها بإسقاط آلاف اختيارات الفلوسر البلاستيكية لتوضيح مدى ضخامة النفايات البلاستيكية. بعد جذب انتباه أسماك القرش ، قدمت Happi Floss Flossers. مصنوعة من طبقات من الورق المعاد تدويرها ، كانت الخيط قوية بما يكفي لاستخدام واحد ولكن مصممة للتسميد في غضون عام.
بعد المرور حول Happi Floss Flossers ، طلبت Whitman 200000 دولار مقابل 10 ٪ من حقوق الملكية في شركتها. كانت أسماك القرش مشكوك فيها. لم يكن لديها أي مبيعات منتظمة لدعم تقييمها بقيمة 2 مليون دولار. (تم صنع 5000 فقط.) بالإضافة إلى ذلك ، لم تستطع بيع أي خيط حتى دفعت مقابل معدات متخصصة قادرة على تصنيع الملايين منها. أوه ، وعملية براءات الاختراع الخاصة بها كانت تضرب حواجز الطرق في الولايات المتحدة بسبب المنافسة من شركة هومبل.
في النهاية ، غادر ويتمان “Shark Tank” صفقة. ومع ذلك ، فإن قصة اختراعها لم تتلاشى تمامًا.
المضي قدمًا في جمع التبرعات بعد Shark Tank
بعد “Shark Tank” ، قررت ويتمان معرفة ما إذا كان الجمهور قد يرغب في دعم منتجها من خلال التمويل الجماعي القديم. ليس من المستغرب هناك: بعد كل شيء ، فهي طبيب الأسنان في بورتلاند ، أوريغون ، والتي أخبرت KGW News في مقابلة عام 2021 أنها أرادت “الخيط الخالي من الذنب لجميع الناس”. (هل تحتاج حقًا إلى الخيط؟ ويتمان وآخرون يقولون نعم.)
شرعت ويتمان في إطلاق حملة Indiegogo في وقت ما بعد ظهورها على “Shark Tank”. (كانت هذه هي تجربة Indiegogo الثانية الثانية ؛ وكان الأول في حوالي عام 2021 لاستخدامه كدليل على اختبار المفاهيم.) مقطع فيديو على الصفحة الرئيسية لسلوك Happi Floss Homepage يطلب من المستهلكين أن يعودوا شركتها من خلال حملة Indiegogo “ليس فقط لصحة عن طريق الفم ، ولكن لصحة كوكبنا”.
اعتبارًا من أوائل عام 2025 ، تم إغلاق حملتها الثانية من Indiegogo وفقًا لكل من مواقع Flossers Indiegogo و Happi Floss. ومع ذلك ، فإن الصفحة الأصلية لا تزال مرئية وتظهر دعمًا قدره 29،931 دولارًا ، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الهدف المقصود (وإن كان مرنًا).
القليل من الأدلة على زخم المبيعات لخيط سعيد
قد يعني عجز Indiegogo أن ويتمان لم يكن قادرًا على جمع أموال كافية للمعدات المخصصة ، خاصة وأن صفحة التسوق الخاصة بها Flossers Flossers تشرح أن المنتج غير متوفر. ومع ذلك ، تقترح صفحة التسوق متابعة حسابات Instagram ذات الصلة للشركة بالبقاء في الحلقة.
القضية الوحيدة؟ لم يكن حساب Instagram الأول ، @Happifloss ، منشورًا محدثًا منذ عام 2023. وعلى الرغم من أن Drstaci لا يزال نشطًا اعتبارًا من عام 2025 (ولديه متابع 125 ألفًا) ، إلا أنه يبدو أنه أكثر تركيزًا على مهمة الرعاية الصحية الشاملة لـ Whitman أكثر من تقديم تحديثات Flossers Happi Floss.
ولكن هل يمكن أن يجد Flossers Happi Floss طريقة أخرى للوصول إلى السوق؟ البحث السريع عبر الإنترنت لا يطرح أي دليل آخر على أن Flossers Happi Floss قد تجاوز عقبات التمويل ليصبح عملاً قابلاً للتطبيق.
ومع ذلك ، فإن شركة Humble-المنافسة الأخرى التي ذكرها ويتمان في Shark Tank-تبيع مجموعة من الخيط القائم على النباتات التي تدعي أنها مصنوعة من أكثر من نصف المواد النباتية. لا ، إنهم ليسوا Floss Flossers ، ولكن بالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن خيال أكثر خضرة ، فإنهم على الأقل خيار حتى وما لم يتعافى Happi Floss Flossers.
أو ، إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت تريد استخدام خيط خيط أو خيط منتظم ، فيمكنك دائمًا تجربة الخيط والتخلي عن الاختيار. فقط تأكد من أن الخيط حتى لا تغري أبداً أن تتفوق على طبيب الأسنان مرة أخرى.