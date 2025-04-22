أين هو Sorsoap من Shark Tank Season 15 اليوم؟

إذا كنت رائد أعمال وتبحث عن مستثمر (أو اثنين) ، فقد تفكر في الذهاب إلى تراجع على Shark Tank. على الرغم من أن ما يقرب من نصف الملاعب فقط تعطل اهتمام أسماك القرش ، إلا أن هذه ليست نسبة سيئة. وإذا كانت إحدى أسماك القرش تقع على رأسها على منتجك (وهو ما حدث عندما كانت حصيرة تمرينات قابلة للطي Stakt على Shark Tank) ، فمن الأرجح أن تحصل على صفقة.
هذا ما حدث للمؤسسين ديفيد ريديانو والدكتور دان ستاتات. جلب الثنائي أعمالهم الجديدة ، Sorsoap ، إلى برنامج تلفزيوني ناجح في عام 2023. يضيف Sorsoap تطورًا لتنظيف نفسك: يتم تشكيل كل شريط من صابون Sorsoap ليكون مدلكًا أيضًا. كما أوضح Restiano و Staats أثناء تصوير حلقةهما ، تهدف Sorsoap إلى أن تكون بالضبط ما تحتاجه العضلات المتعبة والآلام في الحمام أو الحمام.
لم يحصل رواد الأعمال على لدغة في البداية. استغل كيفن أوليري وباربرا كوركوران أولاً لأسباب فردية. اتبع اثنان آخران حذوه. لكن مارك كوبية استمتعت بشعور sorsoap على رقبته (ونقلت عنه قوله ، “لقد أصلحت رقبتي اللعينة”) وجعلت المؤسسين عرضًا. بدلاً من منحهم 100000 دولار أرادوا في مقابل 10 ٪ من الأسهم ، كان مفتوحًا لأخذ 20 ٪. كانوا مفتوحين أيضًا ، ودخلت الشراكة حيز التنفيذ.
احصل على الرغوة والارتياح في نفس الوقت
شكل شريط Sorsoap الفريد هو نقطة البيع الرئيسية. تم تصميم منحنيات الصابون لتكون “تنقل العضلات”: يساعد تشغيل الشريط عبر العضلات البالية من 20 إلى 30 مرة على استرخائها ، وكذلك الفوائد الصحية المحتملة الأخرى التي تأتي من التدليك. أضف بعض العطور الطبيعية وبعض المنثول (جميعها جزء من الصابون الطبيعي العضوي) ، وستحصل على رغوة ودية لنظامك وعضلات الهيكل العضلي.
قد تتساءل عما إذا كان هناك دليل على دعم مطالبات المنتج. أجرت Sorsoap إجراء اختبار قبل Shark Tank لمعرفة ما إذا كانت قضبان الصابون وغيرها من المنتجات تعمل. في دراسة أجريت عام 2022 المنشورة في الأمراض المهنية والطب البيئي ، اختار موظفو Jersey Mike مع Sorsoap لمدة شهر. بعد ذلك ، أبلغوا عن مزايا إيجابية من استخدام المنتج. في نفس العام ، أخذ Runner’s World أيضًا Sorsoap لتدويره من خلال التحقق من Sortool Pro ، وهو مدلك بولي كربونات ليس شريطًا من الصابون ، ولا يزن طنًا ، ويمكنه الذهاب إلى أي مكان. الحكم: يمكن أن يكون Sortool حليفًا كبيرًا للانتعاش للأجزاء المجهورة من الجسم.
التقدم إلى الأمام مع الابتكارات المذهلة
بسرعة إلى الأمام إلى عام 2025 ، وتظل منتجات Sorsoap المختلفة-بما في ذلك الشريط النظيف والبسيط ، و Citrus و Bergamot Bar ، و Sortool Pro ، وحقيبة وحقيبة لتوفير الصابون-متاحة للشراء على موقعها على الويب. ومع ذلك ، فإن القيمة الصافية للعلامة التجارية Sorsoap لا يمكن تتبعها بسهولة أو قادرة على التأكيد ، لأن Sorsoap ليست مملوكة للجمهور. في عام 2024 ، تم الإبلاغ عن قيمة الشركة 5 ملايين دولار. تجدر الإشارة إلى أنه استنادًا إلى عرض Cuban ، من المحتمل أنه رأى أن الشركة هي شركة ناشئة بقيمة 500000 دولار.
في نهاية المطاف ، يبدو أن Sorsoap قد بدأ بنجاح في الاستفادة من سوق الأشخاص الذين يبحثون عن حل طبيعي لألم العضلات المزمن. وفقًا لبيانات 2019 من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، اعترف حوالي ثلث البالغين بأنهم تركزوا في ظهورهم أو أطرافهم السفلية أو الأطراف العلوية.