أين هو Sorsoap من Shark Tank Season 15 اليوم؟

إذا كنت رائد أعمال وتبحث عن مستثمر (أو اثنين) ، فقد تفكر في الذهاب إلى تراجع على Shark Tank. على الرغم من أن ما يقرب من نصف الملاعب فقط تعطل اهتمام أسماك القرش ، إلا أن هذه ليست نسبة سيئة. وإذا كانت إحدى أسماك القرش تقع على رأسها على منتجك (وهو ما حدث عندما كانت حصيرة تمرينات قابلة للطي Stakt على Shark Tank) ، فمن الأرجح أن تحصل على صفقة.

هذا ما حدث للمؤسسين ديفيد ريديانو والدكتور دان ستاتات. جلب الثنائي أعمالهم الجديدة ، Sorsoap ، إلى برنامج تلفزيوني ناجح في عام 2023. يضيف Sorsoap تطورًا لتنظيف نفسك: يتم تشكيل كل شريط من صابون Sorsoap ليكون مدلكًا أيضًا. كما أوضح Restiano و Staats أثناء تصوير حلقةهما ، تهدف Sorsoap إلى أن تكون بالضبط ما تحتاجه العضلات المتعبة والآلام في الحمام أو الحمام.

لم يحصل رواد الأعمال على لدغة في البداية. استغل كيفن أوليري وباربرا كوركوران أولاً لأسباب فردية. اتبع اثنان آخران حذوه. لكن مارك كوبية استمتعت بشعور sorsoap على رقبته (ونقلت عنه قوله ، “لقد أصلحت رقبتي اللعينة”) وجعلت المؤسسين عرضًا. بدلاً من منحهم 100000 دولار أرادوا في مقابل 10 ٪ من الأسهم ، كان مفتوحًا لأخذ 20 ٪. كانوا مفتوحين أيضًا ، ودخلت الشراكة حيز التنفيذ.