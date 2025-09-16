أين هي قاعة أوليفر نورث والفوون من إيران كونترا فضيحة اليوم؟ تحديثهم لمدة 40 عامًا هو تطور لم ير أحد قادمًا

كانت فضيحة إيران كونترا هي أبرز الأشياء المشكوك فيها حول رئاسة رونالد ريغان. عندما تعرضت التفاصيل المعقدة ، أثبتت الوحي أنها متفجرة: كان كبار المسؤولين في إدارة ريغان يبيعون الأسلحة السرية إلى إيران ، والتي وافقت في المقابل على تحرير الرهائن الأمريكيين الذين احتُجزوا في لبنان. كان تداول الأسلحة من أجل الرهائن مظللة بما فيه الكفاية ، ولكن سرعان ما تم الكشف عن أن أرباح مبيعات الأسلحة غير المشروعة تم استخدامها لتمويل المتمردين المعاديين للشيوعية في نيكاراغوا للمساعدة في الإطاحة بحكومة ساندينيستا اليسارية-وهو أمر تم حظر الكونغرس بشكل صريح.
في وسط الفضيحة ، كان الملازم أول أوليفر نورث ، وهو مشاة البحرية الأمريكية المزينة تخرجت من أكاديمية البحرية الأمريكية وحصلت على نجمة فضية ونجمة برونزية وقلوب أرجوانية لخدماته كقائد فصيلة خلال حرب فيتنام. في عام 1981 ، تم تعيين الشمال إلى مجلس الأمن القومي. كان من بين واجباته ضمان أن الأموال التي تم جمعها من مبيعات الأسلحة السرية قد شق طريقها إلى كونتاس ، وهي مهمة اعتنقها بمساعدة من وزيره المخلص ، فاون هول.
عندما انفجرت الفضيحة ، أصبح كل من الشمال والهول شخصيات إعلامية سيئة السمعة ، حيث حققت نوعًا من المشاهير. بينما تلاشت العار مع مرور العقود ، هناك بعض الذين قد يتساءلون أحيانًا أينما كان الاثنان اليوم. كما اتضح ، فإن تحديثهم الذي استمر 40 عامًا هو لمسة لم يرها أحد قادمًا-أوليفر نورث وقاعة التزليف متزوجان الآن.
شهدت قاعة التزوير ضد أوليفر نورث
أثناء التحقيق في صفقة الأسلحة مقابل المضيقون ، تم الكشف عن حقيقة محرجة: من بين 30 مليون دولار تم الإبلاغ عن دفعها الإيرانيون ، يمكن الحصول على 12 مليون دولار فقط. أدى ذلك إلى اعتراف أوليفر نورث بأنه قام بتحويل الأموال المفقودة إلى كونتاس نيكاراغوا ، بمباركة مجلس الأمن القومي ، ويفترض أن الرئيس. تم إطلاق الشمال وتم توجيه الاتهام إليه فيما بعد على 12 تهمة جنائية.
كان لدى سكرتير الشمال ، Fawn Hall ، معرفة حميمة بالتعامل ؛ في إحدى الحالات ، نقلت الأرقام عن طريق الخطأ على حساب مصرفي سويسري ، الأموال التي تسلك عن غير قصد من بروناي ، مخصصة لنيكاراغوا ، في حساب رجل أعمال سويسري مجهول. عرضت على الحصانة في مقابل الشهادة ضد الشمال ، وأثبتت شهادتها أنها رائعة عندما أكدت مساعدة شمال الأدلة الرئيسية. “كما سحبت (شمالًا) المستندات من كل درج ووضعتها فوق التقطيع ، أدخلتها في التقطيع” ، شهدت ، عبر جامعة براون. وكشفت هول أيضًا أنها تسلل إلى المستندات السرية من مكتب نورث بإخفائها تحت تنورتها وفي حذائها.
في نهاية المطاف ، شمال انطلق برفق. من بين تلك التهم الـ 12 ، أدين بثلاثة فقط: قبول مكافأة ، ومساعد في عرقلة الكونغرس ، وتدمير الوثائق. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات (مع وقف التنفيذ ، لذلك لم يطرح قدمه خلف القضبان) ، بالإضافة إلى مراقبة لمدة عامين. كما تم تغريمه 150،000 دولار وأمر بأداء 1200 ساعة من خدمة المجتمع.
أصبحت قاعة التزليف إحساسًا إعلاميًا
في حين أن أوليفر نورث أصبح شخصية سيئة للغاية ، إلا أن التعرض لوسائل الإعلام من فضيحة إيران كونترا حولت قاعة التزوير إلى مشاهير حسن النية. أصبحت في كل مكان في صفحات التابلويدات السوبر ماركت ، خاصةً عندما كانت مؤرخة باختصار الممثل روب لوي (ورد أنه تعقبها بعد مشاهدتها على التلفزيون). لاحظت كل من مجلات Playboy و Penthouse ، ورفضت عرضًا شهيرًا عرضًا بقيمة 500،000 دولار لتشكيل عارية للنشر الأخير. “لقد اعتقدت أن عرض (بنتهاوس) كان مثيرًا للاشمئزاز” ، قال صديق لـ Hall’s ، F. Andrew Messing Jr. ، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.
بعد أن عملت في السابق بدوام جزئي كنموذج ، كانت هول قد نجت في أعيادها عندما وقعت مع وكالة ويليام موريس للمواهب في عام 1987. “لقد حصلت على جودة النجمة”. وفقا لبروكاو ، كانت صفقة الكتاب في الأعمال ؛ وبحسب ما ورد أعرب فارح فوسيت عن اهتمامه بتصوير القاعة إذا كان سيتم تحويل الكتاب إلى فيلم. تصور بروكاو هول ليصبح شخصية تلفزيونية. وقال “أرى صفقة بث لها على الطريق”.
بحلول عام 1990 ، كان هول قد تم فصله إلى الصحافة التلفزيونية كمراسل تلفزيوني مستقل ومقره بيتسبيرغ. واصلت ممارسة مهنة في وسائل الإعلام والنمذجة. في عام 1993 ، تزوجت من داني شوجرمان ، المدير السابق في The Doors ، الذي أخبر قصة الحياة المأساوية في Doors في كتاب مبيعًا.
انهارت حياة قاعة التليف
لحسن الحظ بعد أن تصور Dawn Hall مع Danny Sugarman لم يكن. في عام 1995 ، انتكس شوجرمان ، مدمن مخدرات يتعافى. أخفى تعاطي المخدرات من هول لفترة من الوقت ، لكنها اكتشفت في النهاية أنه كان يستخدم الكوكايين الكراك. ردها ، ومع ذلك ، كان فضولي ومصيري. قالت: “لا أعرف لماذا ، لكنني قلت ،” دعني أجربها “، عندما ظهر الزوجان معًا في” Inside Edition “. فعلت ، وقبل مضي وقت طويل ، بدأت تعاني من الإدمان. تتذكر قائلة: “بمجرد أن بدأت ، لم أستطع التوقف … لم أستطع التحكم فيه بعد الآن”. كانت تلك الأيام المظلمة – تذكرت هول أنها لم تغادر منزلها لعدة أشهر متتالية ، ورفضت الرد على الهاتف والكاد تناول الطعام. وقالت “كل شيء يتركز على الحصول على هذا المخدرات”.
أثبتت جرعة زائدة شبه فنية في عام 1994 أنها دعوة للاستيقاظ. اتخذت هي وساوجمان بشكل مشترك قرار تغيير الحياة للذهاب إلى إعادة التأهيل. بعد ذلك ، واصلت الزوجان احتضان الرصانة وبقيت معًا حتى ، للأسف ، توفي شوجرمان بسبب سرطان الرئة في عام 2005. في عام 2007 ، أدرجت منزل ويست هوليوود الذي شاركوه ، وطلب ما يقرب من 2.5 مليون دولار.
في عام 2012 ، استحوذت واشنطن بوست على هول ، التي تراجعت على ما يبدو من الشهرة. في ذلك الوقت ، كانت تعيش في ويست هوليوود ، حيث تعمل في مكتبة حساء الكتاب الشهيرة على شريط غروب الشمس ، مع الحرص على البقاء في الخارج عن الأضواء التي كانت سعيها بشكل علني.
أوليفر نورث حمامة في السياسة المحافظة بعد إيران كونترا
بعد أن تفادى وقت السجن بدوره في فضيحة إيران-كونترا ، انجذب أوليفر نورث نحو السياسة. في عام 1990 ، أسس Freedom Alliance ، وهي منظمة تتمتع بمهمة لتشجيع الخدمة العسكرية مع الدفاع عن سيادة أمريكا وتعزيز الدفاع الوطني.
في عام 1994 ، ركض للحصول على مقعد شاغر في مجلس الشيوخ في فرجينيا لكنه خسر. ومع ذلك ، تم تأريخ سعيه في فيلم وثائقي عام 1996 عن حملته “مرشح مثالي”. وفي الوقت نفسه ، كانت شعبيته مع المحافظين واضحة عندما تمكنت تلك الحملة الفاشلة من جمع أكثر من مليوني دولار. أدى ذلك في النهاية إلى إذاعة الحوارات اليمينية ، ثم إلى أن يكون معلقًا على MSNBC ، ثم على Fox News ، من خلال سلسلة أفلامه الوثائقية “War North”. أصبح الشمال مؤلفًا غزير الإنتاج ، حيث كتب العديد من الكتب التي تراوحت بين التعليق السياسي إلى الإثارة الخيالية.
في عام 2018 ، أصبح الشمال رئيسًا للجمعية الوطنية للبنادق. ومع ذلك ، لم تدوم فترة ولايته في NRA طويلة ، عندما مُنع من الترشح لإعادة انتخابه في العام التالي. ادعى نورث أنه تم إجباره على الخروج من قِبل وين لابير ، الرئيس التنفيذي لشركة NRA بعد اتهام North Lapierre بسوء السلوك المالي. ومع ذلك ، ادعى لابير إطالة الشمال لأنه هدد بإصدار معلومات من شأنها أن تضر مكانته في المنظمة. تم تبرير الشمال في وقت لاحق عندما أدلت بشهادته في محاكمة لابير وهم من كبار مسؤولي NRA عام 2024 ، والذين اتهمهم المدعون العامون (كما ذكرت CNN) باستخدام المنظمة باعتبارها “بنك الخنزير الشخصي”.
تزوجت أوليفر نورث وقاعة فاون بعد 40 عامًا من إيران كونترا
في أواخر عام 2024 ، فقد أوليفر نورث زوجته منذ فترة طويلة ، إليزابيث “بيتسي” نورث ، التي توفيت عن عمر يناهز 80 عامًا بعد 56 عامًا من الزواج. في كتابه في Spytalk Presentack ، أبلغ الصحفي مايكل Isikoff أن North ، 81 ، وهول ، 65 عامًا ، تزوجت في 27 أغسطس 2025. في حين لم يدلي أي منهما ببيان علني عن حفل زفافهما أو ذكره على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما ، حصل Isikoff على نسخة من شهادة زواج المتزوجين.
وفقًا لإيسيكوف ، أخبره أحد صديق الزوجين أن مسؤول إدارة ريغان السابق وسكرتيره لمرة واحدة أعاد الاتصال عندما حضر كلاهما جنازة زوجة نورث في ديسمبر 2024 ، الذي عقد في كنيسة ترينيتي الأسقفية في أبرفيل ، فرجينيا. وقال الصديق – الذي طلب عدم الكشف عن هويته – ” وأضاف الصديق “لقد بدأوا قضاء بعض الوقت معًا” ، وكشف أن هول بدأ في الانضمام إلى الشمال في مزرعته في بلومونت ، فرجينيا. مع استنزاف Isikoff ، فإن الأعراس السرية-التي حضرها أي من أطفال North الأربعة-تحمل بعض التشابه مع أنشطتهم المظللة خلال فضيحة إيران والسيون. وأضاف الصديق “لقد كان زواجًا سريًا”.