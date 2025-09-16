أين هي قاعة أوليفر نورث والفوون من إيران كونترا فضيحة اليوم؟ تحديثهم لمدة 40 عامًا هو تطور لم ير أحد قادمًا

كانت فضيحة إيران كونترا هي أبرز الأشياء المشكوك فيها حول رئاسة رونالد ريغان. عندما تعرضت التفاصيل المعقدة ، أثبتت الوحي أنها متفجرة: كان كبار المسؤولين في إدارة ريغان يبيعون الأسلحة السرية إلى إيران ، والتي وافقت في المقابل على تحرير الرهائن الأمريكيين الذين احتُجزوا في لبنان. كان تداول الأسلحة من أجل الرهائن مظللة بما فيه الكفاية ، ولكن سرعان ما تم الكشف عن أن أرباح مبيعات الأسلحة غير المشروعة تم استخدامها لتمويل المتمردين المعاديين للشيوعية في نيكاراغوا للمساعدة في الإطاحة بحكومة ساندينيستا اليسارية-وهو أمر تم حظر الكونغرس بشكل صريح.

في وسط الفضيحة ، كان الملازم أول أوليفر نورث ، وهو مشاة البحرية الأمريكية المزينة تخرجت من أكاديمية البحرية الأمريكية وحصلت على نجمة فضية ونجمة برونزية وقلوب أرجوانية لخدماته كقائد فصيلة خلال حرب فيتنام. في عام 1981 ، تم تعيين الشمال إلى مجلس الأمن القومي. كان من بين واجباته ضمان أن الأموال التي تم جمعها من مبيعات الأسلحة السرية قد شق طريقها إلى كونتاس ، وهي مهمة اعتنقها بمساعدة من وزيره المخلص ، فاون هول.

عندما انفجرت الفضيحة ، أصبح كل من الشمال والهول شخصيات إعلامية سيئة السمعة ، حيث حققت نوعًا من المشاهير. بينما تلاشت العار مع مرور العقود ، هناك بعض الذين قد يتساءلون أحيانًا أينما كان الاثنان اليوم. كما اتضح ، فإن تحديثهم الذي استمر 40 عامًا هو لمسة لم يرها أحد قادمًا-أوليفر نورث وقاعة التزليف متزوجان الآن.