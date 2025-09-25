تتراوح الأجهزة في الأسعار والأحجام ، من صانع قهوة صغير إلى ثلاجة أكبر. وهؤلاء الذين يجب أن يكون هؤلاء المطبخون ليسوا فقط للمطبخ ، ولكن لكل غرفة تقريبًا في منزلك. يمكن أن يكلفك العديد من هذه الأساسيات المنزلية فلسًا واحدًا إلى حد كبير ، وهذا أمر منطقي لماذا قد يكون لديك معضلة تقرر ما إذا كان يجب عليك استبدال هذا الجهاز أو إصلاحه. ولكن قبل أن تتخذ أي خطوات التالية ، تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أداتك لديها نوع من الحماية في مكانها ، ما إذا كان هذا هو الضمان الأصلي أو السياسة التي اشتريتها. ولكن عندما تفكر في أفضل طريقة لحماية هذه الاستثمارات ، قد تتساءل أيهما أفضل لأجهزةك – الضمانات أو خطط الحماية؟
وبصراحة ، يعتمد الأمر فقط. كل خيار له إيجابيات وسلبيات خاصة به عندما يتعلق الأمر بإصلاح أجهزتك. معظم الضمانات مجانية ، ولكن لا تغطي الأضرار العرضية أو إساءة الاستخدام ، في حين أن خطط الحماية تكلف إضافية ، ولكنها أكثر تنوعا. إذا اتخذت اتخاذ قرار بين دفع ثمن خطة ضمان أو حماية ممتدة ، فإن الأخير هو أفضل رهان لك.
يمكن أيضًا أن يتأثر قرارك ، اعتمادًا على نوع الأجهزة التي لديك ، مثل قطعة فاخرة أو باهظة الثمن. في معظم الحالات ، سيكون لدى الأجهزة نوع من ضمان الشركة المصنعة التي تغطي المشكلات القياسية مع الحرف اليدوية والمواد ، في حين أن خطة الحماية هي خيار أمان إضافي يساعد على الأضرار العرضية والبلى والدموع.
تتم إضافة ضمانات لتغطية حرفية الشركة المصنعة والمواد
عادةً ما توفر معظم العلامات التجارية للأجهزة الجديرة بالثقة والموثوقة ضمانًا يستمر لمدة 90 يومًا إلى بضع سنوات ، وتغطي المشكلات الميكانيكية والكهربائية من الاستخدام المنتظم ، والتركيب الخاطئ من فريق خدمة العلامة التجارية ، والعيوب في المنتجات والمواد. يجب أن تأتي هذه المخاوف من مشاكل الاستخدام العادية وليس من الأضرار العرضية. لمعرفة الإطار الزمني لممتلكاتك ، اقرأ دليل المنتج للحصول على معلومات حول نوع الضمان ، وما الذي يغطيه ، ومن يجب عليك الاتصال به. لديك أيضًا حق قانوني في قراءة الضمان قبل الشراء للتأكد من أنه شيء تريده. تطلب منك بعض الشركات تسجيل العنصر الخاص بك قبل الحصول على المساعدة ، لذلك من الأفضل أن تنجز ذلك مباشرة بعد الشراء.
هناك العديد من أنواع الضمانات ، بما في ذلك محدودة وكاملة. عند الخروج ، قد يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في شراء ضمان ممتد. هذا خيار وقائي إضافي تدفعه عادةً رسومًا مقدمًا. إذا قمت بشراء بطاقة ائتمان ، فقد تقوم شركة بطاقات الائتمان الخاصة بك بتمديد الضمان على الفور. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى تقديم مطالبة على ضمان موسع ، فقد تواجه صعوبة في الوصول إلى ممثل أو تكبد تكاليف خفية إضافية. ما لم يذكر ، فإن هذه الضمانات لا تغطي عادة المخاوف التجميلية ، ومشكلات التثبيت من المقاولين الخارجيين ، والمشاكل العرضية ، والبلى ، والانهيارات ، والأضرار البيئية ، مما يؤدي بك إلى خطة حماية إضافية.
يمكن شراء خطط الحماية وإضافتها للحصول على الأضرار العرضية والبلى والدموع والانهيارات
يمكن أيضًا شراء خطط الحماية ، التي يتم الخلط بينها في بعض الأحيان مع الضمانات الممتدة ، لحماية إضافية لأجهزةك ، وخاصة من الأضرار العرضية والبلى والانهيارات. عادة ما يتم تغطية الخدوش والخدوش وغيرها من المشكلات التجميلية على العديد من خطط الخدمة. الاستخدام المستمر وغير الصحيح للأجهزة المنزلية يجعلها أكثر عرضة للانهيار. هذا هو المكان الذي تلعب فيه خطة الحماية ، والقدرة على تقديم خدمات الإصلاح لإصلاحات أكثر تكلفة ، والبدائل للعناصر الأصغر التي لا يمكن إصلاحها بالضرورة بسعر فعال من حيث التكلفة. على الرغم من أنه يختلف ، فإن بعض شركات المطالبة تتضمن دعمًا مفيدًا إضافيًا ، مثل الصيانة أو المساعدة الفنية ، والسداد الجزئي ، وتغطية زيادة الطاقة ، ومكافآت الاسترداد ، وحتى تكاليف الاستبدال لعناصر محددة ، مثل الطعام. اقرأ التفاصيل الكاملة أو دعم الاتصال للحصول على قائمة بأواليها.
يشتري العديد من الأشخاص هذه الخطط لتوفير المال على المدى الطويل. ومع ذلك ، هناك بعض المشكلات التي يمكن أن تأتي مع هذه الخطط المشتراة ، بما في ذلك الاستثناءات أو القيود المحددة والشروط والشروط المربكة. بسبب هذه الاستثناءات ، تنكر بعض الشركات المطالبات. من المهم أيضًا ملاحظة أن خطط الحماية ليست نوعًا من بوليصة التأمين. نظرًا لأنها خطة إضافية ، يجب عليك مواكبة الأوراق والمعلومات. من الأفضل الاحتفاظ بها في مكان آمن ، ربما بجوار دليل مستخدم الجهاز ، أو العثور على خطة تغطي عناصر متعددة.