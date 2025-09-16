إبعاد بقع الماء العسر من الزجاج باستخدام علاج DIY بسيط من مطبخك

لا يوجد شيء مثل تراكم بقع الماء العسر لجعل قطعة زجاجية نظيفة تبدو قذرة. هذه البقع البيضاء أو البنية طباشيري هي نتيجة لتركيز المعادن في الماء. وعلى الرغم من أن هذه البقع طبيعية بشكل لا يصدق ، إلا أنها يمكن أن تكون عيون حقيقية. والأسوأ من ذلك ، إذا تركت بقع الماء العسر دون مراقبة لفترة طويلة ، فقد تتسبب في أضرار دائمة وتترك الخدوش على الزجاج. لحسن الحظ ، هناك العديد من الاختراقات التي تزيل بقع الماء العسر بسهولة ، بما في ذلك تلك التي قد لا تتوقعها: مياه الأرز.

يعد استخدام ماء الأرز لإزالة بقع الماء العسر من الزجاج فرصة ممتازة لتكديس مهامك. في الليلة التي تتناول فيها الأرز بالفعل لتناول العشاء ، يمكنك حفظ الماء الذي شطفه من الأرز واستخدامه لتنظيف الزجاج أثناء طهي الأرز. في حوالي 20 دقيقة ، سيكون لديك باب دش نظيف (أو سطح زجاجي آخر) والعشاء على الطاولة.