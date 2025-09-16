إبعاد بقع الماء العسر من الزجاج باستخدام علاج DIY بسيط من مطبخك

لا يوجد شيء مثل تراكم بقع الماء العسر لجعل قطعة زجاجية نظيفة تبدو قذرة. هذه البقع البيضاء أو البنية طباشيري هي نتيجة لتركيز المعادن في الماء. وعلى الرغم من أن هذه البقع طبيعية بشكل لا يصدق ، إلا أنها يمكن أن تكون عيون حقيقية. والأسوأ من ذلك ، إذا تركت بقع الماء العسر دون مراقبة لفترة طويلة ، فقد تتسبب في أضرار دائمة وتترك الخدوش على الزجاج. لحسن الحظ ، هناك العديد من الاختراقات التي تزيل بقع الماء العسر بسهولة ، بما في ذلك تلك التي قد لا تتوقعها: مياه الأرز.
يعد استخدام ماء الأرز لإزالة بقع الماء العسر من الزجاج فرصة ممتازة لتكديس مهامك. في الليلة التي تتناول فيها الأرز بالفعل لتناول العشاء ، يمكنك حفظ الماء الذي شطفه من الأرز واستخدامه لتنظيف الزجاج أثناء طهي الأرز. في حوالي 20 دقيقة ، سيكون لديك باب دش نظيف (أو سطح زجاجي آخر) والعشاء على الطاولة.
كيفية تنظيف بقع الماء العسر بماء الأرز
ابدأ من خلال غمر نصف كوب من الأرز في حوالي كوبين من الماء. حرك الأرز حولها بملعقة وانتظر حتى يتحول الماء إلى ظل أبيض حليبي. عند هذه النقطة ، قم بتجريد الأرز وأضف الماء اللبني إلى زجاجة رذاذ. لا تتردد في استخدام المزيد أو أقل من الأرز والماء ، اعتمادًا على احتياجات التنظيف الخاصة بك. هذه الطريقة هي مجرد واحدة من حفنة من الاستخدامات المنزلية غير المألوفة للأرز. إنه يعمل لأن مياه الأرز حمضية قليلاً مما يساعد على كسر الرواسب المعدنية في الماء العسر.
نظرًا لأن الحمض الموجود في ماء الأرز مهم للغاية هنا ، تأكد من اختيار الأرز الأبيض لأنه يحتوي على أكبر قدر من النشا ، مما سيؤدي إلى حموضة أعلى. عندما تكون جاهزًا ، ابدأ في رش سطح الزجاج بماء الأرز ، ثم استخدم إسفنجة لمسح البقع. بعد إزالة بقع الماء العسر ، من الجيد أن تتعرف على بعض النصائح لمنع بقع المياه العسر من البناء في المقام الأول.