إبقاء الشامات خارج فناءك بمساعدة هذه النباتات الثمانية التي لا يمكنهم الوقوف

يمكن أن تحول الشامات بسرعة الفناء إلى أرض قاحلة من الثقوب أثناء حفرها للحشرات والديدان لتناول الطعام ، مما يجعل التلال على شكل بركان في هذه العملية. إذا كنت قد سئمت من الشامات التي تزور الفناء الخاص بك وتريد طريقة طبيعية للحفاظ على هذه الثدييات بعيدًا ، فيمكنك إضافة مجموعة من النباتات والزهور للقيام بالخدعة. لا يأكل الشامات النباتات ، لكنهم يشم رائحتها أثناء نفقها ، وتبحثوا عن الطعام. الأنواع المتعددة لها رائحة نفاذة أو توكسين يدفع الشامات أو مصادر الطعام الخاصة بهم بعيدًا عن العشب.
نظرًا لأنهم أعمى تمامًا تقريبًا ، فإن الشامات تعتمد بشكل كبير على إحساسهم بالرائحة للتنقل في طريقك عبر فناءك وأماكن أخرى. هذه القدرة قوية للغاية لدرجة أن العلماء أطلقوا عليها اسم “رائحة الاستريو” ، حيث يكتشف كل أنفاس بشكل مستقل رائحة ، ثم يرسل إشارات فردية إلى الدماغ. ثم يتمكن الخلد من معرفة الاتجاه الذي تنشأه الرائحة وتنقل وفقًا لذلك. وبينما يحاولون اكتشاف عشاءهم التالي من ديدان الأرض أو اليرقات أو الحشرات ، فإنهم يستنشقون طوال الطريق. إضافة النباتات التي لا يمكن أن تقف الشامات في إيقافها في مساراتها حتى تتمكن من الابتعاد عن مساحتك ، بسبب السمية أو الرائحة التي ميزة النباتات. لا يوجد نبات واحد يثبت علمياً على أنه رادع بنسبة 100 ٪ ، لذا حاول أن تزرعها بالاقتران مع طرق أخرى لردع الشامات بشكل أكثر شمولية من ترهيب الفناء الخاص بك.
النرجس
النرجس البري (نرجس) عبارة عن أزهار معمرة مبتهجة يمكن أن تضيء أي ساحة ، ولكن مع هذا الجمال تأتي مكافأة: إنها رادعات الخلد بفضل سمية. سوف الشامات على وجه التحديد تجنب الحفر بالقرب من مصابيح الزهور. الشتاء هاردي في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ، تتطلب النرجس التربة الحمضية مع تصريف جيد. كما أنهم يحتاجون إلى أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي. نظرًا لأن النرجس يمكن أن تكون سامة للأشخاص والحيوانات الأخرى عند تناولها بكميات كبيرة ، فبإبعادهم عن الأطفال والحيوانات الأليفة. في حين أن الشامات غالبًا ما تتجنبها ، فإن بعض النرجس ، مثل Narcissus Poeticus و Narcissus Jonquilla ، يجذبون النحل الملوث.
ثوم
يتيح لك زراعة الثوم الخاص بك الحصول على مكون لذيذ فقط للاستخدام في العديد من الأطباق ، ولكن أيضًا صد الشامات في نفس الوقت. يمكن للثوم أن يردع من الرائحة النفاذة والقوية ، يمكن أن يردع الشامات من غزو الفناء. حتى أن بعض البستانيين يضعون الثوم المسحوق في أنفاق الشامات لجعلهم يفرون. الثوم هاردي في المناطق من 4 إلى 9 وينمو من القرنفل الفردية. زرعها من 4 إلى 6 بوصات في التربة التي يتم تصنيفها جيدًا ، من الناحية المثالية في الخريف ، مع التأكد من نقع التربة بكل سقي. إنها تفضل منطقة مع 6 إلى 8 ساعات من أشعة الشمس يوميًا.
النعناع
يوصي العديد من خبراء مكافحة الآفات باستخدام أنواع مختلفة من النعناع للحفاظ على الشامات. حاول زراعة النعناع أو النعناع ، حيث يكره المخلوقات الرائحة القوية أوراق الأعشاب. زرع في منطقة ذات شمس كاملة إلى ظل جزئي مع تربة رطبة وليس مندي. لا تقم بالمروية ، أو تخاطر بفرصة المرض. لاستخدام النعناع بفعالية لصد الشامات المزعجة في الحديقة ، ضع في اعتبارك أن هذه النباتات تنتشر بسرعة ، لذلك تحتاج إلى صيانة منتظمة أو لتتضمن في قدر.
كاستور بين
يعد Castor Bean (Ricinus Communis) هو ردع الخلد الموصى به على نطاق واسع والذي يستخدم أيضًا لصد القراد. إنه مصدر زيت الخروع ، وهو مكون مشترك آخر يستخدم ضد الشامات. هاردي في المناطق من 9 إلى 11 ، يتطلب Castor Bean التربة الرطبة في أشعة الشمس الكاملة. يتميز Castor Bean بأزهار شائكة تضيء المناظر الطبيعية ، وتنمو إلى 6 إلى 10 أقدام وعرضها من 2 إلى 4 أقدام. إنه سام للغاية ، لذلك توخي الحذر وتجنب الزراعة حول الأطفال أو الحيوانات الأليفة. يجب عليك أيضًا ارتداء القفازات عند التعامل لتجنب رد الفعل في حالة التلامس مع البذور المكسورة.
التاج الإمبراطوري
لن يمنح التاج المعمر الإمبراطوري (Fritillaria Imperialis) Moles ترحيبًا ملكيًا في الفناء الخاص بك ، حيث يتجنبها الشامات بسبب الرائحة ، التي غالبًا ما تشبه الثعلب أو Garlicky. من السهل النمو ويصبح متحمل الجفاف بمجرد إنشائه. هاردي في المناطق من 5 إلى 9 ، يمكن أن تزدهر في معظم التربة ، ولكن يجب أن يكون لها تصريف كاف مع أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي. يمكن أن تنمو نباتات التاج الإمبراطورية إلى 3 إلى 4 أقدام. المصابيح صالحة للأكل عند طهيها ولكنها سامة إذا تم تناولها الخام ، لذا كن حذرًا في الزراعة حول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
سيبيريا squill
على الرغم من أنه ليس شائعًا مثل النرجس البري ، إلا أنه يقال أيضًا للسيبيريا Squill (Scilla Siberica) لصد الشامات أثناء تزيين الفناء الخاص بك بالزهور الزرقاء الرائعة وجذب الملقحات. إنه سام للغاية ، لذلك من المحتمل أن تجنبها الشامات. سيستخدمها البستانيون في بعض الأحيان كمصنع للحدود أو في حديقة صخرية. إنه من الصعب في المناطق من 3 إلى 8 ، ويحتاج إلى أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ، وتصل إلى 4 إلى 6 بوصات عندما تنضج. الوفيات ممكنة إذا تم تناول أي جزء من النبات ، لذلك تجنب ما إذا كانت الحيوانات الأليفة أو الأطفال في كثير من الأحيان في الفناء. ينصح القفازات أيضًا ، حيث يمكن أن تسبب تهيج الجلد.
MARIGOLDS
زهرة كلاسيكية لعدة ياردات ، تقوم Marigolds (Tagetes) بصد الحشرات التي تفضلها الشامات لتناول الطعام ، وذلك بفضل البيرثرينات الطبيعية. كمكافأة ، فإنهم يعطون رائحة قوية يمكن أن تكون بمثابة رادع إضافي. إنهم ليسوا صعب الإرضاء حول التربة طالما أنه يتم تجريده جيدًا ويمكنهم التعامل مع مجموعة من الظروف الإضاءة. للحصول على أفضل أزهار ، زرع في أشعة الشمس الكاملة. سوف ينمو يصل طوله إلى 1 إلى 4 أقدام ، ولكن قد ترتفع بعض الأنواع إلى 7 أقدام.
الشمر
يمكن استخدام نفس الشمر (Foeniculum Vulgare) التي تضيفها إلى الدواجن والسلطات ضد الشامات. السر لخصائصه المليئة بالخلايا هو أنيثول المركب ، والذي تبين الدراسات أن صد الحشرات المختلفة. يمكن أن ينمو المعمر في المناطق من 4 إلى 9 ، ويتطلب تربة كاملة وتربة جيدة. مشاكل الحشرات نادرة ، وكذلك المرض ، ما لم تكن في التربة التي قد تسبب تعفن الجذر. إذا كان لديك حديقة نباتية ، فتجنب زراعة الشمر في أي مكان بالقرب من الطماطم والباذنجان والفاصوليا ، حيث يمكن أن تمنع نموها.