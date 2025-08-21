إبقاء الشامات خارج فناءك بمساعدة هذه النباتات الثمانية التي لا يمكنهم الوقوف

يمكن أن تحول الشامات بسرعة الفناء إلى أرض قاحلة من الثقوب أثناء حفرها للحشرات والديدان لتناول الطعام ، مما يجعل التلال على شكل بركان في هذه العملية. إذا كنت قد سئمت من الشامات التي تزور الفناء الخاص بك وتريد طريقة طبيعية للحفاظ على هذه الثدييات بعيدًا ، فيمكنك إضافة مجموعة من النباتات والزهور للقيام بالخدعة. لا يأكل الشامات النباتات ، لكنهم يشم رائحتها أثناء نفقها ، وتبحثوا عن الطعام. الأنواع المتعددة لها رائحة نفاذة أو توكسين يدفع الشامات أو مصادر الطعام الخاصة بهم بعيدًا عن العشب.

نظرًا لأنهم أعمى تمامًا تقريبًا ، فإن الشامات تعتمد بشكل كبير على إحساسهم بالرائحة للتنقل في طريقك عبر فناءك وأماكن أخرى. هذه القدرة قوية للغاية لدرجة أن العلماء أطلقوا عليها اسم “رائحة الاستريو” ، حيث يكتشف كل أنفاس بشكل مستقل رائحة ، ثم يرسل إشارات فردية إلى الدماغ. ثم يتمكن الخلد من معرفة الاتجاه الذي تنشأه الرائحة وتنقل وفقًا لذلك. وبينما يحاولون اكتشاف عشاءهم التالي من ديدان الأرض أو اليرقات أو الحشرات ، فإنهم يستنشقون طوال الطريق. إضافة النباتات التي لا يمكن أن تقف الشامات في إيقافها في مساراتها حتى تتمكن من الابتعاد عن مساحتك ، بسبب السمية أو الرائحة التي ميزة النباتات. لا يوجد نبات واحد يثبت علمياً على أنه رادع بنسبة 100 ٪ ، لذا حاول أن تزرعها بالاقتران مع طرق أخرى لردع الشامات بشكل أكثر شمولية من ترهيب الفناء الخاص بك.