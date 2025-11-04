إثارة موسم MLB الساخن هذا – والظل يلوح في الأفق

بعد واحدة من أكثر بطولات العالم إثارة في الذاكرة الحديثة – أو على الإطلاق، حقًا – وأول بطل متكرر خلال ربع قرن، استعد لتذوق شيء آخر قد لا تراه لفترة من الوقت: موسم MLB الممتع.

بدأت بشكل جدي يوم الاثنين. بينما احتفل فريق دودجرز بلقبه في لوس أنجلوس بعد الانتهاء من فريق بلو جايز في تورونتو يوم السبت، قامت مجموعة من اللاعبين بتفعيل شروط إلغاء الاشتراك للدخول في وكالة مجانية.

البعض، مثل بيت ألونسو، لم يكن موضع شك على الإطلاق. يصل لاعب فريق Mets الأول إلى السوق المفتوحة للعام الثاني على التوالي بعد موسم أفضل بكثير. كما أفاد مايك بوما من صحيفة The Post، يقال إنه يسعى للحصول على صفقة مدتها سبع سنوات.

من بين عمليات إلغاء الاشتراك البارزة الأخرى التي تم اعتبارها محتملة كودي بيلينجر، الذي ساعد فريق يانكيز على الفوز بـ 94 مباراة في موسمه الأول في ذا برونكس بعد وصوله في صفقة من الأشبال للمساعدة في تعويض الخسارة في وكالة مجانية لخوان سوتو.