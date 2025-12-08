إجابة آرون رودجرز الصريحة على سؤال مايك توملين ستيلرز

لم يتقن آرون رودجرز الكلمات عندما رد على سؤال أحد الصحفيين حول تأثير فوز الأحد على رافينز.

كان ستيلرز قد خسر مباراتين متتاليتين قبل يوم الأحد وثارت أسئلة حول الأمن الوظيفي لمايك توملين، مما أدى إلى سؤال رودجرز عن معنى الفوز وسط الأحاديث حول المدرب الرئيسي منذ فترة طويلة.

قال رودجرز بواقعية: “هذا يعني أنكم ربما ستصمتون يا رفاق لمدة أسبوع”.

حتى أن الحديث حول توملين أدى إلى أن يقول أحد عظماء ستيلرز السابقين، بن روثليسبيرجر، “ربما حان الوقت” بالنسبة له للمضي قدمًا.

“يتم الحديث هنا كثيرًا: ربما حان وقت التنظيف المنزلي. وقال روثليسبيرجر في البث الصوتي الخاص به: “ربما حان الوقت”. “أنا أحب المدرب توملين. لدي الكثير من الاحترام للمدرب توملين. ولكن ربما يكون ذلك أفضل بالنسبة له أيضًا. ربما تكون البداية الجديدة له هي الأفضل. سواء كان ذلك في المحترفين، ربما يصبح المدرب الرئيسي لولاية بنسلفانيا. هل تعرف ما سيفعله في ولاية بنسلفانيا؟ ربما سيفوز بالبطولات الوطنية. لأنه مسؤول توظيف رائع. “

لكن الفوز يوم الأحد من المرجح أن يهدئ الحديث، كما اقترح رودجرز، الآن بعد أن سيطر ستيلرز على المركز الأول في شمال آسيا.

ووصف توملين الفوز بأنه “فوز رائع للفريق”.

قلل اللاعبون من أهمية الثرثرة حول الفريق، حيث أشار الظهير باتريك كوين إلى أن الفريق كان يتجاهلها.

وقالت كوين لصحيفة Sportsnet Pittsburgh: “وسائل الإعلام ستفعل أشياء من هذا القبيل”. “لا يمكن لأي شخص في المبنى أن يهتم كثيرًا. إنها أخوة، إنها عائلة. لقد حصلنا على دعم بعضنا البعض. كل ما نهتم به هو في المبنى.”

انتقل ستيلرز إلى 7-6 واقترب توملين من تأمين موسم آخر على رأس الفريق بسجل فوز، والذي كان عنصرًا أساسيًا في المدرب خلال فترة وجوده في بيتسبرغ.