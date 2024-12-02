إحدى البقوليات الخضراء المفضلة لديك تحتوي على نسبة عالية من فيتامين يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي

على الرغم من أن جسمك يحتاج إلى الكوليسترول لتوفير البنية لخلاياك وإنتاج الهرمونات، إلا أن الكثير من الكوليسترول يمكن أن يسد الشرايين. ارتفاع نسبة الكولسترول يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم المصنعة، والأطعمة الخفيفة، والوجبات السريعة، والمخبوزات المعبأة يمكن أن ترسل الكولسترول LDL – النوع السيئ – إلى مستويات غير صحية.

يمكن لأنواع أخرى من الطعام، مثل البازلاء، أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول. ربما تكون قد قمت بإبعاد البازلاء عندما كنت طفلاً، لكن لا يمكنك تجاهل القيمة الغذائية التي توفرها البازلاء. يحتوي نصف كوب فقط من البازلاء الخضراء على أكثر من 4 جرامات من الألياف و4 جرامات من البروتين مع 67 سعرة حرارية فقط. تعد البازلاء أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامينات ب مثل النياسين (فيتامين ب 3)، والذي يقول اختصاصي التغذية المسجل أنجيل لوك إنه يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول.

وقال لوك في مقابلة مع مجلة “هيلث دايجست”: “يقلل النياسين من إنتاج الكولسترول LDL بينما يزيد في الوقت نفسه من إنتاج الكولسترول الصحي HDL”. “وبهذه الطريقة، هناك احتمال أقل لتراكم اللويحات المرتبطة بـ LDL في الشرايين، وزيادة توزيع HDL للمساعدة في إعادة توزيع LDL في مجرى الدم إلى الكبد لإزالته.” ومع ذلك، فإن النياسين وحده قد لا يكون كافيا لخفض نسبة الكوليسترول.