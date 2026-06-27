إحياء عودة نيكس غير المحتملة في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في المباراة الرابعة

من الإنذار وحتى الجرس الأخير، استمرت المباراة الرابعة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2026 بين نيكس وتوتنهام لمدة ساعتين و50 دقيقة. وكان هناك تعادل واحد: 0-0. لم يكن هناك سوى ثلاثة تغييرات في الرصاص، كل ذلك في آخر 82 ثانية. تم احتساب 42 خطأ، 21 لكل فريق. وكان اثنان منهم صارخين – واحد لكل منهما. كان هناك 72 سلة مصنوعة، 36 لنيكس، و36 لتوتنهام. كانت هناك ثماني طلقات محجوبة، كما خمنت، أربع في كل جانب.

بكل المقاييس، كانت هذه مباراة كرة سلة ملحمية، حيث كانت المنافسة شديدة بقدر ما تسمح به الرياضة. خلال تلك الدقائق الـ 170، كان فريقان ومدينتان وقاعدتان جماهيريتان يتبادلان ارتفاعات مذهلة وأدنى مستويات مقززة وكل أنواع المشاعر بينهما كما يسمح القانون. لعب نيكس 2619 مباراة داخل هذا التكرار لملعب ماديسون سكوير جاردن منذ 14 فبراير 1968. ولم يكن أي منها يشبه تمامًا ما سيصبح عليه الرقم 2620…

2:44 مساءً: سيكون هناك 19,812 شخصًا يشغلون 19,812 مقعدًا في الحديقة الليلة. كلهم يبدأون رحلة الحج في مكان ما. يبدأ مايكل كلارك في محطة بنسلفانيا – المحطة الواقعة في شارع نورث تشارلز في بالتيمور، حيث يعيش الآن كلارك، وهو مواطن من راندولف، نيوجيرسي – وينتهي في محطة بنسلفانيا “الأخرى” بعد ساعتين و16 دقيقة.

6:33 مساءً: يقول بروس بيك، المذيع الرياضي الشهير في القناة الرابعة، وهو يدخل إلى مصعد الحديقة: “في بعض الليالي، يمكنك أن تشعر بأن شيئًا خاصًا على وشك الحدوث، أليس كذلك؟”