إخفاء خزانات المرايا القديمة باستخدام فكرة ستارة أنيقة

يُعد جدار الستائر أحد أكثر الطرق الإبداعية لتزيين الغرفة بالستائر. فهي تضيف لمسة جمالية بينما تخفي في الوقت نفسه السمات غير المرغوب فيها. قبل البدء في هذا المشروع، قم بقياس المساحة التي تريد تغطيتها حتى يكون لديك ما يكفي من القماش. ومع الستائر المختارة في متناول اليد، اجمع قضيبًا، والأدوات المطلوبة، ومستوى، ومفك براغي كهربائي. استخدمت @rosadelee على TikToker دبوسًا طويلًا من متجر الأدوات وبعض خطافات القبعات لتأمينها. إذا اخترت هذا بدلًا من القضيب الكلاسيكي، فهناك أعمدة خشبية مقابل 3.57 دولارًا للقدم الطولي متوفرة في Home Depot. تتوفر الخطافات في عبوة من قطعتين في Dollar Tree مقابل 1.25 دولارًا. حان الوقت الآن لإخفاء بعض المرايا.

أصعب جزء في هذا المشروع هو محاذاة الحوامل لتجميع متساوٍ. استخدم ميزانًا وشريط قياس وقلم رصاص لتحديد هذه النقاط على الحائط. بدأ TikToker أعلى أبواب الخزانة مباشرةً ولكنه وجد أن رفع الستائر أقرب إلى السقف يعطي مظهرًا أكثر أناقة. استخدم مفك البراغي الكهربائي لتأمين الحوامل، ومرر المسمار عبر الستائر، وعلقها في وجهتها المختارة. لتجنب الوقوع في فوضى متشابكة أثناء ارتداء ملابسك كل صباح، تأكد من محاذاة كل فتحة ستارة مع باب الخزانة. هذه واحدة من العديد من أفكار تصميم غرفة النوم الإبداعية لإضفاء الحيوية على المساحة. المظهر النهائي هو جدار من القماش الرومانسي المتدفق ولا مزيد من ديكور الثمانينيات.