إخفاء غسالة صحون عفا عليها الزمن مع اختراق ستارة رائعتين

أول شيء تريد القيام به هو قياس غسالة الصحون الخاصة بك. لا تريد أن تكون الستار قصيرة جدًا وتعلق بشكل محرج ، أو ضيق جدًا بحيث تبدو مسطحة. ستؤدي الستائر الطويلة 36 بوصة عادة الخدعة هنا. قد ترغب أيضًا في أن تهدف إلى شيء من مرتين إلى ثلاثة أضعاف عرض غسالة الصحون الخاصة بك لتحقيق هذا المظهر الكلاسيكي المطوي. بمجرد أن تدوس قياساتك ، فقد حان الوقت لبدء مطاردة الستار.

يمكنك إما ديي الستائر المقهى الجذاب الخاص بك أو شراء ستائر جاهزة. ولا تقلق إذا لم تتمكن من الاستقرار على طباعة واحدة فقط. أفضل جزء في هذا الاختراق هو أنه من السهل تغيير الأمور عندما تريد ذلك. لنفترض أن أنماط الربيع وأنماط الأزهار ستكون أكثر حول الموضوع. في هذه الحالة ، قد تتخيل ستائر مطبخ Jinchan Floral Farmhouse. بمجرد أن يتدحرج الصيف ، قم بتداوله في خطوط مشتركة بألوان متوفرة مثل Sage Green أو Mustard Yellow أو Blue الضبابية.

حرك الستائر الخاصة بك على قضيب الستار المغناطيسي-حتى أفضل إذا كان قابل للتعديل ، مثل قضيب الستار المغناطيسي YYST 16 “-28”. ثم مرة أخرى ، يمكنك اختيار أجهزة أكثر تطوراً مثل قضيب الستار المغناطيسي الذهبي بواسطة coquilles. صفعه على باب غسالة الصحون ، وهناك تذهب. فقط كن مستعدًا: يمكن أن تتسخ الستائر بسرعة من الاستخدام اليومي ، لذلك اختر تلك التي يسهل غسلها.