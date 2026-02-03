إخفاء قذارة سخان المياه بمحلول من كوستكو

بعض الميزات المنزلية التي توفر أعظم وسائل الراحة للمخلوقات تأتي على حساب الجماليات. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يمكنك اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأشياء القبيحة. من إخفاء وحدة تكييف داخلية قبيحة المظهر إلى تحسين جاذبية منزلك عن طريق إخفاء صناديق القمامة، فإن عمل هذه الأساسيات المنزلية القبيحة مع بقية ديكور منزلك يمكن أن يحولها إلى ميزات تصميم تمزج بين الشكل والوظيفة ببراعة. عندما يتعلق الأمر بسخانات المياه، يمكن العثور على خيار إخفاء أنيق واحد في ممرات الأدوات المنزلية في كوستكو – وهو عبارة عن جدار شرائحي سهل التثبيت.

تأتي مجموعة Artika Panolok Slat Wall Set في عبوات مكونة من ثمانية ألواح خشبية حديثة مخددة يبلغ عرضها 5.91 بوصة وطولها 93.5 بوصة – احصل على مجموعة واحدة أو أكثر لمنع رؤية سخان المياه الخاص بك. ستغطي كل مجموعة مساحة 30.67 قدمًا مربعًا وتتضمن غطاءين نهائيين وغطاء زاوية واحدًا للحصول على لمسة نهائية سلسة، كل ذلك مقابل 120 دولارًا. تأتي الألواح بتشطيبين – خشب البلوط والجوز – ويمكن طلاؤها لتناسب مساحتك. إذا كنت تحب الجمال المعاصر والبسيط والطبيعي، فسوف تحب هذه اللوحات. إن استخدامها لإخفاء سخان المياه الخاص بك هو فكرة حائط عصرية ستضفي الحيوية على منزلك.