إذا اجتمعت فرق الروك الكلاسيكية الخمس هذه من السبعينيات، فسنستنزف حساباتنا المصرفية في لمح البصر

من KISS إلى Oasis، هيمنت جولات لم الشمل على الملاعب في عام 2025. لكن لم شمل الفرقة دائمًا ما يكون مصحوبًا ببعض المخاطر. ربما تكون العلاقات السيئة بين أعضاء الفرقة سيئة للغاية لدرجة أنه حتى الراتب الذي يبلغ عدة ملايين من الدولارات لا يمكنه جمعهم في نفس الغرفة. تمكن الأخوان غالاغر من تجنب القتال على خشبة المسرح، لكن هل يتمتع روبرت بلانت وجيمي بيج بنفس المستوى من ضبط النفس؟ أو ربما يتقدم أعضاء الفرقة في السن ولم يعد لديهم البراعة الصوتية أو القدرات الموسيقية التي كانت لديهم من قبل.
إن مغني الروك في السبعينيات هم الآن في السبعينيات (وأحيانًا حتى الثمانينات) من العمر. في بعض الأحيان يموت عضو واحد على الأقل، ولا تبدو التشكيلة الجديدة كما هي. لنكن واقعيين: في بعض الأحيان عندما تجتمع فرقة موسيقية، يذهب المعجبون إلى حفل موسيقي ثم يغادرون متمنين لو أنهم ظلوا منفصلين. أعطتنا فرق مثل Hole وThe Cars سببًا لإعداد هذه القائمة التي تضم أكثر لقاءات الفرق الموسيقية كارثية في تاريخ الموسيقى.
ولكن عندما تسير جولة لم الشمل على ما يرام، كما حدث مع Oasis، فهي لحظة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر بالنسبة للجماهير. فرصة الأداء الذي لا يُنسى تعني أنك قد تستنزف حسابك البنكي للحصول على تذكرة، خاصة إذا لم تتمكن من رؤية فرقتك المفضلة على الهواء مباشرة قبل تفككها. عند إنشاء هذه القائمة، نظرنا إلى فرق الروك الكلاسيكية التي حققت نجاحات كبيرة في السبعينيات ولم تقم بجولة منذ عقود (دون احتساب العروض لمرة واحدة). لقد أبقينا خياراتنا شبه واقعية، مما سمح بإمكانية المصالحة بين زملاء الفرقة المتناحرين ولكن ليس قيامة الموتى.
فليتوود ماك
تنوعت تشكيلة فرقة Fleetwood Mac مع مرور الوقت، حيث تضم تسعة أعضاء رئيسيين على مر السنين وأكثر من ذلك إذا كنت تضم موسيقيين متجولين. من المتفق عليه عمومًا أن التشكيلة الأكثر شعبية هي نسخة 1974-1987، والتي تضم ميك فليتوود، وجون ماكفي، وكريستين ماكفي، وليندسي باكنغهام، وستيفي نيكس. توفيت كريستين ماكفي للأسف في عام 2022، لذلك لن تتمكن فرقة Fleetwood Mac من إعادة إنشاء تشكيلتها الأكثر شهرة، ولكن سيكون من الممكن للمجموعة إعادة أعضاء سابقين آخرين.
على وجه التحديد، يتوق المعجبون إلى جولة تضم كلاً من ستيفي نيكس وليندسي باكنغهام، وهو أمر لم يحدث منذ التسعينيات. لا يمكن إنكار الطاقة بين هذين السابقين والشركاء المبدعين السابقين. ما عليك سوى إلقاء نظرة على أدائهم المباشر لأغنية “Silver Springs” عام 1997، والذي ينتشر بسرعة كبيرة. يمكنك سماع ثقل الرومانسية التي استمرت لعقود من الزمن مرارًا وتكرارًا بالطريقة التي يغني بها نيكس “سأتبعك إلى الأسفل /” حتى يطاردك صوت صوتي “. على الرغم من أنهما قالا سابقًا إن لم الشمل غير مرجح، في يوليو 2025، نشر نيكس وباكنغهام منشورات مشفرة على إنستغرام تلمح إلى نوع من التعاون، أو على الأقل هدنة، لذلك قد تكون جولة لم الشمل في المستقبل. عشاق موسيقى الروك الكلاسيكية، ابدأوا في الادخار الآن.
رؤساء الحديث
قد يعتقد بعض الناس أن Talking Heads هي فرقة تعود إلى الثمانينيات، لكن المجموعة تشكلت بالفعل في أوائل السبعينيات. في الواقع، تم إصدار بعض من أكبر الأغاني الناجحة للفرقة، بما في ذلك “Psycho Killer” و”Take Me to the River”، في ذلك العقد. انفصلت شركة Talking Heads في عام 1991، عندما انسحب المغني الرئيسي ديفيد بيرن، وبدا لم الشمل مستحيلًا لسنوات عديدة. على الرغم من أن المجموعة قدمت أداءً عند دخولها قاعة مشاهير الروك آند رول في عام 2002، إلا أن بيرن قال لصحيفة The Age بعد بضع سنوات أن أعضاء الفرقة لديهم “الكثير من الدماء الفاسدة” وكانوا “على بعد أميال” موسيقيًا. في السنوات الأخيرة، أشار إلى أن علاقته مع زملائه السابقين في الفرقة قد تحسنت لكنه استمر في القول إنه لا يرغب في لم الشمل.
ومع ذلك، لا يزال بيرن على قيد الحياة ويقوم بجولات منفردة بانتظام، لذلك لم يفقد المعجبون الأمل في رؤيته يؤدي أغاني Talking Heads الشهيرة مع بقية أعضاء Talking Heads، بدلاً من فرقة مساندة. وبقدر ما يكون من الممتع مشاهدة ثنائي بيرن مع نجمة البوب من الجيل Z أوليفيا رودريغو، إلا أن الطاقة لم تعد هي نفسها التي كانت عليها مع Talking Heads. بدلاً من أجواء الجد/الحفيدة اللطيفة، يريد المعجبون رؤية الطاقة المحمومة التي تأتي عندما يعود أقرانهم الذين لديهم عقود من العمل الإبداعي معًا معًا مرة أخرى. إذا حدث لم الشمل، فمن المؤكد أنه سيكون حدثًا “مرة واحدة في العمر”.
مكامن الخلل
امتدت مسيرة فرقة The Kinks المهنية من الستينيات إلى التسعينيات، قبل أن تتوقف الفرقة عن العمل إلى أجل غير مسمى في عام 1996. وتم إصدار العديد من أفضل أغاني المجموعة، بما في ذلك “Lola” و”Strangers”، في السبعينيات. ثلاثة من الأعضاء الأربعة الأصليين على قيد الحياة وبصحة جيدة، ولكن هناك شيء واحد يمنع لم الشمل: الأخوان راي وديف ديفيز يكرهان بعضهما البعض. لقد كانت لديهم دائمًا علاقة مضطربة، وبينما حاولوا التوفيق في نقاط مختلفة على مر السنين، لا يزال هناك الكثير من التوتر هناك. نعم، هذان الرجلان في الثمانينات من العمر أو فيهما تقريبًا ولا يزالان عالقين في التنافس بين الأشقاء. يبدو من غير المرجح أن يتم لم الشمل حتى أن صفحة ويكيبيديا الخاصة بـ The Kinks تحتوي على قسم كامل بعنوان “لم الشمل المجهض (2018 إلى الوقت الحاضر).” يُترك المسكين ميك أفوري ليهز رأسه بسبب تصرفات زملائه السابقين في الفرقة، مع العلم أنهم يحرمونه من أكبر راتب في حياته.
بالطبع، كل هذه الدراما لا تمنع المعجبين من أحلام اليقظة، ومن السهل معرفة السبب: فقط تخيل غناء أغنية “LOLA, Lola” في ملعب مليء بالمشجعين، بدلاً من الغناء مع TouchTunes في حانة أو في حالة سكر في الكاريوكي. إذا تمكن الأخوان ديفيز من جمعهما معًا لفترة كافية للقيام بجولة، فقد يتمكن فريق Kinks ومعجبيهم من قضاء وقت ممتع في حياتهم. ومع ذلك، فمن المحتمل أيضًا أن تنتهي جولة لم الشمل بضربات الشيخوخة، والتي قد تهدد حياة هؤلاء الرجال.
ليد زيبلين
انفصلت فرقة ليد زيبلين في عام 1980، بعد أقل من شهرين من الوفاة المأساوية لعازف الدرامز جون بونهام. من الناحية النظرية، يمكن للتشكيلة المتبقية – روبرت بلانت، وجيمي بيج، وجون بول جونز – أن يجتمعوا مجددًا، وقد فعلوا ذلك في عرض لم الشمل لمرة واحدة في عام 2007. لكن هناك شيئًا يمنعهم: روبرت بلانت لا يريد ذلك، ولا يهتم بمدى ما يفعله الاثنان الآخران. في عام 2014، أعلن بيج علنًا عن إحباطه من رفض بلانت لم شمله، قائلاً لصحيفة نيويورك تايمز، “الجميع يحبون عزف المزيد من الحفلات الموسيقية للفرقة. إنه يلعب فقط الألعاب، وقد سئمت من ذلك، لأكون صادقًا معك.”
عليك أن تشعر تجاه بلانت نوعًا ما: فهو يظل يقول إنه لا يريد لم شمله، والجميع – من الصحفيين إلى زملائه السابقين في الفرقة – يستمرون في إخباره أنه يجب عليه ذلك على أي حال. على الرغم من أن عناد الرجل مثير للإعجاب تقريبًا، إلا أن الطريقة التي اختار التعامل معها ليست كذلك: فقد وجه بلانت ذات مرة تهديدًا غريبًا شبه الموت لصحفي Esquire الذي سأله عما إذا كان من الممكن لم الشمل. وبصراحة، في حين أن Jimmy Page قد يكون قادرًا على العزف المنفرد على الجيتار كما كان الحال في الأيام الماضية، فمن غير المرجح أن يكون صوت بلانت على مستوى التحدي نفسه. وهذا ليس خطأه، فالرجل في أواخر السبعينيات من عمره على كل حال.
بينك فلويد
كان الخلاف بين عضوي بينك فلويد روجر ووترز وديفيد غيلمور طويلًا ومريرًا لدرجة أن المعجبين فقدوا الأمل تمامًا تقريبًا في لم الشمل. وقد أعقبت العروض القليلة التي قدمتها الفرقة لم الشمل لمرة واحدة منذ مغادرة ووترز في عام 1985 (ورفعت دعوى قضائية ضد الأعضاء المتبقين لاستمرارهم في استخدام اسم الفرقة) سنوات من العداء. حتى أن كاتب الأغاني الأمريكي وصف الخلاف بأنه “الأكثر شهرة على الإطلاق”. في عام 2025، قال جيلمور لصحيفة التلغراف إنه “لا توجد طريقة ممكنة” للعمل مع ووترز مرة أخرى. من جانبه، وصف العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة، نيك ماسون، عداء الاثنين الآخرين بأنه “سخيف” في مقابلة مع رولينج ستون. لا يمكنك إلقاء اللوم عليه. هذان الاثنان يتقاتلان منذ أكثر من 40 عامًا!
سوف يستغرق الأمر معجزة بالنسبة للأعضاء الثلاثة المتبقين في بينك فلويد لم شملهم … مما يعني أن المعجبين عالقون في أحلام اليقظة لرؤية الفرقة تعزف “Another Brick in the Wall” و”Money”. تخيل أنك ترى بينك فلويد تؤدي ألبومًا كلاسيكيًا مثل “The Wall” أو “The Dark Side of the Moon” طوال الطريق. أو حتى كلا الألبومين! مرحبًا، لن يحدث أي شيء من هذا، لذا قد يكون من الأفضل لنا أن نحلم كثيرًا هنا.