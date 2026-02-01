إذا اجتمعت فرق الروك الكلاسيكية الخمس هذه من السبعينيات، فسنستنزف حساباتنا المصرفية في لمح البصر

من KISS إلى Oasis، هيمنت جولات لم الشمل على الملاعب في عام 2025. لكن لم شمل الفرقة دائمًا ما يكون مصحوبًا ببعض المخاطر. ربما تكون العلاقات السيئة بين أعضاء الفرقة سيئة للغاية لدرجة أنه حتى الراتب الذي يبلغ عدة ملايين من الدولارات لا يمكنه جمعهم في نفس الغرفة. تمكن الأخوان غالاغر من تجنب القتال على خشبة المسرح، لكن هل يتمتع روبرت بلانت وجيمي بيج بنفس المستوى من ضبط النفس؟ أو ربما يتقدم أعضاء الفرقة في السن ولم يعد لديهم البراعة الصوتية أو القدرات الموسيقية التي كانت لديهم من قبل.

إن مغني الروك في السبعينيات هم الآن في السبعينيات (وأحيانًا حتى الثمانينات) من العمر. في بعض الأحيان يموت عضو واحد على الأقل، ولا تبدو التشكيلة الجديدة كما هي. لنكن واقعيين: في بعض الأحيان عندما تجتمع فرقة موسيقية، يذهب المعجبون إلى حفل موسيقي ثم يغادرون متمنين لو أنهم ظلوا منفصلين. أعطتنا فرق مثل Hole وThe Cars سببًا لإعداد هذه القائمة التي تضم أكثر لقاءات الفرق الموسيقية كارثية في تاريخ الموسيقى.

ولكن عندما تسير جولة لم الشمل على ما يرام، كما حدث مع Oasis، فهي لحظة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر بالنسبة للجماهير. فرصة الأداء الذي لا يُنسى تعني أنك قد تستنزف حسابك البنكي للحصول على تذكرة، خاصة إذا لم تتمكن من رؤية فرقتك المفضلة على الهواء مباشرة قبل تفككها. عند إنشاء هذه القائمة، نظرنا إلى فرق الروك الكلاسيكية التي حققت نجاحات كبيرة في السبعينيات ولم تقم بجولة منذ عقود (دون احتساب العروض لمرة واحدة). لقد أبقينا خياراتنا شبه واقعية، مما سمح بإمكانية المصالحة بين زملاء الفرقة المتناحرين ولكن ليس قيامة الموتى.