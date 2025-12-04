إذا احتفظت عائلتك بعناصر زينة عيد الميلاد الـ12 هذه، فمن الممكن أن تحصل على ثروة صغيرة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
من الزخارف الفريدة والغريبة إلى الأشجار وإضاءة العطلات، قد يكون لديك بعض زينة عيد الميلاد بعيدًا عن الأيام الماضية والتي تستحق القليل من المال – إذا كنت على استعداد للتخلي عنها. أفضل طريقة لتحديد ديكور عيد الميلاد الذي يستحق ثروة صغيرة هي إلقاء نظرة على المبلغ الذي يرغب الناس في دفعه مقابله، وهو بالضبط ما فعلناه. لقد وجدنا الكثير من الحلي القديمة التي يريدها الناس في منازلهم، وديكورات الفناء مثل قوالب النفخ التي تُظهر حتى المارة شغفك بموسم العطلات، وأكثر من ذلك بكثير.
أثناء قيامك بالديكور لقضاء العطلات هذا العام، ألقِ نظرة فاحصة على ما تعلقه داخل وخارج منزلك. يمكنك بيع بعض تلك القطع الأكثر رواجًا، أو يمكنك الاحتفاظ بها باعتبارها إرثًا لعائلتك. قد تفكر بشكل مختلف في وضع سانتا كلوز مركب بقيمة 900 دولار في مكان يمكن أن تضع فيه حيواناتك الأليفة أو أحفادك أيديهم عليه!
الحلي الزجاجية على طراز Kugel
يمكن أن تستحق زينة عيد الميلاد الزجاجية بعض المال، اعتمادًا على ما يبحث عنه الناس. على موقع eBay، وجدنا هذه الحلي التي تحمل اسمًا ألمانيًا والتي يتراوح سعرها بين 12 دولارًا للعديد من القطع الصغيرة إلى 40 دولارًا للزينة الواحدة. يبدو أن ألوان عيد الميلاد التقليدية، مثل الأحمر والأخضر والفضي والذهبي، هي الأكثر شعبية عندما يتعلق الأمر بما تم بيعه، ولكن الحلي الأرجوانية والزرقاء تجلب أيضًا سعرًا مناسبًا، وهو الاتجاه السائد في موسم عيد الميلاد هذا.
أشجار عيد الميلاد الخزفية العتيقة الفعلية
تم تكرار أشجار عيد الميلاد الخزفية المضيئة هذه بشكل كبير هذه الأيام، وهي تستحق القليل من المال إذا كان لديك واحدة ليست نسخة طبق الأصل. في الواقع، في حين أن البعض منهم يذهب مقابل 20 دولارًا فقط على موقع eBay، فقد جلب البعض الآخر بضع مئات من الدولارات. بيعت شجرة خزفية مصممة على طراز الحمم البركانية بأكثر من 300 دولار، في حين بيعت واحدة من الخمسينيات بمبلغ 271 دولارًا على موقع eBay. لست متأكدا إذا كان لك هو خمر؟ كانت الشجرة الأصلية تحتوي على زخارف مضاءة بشكل فردي من صنع شركة Atlantic Mould Company. تشمل شركات القوالب البارزة التي يجب البحث عنها لاحقًا شركة Dogwood Ceramic Supply و Holland Mould.
قوالب نفخ عيد الميلاد العتيقة
قوالب النفخ العتيقة هي أسلاف ديكور عيد الميلاد القابل للنفخ الذي لدينا الآن. لقد كانت عبارة عن قطع بلاستيكية صلبة بأحجام مختلفة وغالبًا ما كان بها ضوء في الأسفل حتى تتمكن من توصيلها، ويمكن رؤيتها طوال الليل في ساحة الاحتفالات الخاصة بك. في الوقت الحاضر، تباع هذه المقتنيات القديمة بحوالي 40 دولارًا أو أكثر. واحدة من المفضلة لدينا هي سانتا التي يبلغ طولها 31 بوصة مع مزلقة وحيوانات الرنة والتي تم بيعها مؤخرًا على موقع eBay مقابل 125 دولارًا.
أشجار عيد الميلاد المصنوعة من الألومنيوم
حتى قطع الغيار لهذه الأشجار ذات اللون الفضي الاحتفالية تستحق قدرًا كبيرًا من التغيير. في الخمسينيات من القرن الماضي، تم إنشاء هذه الأشجار كبديل للأشجار الحقيقية، وتم الإعلان عنها على أنها أقل فوضى وأسهل تخزينًا للاستخدام المستقبلي. في السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك، شهدت انتعاشًا في شعبيتها، وتعد القوائم المباعة على موقع eBay دليلاً على أن هذه الأشجار القديمة تستحق التواجد حولها. بدءًا من حوالي 26 دولارًا لبعض الفروع البديلة إلى المئات وحتى الآلاف لشجرة كاملة، فإن هذه الجمالات الفضية تستحق التمسك بها.
الحلي والديكور العتيق
سواء كنت والدًا مصابًا بصدمة Elf on the Shelf أم لا، فإن الجان القديم موجودون في مكانهم. إنها مخيفة، ولطيفة، وبعضها يساوي ثروة صغيرة. في حين أن بعض الجان العتيقة بأسعار معقولة جدًا، فقد وجدنا عددًا قليلًا منها على موقع eBay يُباع بسعر 35 دولارًا للواحد وما يزيد قليلاً عن 40 دولارًا للثلاثي. إن الجان الذين يعانقون الركبة هم الأشخاص الذين تريد البحث عنهم عندما يتعلق الأمر بالقيمة، وهم الذين يشبهون أسلاف Elf on a Shelf اليوم.
أضواء سيلفانيا العتيقة وديكور مضيء
إذا وجدت بعض أضواء عيد الميلاد القديمة معبأة في الطابق السفلي وما زالت تعمل، فقد تستحق بعض المال. حتى اللوحات الجدارية المضيئة والمنحوتات، مثل قطار سانتا، إذا كانت من سيلفانيا، تبلغ قيمتها بضع مئات من الدولارات. يمكن للمصابيح المستديرة الأساسية من Sylvania أن تجلب أكثر من 100 دولار، وأكثر من ذلك إذا كان لا يزال لديها الصندوق الأصلي. إذا كنت تبحث عن اتجاهات إضاءة أكثر استدامة لعيد الميلاد، فقم ببيع مصابيح سيلفانيا القديمة واستثمر في بعض الأضواء الحديثة (وربما يتبقى لديك بضعة دولارات).
جرس مزلقة نحاسي عتيق
قد يكون هذا مفاجئًا بعض الشيء، لكن أجراس الزلاجة القديمة هذه على الأشرطة الجلدية التي قد تتذكرها والديك أو أجدادك المعلقة من الباب أثناء العطلات يمكن أن تجلب 100 دولار أو أكثر. في الواقع، تم بيع مجموعة مكونة من 31 جرسًا على حزام مؤخرًا بمبلغ 225 دولارًا على موقع eBay. حتى لو كان كل ما لديك هو مجموعة من الأجراس النحاسية السائبة، فيمكنها أيضًا جلب 10 دولارات لكل منها، وما يصل إلى 70 دولارًا أو أكثر للمضاعفات.
خمر Belsnickle تكوين سانتا
إليك إضافة أخرى لطيفة ومخيفة إلى القائمة – تماثيل Belsnickel Santa العتيقة المصنوعة من الورق المعجن. تم بيع إصدارات وأحجام مختلفة من هؤلاء الأشخاص مؤخرًا على موقع eBay مقابل ما يتراوح بين 20 دولارًا تقريبًا إلى أكثر من 900 دولار. قد يبدو الفن الشعبي لـ بابا نويل بمثابة كابوس بالنسبة للبعض، ولكن في المزادات عبر الإنترنت، يصبحون مادة لحروب العطاءات. هناك تماثيل قديمة أخرى لسانتا لا ينبغي أن تفوتها إذا كانت لديك في مجموعتك، ولكننا نعتقد أن هذه التركيبات هي الأفضل.
تماثيل وزخارف من القطن المغزول عتيقة
يبدو أن الحلي والتماثيل الألمانية تحقق قدرًا لا بأس به من المال في المبيعات عبر الإنترنت، وهذه القطع المصنوعة من القطن المغزول لعيد الميلاد ليست استثناءً. من 50 دولارًا إلى 400 دولارًا تقريبًا، يمكنك الحصول على بعض العجين باستخدام هذه الأشياء على موقع eBay – حتى زخرفة خنزير لطيفة تباع مقابل 100 دولار. إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من اتجاه ديكور عيد الميلاد الذي يدور حول الحنين إلى الماضي، فإن قطع مثل هذه ستجعل منزلك بالتأكيد يبدو وكأنه شيء ربما رأيته عندما كنت صغيرًا.
تماثيل عيد الميلاد خمر هولت هوارد
على الرغم من أن قطع هولت هوارد لا تحظى بشعبية كبيرة في الأسعار مثل غيرها، إلا أنها قابلة للتحصيل بشكل كبير. لمعرفة ما إذا كان لديك هولت هوارد أصلي، ابحث عن ختم سمو والسنة. يمكن أن تجلب الشخصيات الفردية 25 دولارًا أو أكثر، ولكن إذا كان لديك إحدى مجموعات NOEL (هناك عدد قليل من المجموعات المختلفة)، فيمكن بيعها على موقع eBay مقابل أكثر من 300 دولار للمجموعة. مجموعة أخرى من Holt Howard تستحق البحث عنها هي مجموعة إبريق وأكواب سانتا الغامضة، والتي يمكن أن تبلغ قيمتها أيضًا المئات.
الحلي كريستوفر رادكو
من سانتا إلى منطاد الهواء الساخن، تباع العديد من زخارف كريستوفر رادكو بحوالي 60 دولارًا على موقع eBay. على الرغم من أن هذه الحلي ليست تحفًا أصلية، إلا أنها تعتبر عتيقة – حيث ظهرت الحلي الأولى لرادكو في منتصف الثمانينيات. يمكن أن تباع بعض زخارف Radko النادرة والفريدة من نوعها بما يتراوح بين 100 إلى 200 دولار، بما في ذلك سانتا الجالس على كرسيه مع قائمته وزخرفة كوخ الحلوى ذات القبة. نظرًا لأسلوبها المتوارث، فإن هذه الحلي هي قطع ديكور عيد الميلاد التي تهيمن على العطلات.
جلاديس بولت الحلي
الفنانة الأخرى التي يجب البحث عنها عندما يتعلق الأمر بالحلي القابلة للتحصيل والتي تستحق القليل من المال هي غلاديس بولت. من 20 دولارًا إلى 280 دولارًا، إذا كان لديك زخرفة Boalt في مجموعتك، فيمكنك بيعها على موقع eBay بسعر مرتفع بشكل معقول لمثل هذا العنصر الصغير. تم بيع إحدى زخارف سانتا مؤخرًا مقابل 280 دولارًا أمريكيًا، في حين بيعت مجموعة من ثلاثة حكماء مقابل 259 دولارًا، وبيعت Beauty & the Beast مقابل 190 دولارًا تقريبًا. هذه هي الحلي المثالية إذا كنت تبحث عن لمسة من النزوة في ديكور عطلتك.