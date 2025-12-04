إذا احتفظت عائلتك بعناصر زينة عيد الميلاد الـ12 هذه، فمن الممكن أن تحصل على ثروة صغيرة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

من الزخارف الفريدة والغريبة إلى الأشجار وإضاءة العطلات، قد يكون لديك بعض زينة عيد الميلاد بعيدًا عن الأيام الماضية والتي تستحق القليل من المال – إذا كنت على استعداد للتخلي عنها. أفضل طريقة لتحديد ديكور عيد الميلاد الذي يستحق ثروة صغيرة هي إلقاء نظرة على المبلغ الذي يرغب الناس في دفعه مقابله، وهو بالضبط ما فعلناه. لقد وجدنا الكثير من الحلي القديمة التي يريدها الناس في منازلهم، وديكورات الفناء مثل قوالب النفخ التي تُظهر حتى المارة شغفك بموسم العطلات، وأكثر من ذلك بكثير.

أثناء قيامك بالديكور لقضاء العطلات هذا العام، ألقِ نظرة فاحصة على ما تعلقه داخل وخارج منزلك. يمكنك بيع بعض تلك القطع الأكثر رواجًا، أو يمكنك الاحتفاظ بها باعتبارها إرثًا لعائلتك. قد تفكر بشكل مختلف في وضع سانتا كلوز مركب بقيمة 900 دولار في مكان يمكن أن تضع فيه حيواناتك الأليفة أو أحفادك أيديهم عليه!