إذا استمر حرقة حرقةك لفترة أطول من هذا ، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب

تعتبر حرقة في بعض الأحيان شائعة وغالبًا ما تقلق بشأنها. ربما يضرب بعد تناول وجبة ثقيلة ، أو الكثير من القهوة ، أو الاستلقاء بعد تناول الطعام بعد الأكل.
ولكن عندما يبدأ هذا الإحساس المحترق في صدرك في الظهور في كثير من الأحيان – أو يتجول لفترة أطول من المتوقع – فقد يكون ذلك علامة على وجود شيء أكثر خطورة. حرقة أن باقية ليست فقط غير مريحة. قد يشير إلى حالة أساسية ، خاصة إذا كان يؤثر على نومك أو أنشطتك اليومية أو نوعية الحياة. (تعرف على ما يجعلك تستيقظ مع حرقة المعدة.) يمكن أن يؤدي تجاهل الأعراض المستمرة إلى مضاعفات ، بما في ذلك الأضرار التي لحقت المريء بمرور الوقت.
لذا ، ما هي المدة التي تستغرقها الانتظار قبل طلب المشورة الطبية؟ وما هي علامات التحذير التي يجب أن تراقبها؟ سننهار عندما يعبر حرقة الخطوط المزعجة إلى الإزعاج إلى – ولماذا يمكن تسجيل الدخول مع مقدم الرعاية الصحية عاجلاً بدلاً من ذلك ، يمكن أن ينقذك من مشاكل أكبر على الطريق.
متى يجب أن ترى طبيبًا لحرقة المعدة؟
عادة ما تشعر حرقة الحنقة وكأنها ألم محترق في الصدر ، وغالبًا بعد الأكل. قد يرتفع الإحساس نحو الحلق وغالبًا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء أو الانحناء. يعاني بعض الناس من ذوق مرير أو حمضي في الجزء الخلفي من الفم ، خاصة في الليل. في حين أن هذه الأعراض غير مريحة ، فإن حرقة المعدة العرضية ليست عادةً سببًا للقلق.
ومع ذلك ، من المهم معرفة متى قد تشير حرقة المعدة إلى مشكلة أكثر خطورة. إذا واجهت حرقة أكثر من مرتين في الأسبوع ، أو إذا لم تتحسن الأعراض مع العلاجات دون وصفة طبية ، فقد حان الوقت للتشاور مع مقدم الرعاية الصحية. يجب أن تطلب أيضًا اهتمامًا طبيًا إذا كنت تواجه صعوبة في البلع أو الغثيان أو القيء المستمر ، أو إذا كنت تفقد الوزن عن غير قصد بسبب سوء الشهية أو المتاعب في تناول الطعام.
بالإضافة إلى ذلك ، تلاحظ Mayo Clinic أنه من الأهمية بمكان التمييز بين آلام المعدة عن شيء أكثر خطورة. يمكن أن يكون ألم الصدر الشديد ، خاصة عندما يرافقه ضيق التنفس أو الألم في الذراع أو الفك ، أو الشعور بالضغط في الصدر ، علامات على وجود نوبة قلبية. من الضروري أيضًا أن ندرك أن النساء قد يعانين من أعراض نوبة قلبية مختلفة من الرجال ، بما في ذلك القلق والغثيان والتعب أو الضعف غير العادي (لكل جمعية القلب الأمريكية). إذا لم تكن متأكدًا من أي وقت مضى ، فمن الأكثر أمانًا للحصول على رعاية الطوارئ.
يمكن أن يساعدك الحصول على تشخيص مناسب في إدارة الأعراض بفعالية وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات من ارتداد الحمض غير المعالج أو الحالات الأساسية الأخرى.
لماذا يمكن أن تكون حرقة المعدة غير المعالجة مشكلة؟
إذا كنت تشعر أن حرق telltale بشكل متكرر ، فقد يكون المريء الخاص بك أكثر تعرضًا للأحماض مما يمكنه التعامل معه. حلقة واحدة تشبه إصابة صغيرة تلتئم بسرعة. لكن الأضرار المتكررة بمرور الوقت يمكن أن تمنع الشفاء السليم وتؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة.
واحدة من أكثر الآثار شيوعًا على المدى الطويل هي تضيق المريء. يمكن أن يتسبب الالتهاب المستمر في تشكيل أنسجة ندبة ، مما يضيق المريء ويجعل البلع صعبًا أو حتى مؤلمًا.
في حالات أخرى ، تبدأ بطانة المريء في التغيير على المستوى الخلوي – وهي حالة تسمى المريء باريت. هذا التحول الأنسجة ، المعروف باسم metaplasia المعوية ، يعتبر مسبقا. اليسار غير المعالجة ، حرق المعدة المزمنة يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء في أولئك الذين لديهم هذه الحالة.
يمكن أن يسهم الارتجاع أيضًا في التهاب المعدة ، والقرحة الهضمية ، وتلف الحلق ، وحتى زيادة الربو وغيرها من الحالات التنفسية. إذا وصل الحمض بانتظام إلى الحلق ، فقد يتسبب ذلك في تورم أو قرحة أو نمو في الحبال الصوتية.
في حين أن هذه المضاعفات ليست حتمية ، إلا أنه لا ينبغي أبدًا تجاهل حرقة المعدة المستمرة. العلاج في الوقت المناسب يمكن أن يحمي المريء الخاص بك ويقلل من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة.