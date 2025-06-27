إذا استمر حرقة حرقةك لفترة أطول من هذا ، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب

عادة ما تشعر حرقة الحنقة وكأنها ألم محترق في الصدر ، وغالبًا بعد الأكل. قد يرتفع الإحساس نحو الحلق وغالبًا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء أو الانحناء. يعاني بعض الناس من ذوق مرير أو حمضي في الجزء الخلفي من الفم ، خاصة في الليل. في حين أن هذه الأعراض غير مريحة ، فإن حرقة المعدة العرضية ليست عادةً سببًا للقلق.

ومع ذلك ، من المهم معرفة متى قد تشير حرقة المعدة إلى مشكلة أكثر خطورة. إذا واجهت حرقة أكثر من مرتين في الأسبوع ، أو إذا لم تتحسن الأعراض مع العلاجات دون وصفة طبية ، فقد حان الوقت للتشاور مع مقدم الرعاية الصحية. يجب أن تطلب أيضًا اهتمامًا طبيًا إذا كنت تواجه صعوبة في البلع أو الغثيان أو القيء المستمر ، أو إذا كنت تفقد الوزن عن غير قصد بسبب سوء الشهية أو المتاعب في تناول الطعام.

بالإضافة إلى ذلك ، تلاحظ Mayo Clinic أنه من الأهمية بمكان التمييز بين آلام المعدة عن شيء أكثر خطورة. يمكن أن يكون ألم الصدر الشديد ، خاصة عندما يرافقه ضيق التنفس أو الألم في الذراع أو الفك ، أو الشعور بالضغط في الصدر ، علامات على وجود نوبة قلبية. من الضروري أيضًا أن ندرك أن النساء قد يعانين من أعراض نوبة قلبية مختلفة من الرجال ، بما في ذلك القلق والغثيان والتعب أو الضعف غير العادي (لكل جمعية القلب الأمريكية). إذا لم تكن متأكدًا من أي وقت مضى ، فمن الأكثر أمانًا للحصول على رعاية الطوارئ.

يمكن أن يساعدك الحصول على تشخيص مناسب في إدارة الأعراض بفعالية وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات من ارتداد الحمض غير المعالج أو الحالات الأساسية الأخرى.