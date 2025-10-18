إذا تخرجت من المدرسة الثانوية في عام 1970، فإن أغنية الروك هذه ستثير حنينًا كبيرًا

في الستينيات، قبل سنوات من هز البيت الأبيض، قدم The Guess Who عرضًا في حلبة للتزلج في سكاربورو، أونتاريو، عندما قام عازف الجيتار راندي باكمان بضرب الوتر. أخذ المغني بيرتون كامينغز قسطًا من الراحة بينما بقي باشمان على المسرح لتثبيت سلسلة جديدة. أثناء الضبط واللف، انتهى به الأمر بعزف نغمة متكررة تدور حولها. نظرًا لإعجابه بالموسيقى، استمر باكمان في العزف عليها، وارتجل معه باقي أعضاء الفرقة.

انتبه كامينغز من وراء الكواليس. يتذكر كامينغز لصحيفة تورنتو ستار: “سمعت راندي والأولاد يبدأون هذه الضجة الرائعة لإعادتي”. “لقد تسابقت للتو على المسرح وغنيت كل ما جاء في رأسي.” ما تبادر إلى ذهن كامينغز في تلك اللحظة هو بعض الملاحظات الثقافية، والتي تصادف أنها المعنى الخفي وراء أغنية “المرأة الأمريكية”. وكما أوضح كامينغز: “ما كان يدور في ذهني هو أن الفتيات في الولايات المتحدة يتقدمن في السن بشكل أسرع من فتياتنا، وهذا ما جعلهن، حسناً، خطرات. وعندما قلت: “أيتها المرأة الأمريكية، ابتعدي عني”، كنت أقصد في الواقع: “أيتها المرأة الكندية، أنا أفضّلك”.

كان من الممكن أن تضيع مثل هذه الموسيقى العابرة والكلمات التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى الأبد. لكن كامينغز لاحظ أن أحد الحضور كان يسجل العرض على جهاز تسجيل. طلب The Guess Who الحصول على شريط الكاسيت الخاص بجلسة المربى الخاصة بهم، والذي تم استخدامه كعرض توضيحي عندما قاموا بتسجيل أغنية “American Woman” بشكل حقيقي في الاستوديو، وأصبحت واحدة من أغاني الروك من عام 1970 والتي تبدو أكثر روعة اليوم.