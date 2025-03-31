إذا تمكنت من خفض الكوليسترول بشكل أسرع من هذا الرقم ، فأنت في الأقلية

إن إدارة مستويات الكوليسترول الخاصة بك أمر منطقي حتى لو كانت مرتفعة قليلاً ، لأن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يعرضك لخطر مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. هذا يعني أنك يجب أن تهدف إلى أن يكون مستوى الكوليسترول الكلي أقل من 200 ملليغرام لكل ديسيليتر (ملغ/دل). ومع ذلك ، فإن توزيع هذه الأمور 200 ملغ/دل. (اقرأ عن بعض الأساطير يجب أن تتوقف عن الإيمان بالكوليسترول.)

توصي الإرشادات الحالية بأن انخفض رقم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (الكوليسترول “السيئ) إلى أقل من 100 ملغ/ديسيلتر ، وأن يكون رقم البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) (النوع الجيد”) أكبر من 60 ملغ/ديسيلتر. وبالتالي ، سترغب في البدء في إجراء تغييرات تهدف إلى تقليل الكوليسترول في LDL ورفع الكوليسترول HDL إذا لم تستوف هذه الاقتراحات. ولكن هناك تحذير مهم: حتى لو قمت بإصلاح نمط حياتك تمامًا ، فإن الكوليسترول الخاص بك لن يعكس فجأة قراراتك الصحية. على الأرجح ، سيكون التغيير الذي تراه تدريجيًا ، وإن كان ثابتًا ، إذا كنت مكرسًا لمتابعة أفضل الطرق لخفض الكوليسترول بدون أدوية.

في ظل الظروف العادية ، يمكنك أن تتوقع أن ترى تحولًا في أرقام الكوليسترول في غضون شهر إلى شهرين بعد إجراء تغييرات في نظام الغذائي أو نمط الحياة ، ولكن قد يستغرق الأمر أحيانًا عدة أشهر لفترة أطول. بالتأكيد ، إذا كنت تتناول أدوية منخفضة الكوليسترول في نفس الوقت ، فقد ترى انخفاض الكوليسترول بشكل أسرع. ومع ذلك ، لا يمكنك توقع أي حركة درامية ؛ عليك أن تقبل أنك ستكون في الأقلية إذا قمت بتقليل الكوليسترول قبل أن تصل إلى علامة من ستة إلى 12 أسبوعًا.