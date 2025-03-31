إذا تمكنت من خفض الكوليسترول بشكل أسرع من هذا الرقم ، فأنت في الأقلية

إن إدارة مستويات الكوليسترول الخاصة بك أمر منطقي حتى لو كانت مرتفعة قليلاً ، لأن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يعرضك لخطر مشاكل القلب والأوعية الدموية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. هذا يعني أنك يجب أن تهدف إلى أن يكون مستوى الكوليسترول الكلي أقل من 200 ملليغرام لكل ديسيليتر (ملغ/دل). ومع ذلك ، فإن توزيع هذه الأمور 200 ملغ/دل. (اقرأ عن بعض الأساطير يجب أن تتوقف عن الإيمان بالكوليسترول.)
توصي الإرشادات الحالية بأن انخفض رقم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (الكوليسترول “السيئ) إلى أقل من 100 ملغ/ديسيلتر ، وأن يكون رقم البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) (النوع الجيد”) أكبر من 60 ملغ/ديسيلتر. وبالتالي ، سترغب في البدء في إجراء تغييرات تهدف إلى تقليل الكوليسترول في LDL ورفع الكوليسترول HDL إذا لم تستوف هذه الاقتراحات. ولكن هناك تحذير مهم: حتى لو قمت بإصلاح نمط حياتك تمامًا ، فإن الكوليسترول الخاص بك لن يعكس فجأة قراراتك الصحية. على الأرجح ، سيكون التغيير الذي تراه تدريجيًا ، وإن كان ثابتًا ، إذا كنت مكرسًا لمتابعة أفضل الطرق لخفض الكوليسترول بدون أدوية.
في ظل الظروف العادية ، يمكنك أن تتوقع أن ترى تحولًا في أرقام الكوليسترول في غضون شهر إلى شهرين بعد إجراء تغييرات في نظام الغذائي أو نمط الحياة ، ولكن قد يستغرق الأمر أحيانًا عدة أشهر لفترة أطول. بالتأكيد ، إذا كنت تتناول أدوية منخفضة الكوليسترول في نفس الوقت ، فقد ترى انخفاض الكوليسترول بشكل أسرع. ومع ذلك ، لا يمكنك توقع أي حركة درامية ؛ عليك أن تقبل أنك ستكون في الأقلية إذا قمت بتقليل الكوليسترول قبل أن تصل إلى علامة من ستة إلى 12 أسبوعًا.
لماذا لا يمكنك تسريع تقليل الكوليسترول
تاريخ صحة كل شخص فريد من نوعه. هذا يعني أن خلفيتك تلعب دورًا في تحديد مدى سرعة أن تكون قادرًا على السيطرة على الكوليسترول.
خذ عمرك ، على سبيل المثال. كلما اقتربت من 45 عامًا ، زادت فرصة تواجه الكوليسترول العالي – وكلما كان من الصعب عليك الحفاظ على أرقام الكوليسترول الصحي. وينطبق الشيء نفسه إذا كان لديك استعداد وراثي نحو ارتفاع الكوليسترول في الدم ، وهو حالة تسمى فرط كوليسترول الدم العائلي. غير متأكد إذا كنت حاملة لفرط كوليسترول الدم العائلي؟ يوصي الدكتور سيث مارتن باختبار ما إذا كان الأقارب المقربين قد أصيبوا بنوبات قلبية بحلول منتصف الخمسينيات (الرجال) أو منتصف الستينيات (نساء) ، في الطب جونز هوبكنز.
هذا لا يعني أنه لا يمكنك تحريك الإبرة بشكل أسرع على الكوليسترول الخاص بك عن طريق تبديل نمط حياتك. أنت تستطيع؛ تحتاج فقط إلى التحلي بالصبر. على سبيل المثال ، يمكنك إضافة المزيد من الأطعمة القلبية في نظامك الغذائي ، أو الإقلاع عن التدخين ، والعمل بشكل معتدل لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع ، أو ، إذا كان ذلك ممكنًا ، فقدان الوزن. هذه كلها أنشطة من المحتمل أن تدفع الكوليسترول ببطء ولكن بثبات.
يمكن أن يؤتي العمل الشاق أن يؤتي ثماره
ماذا لو كان الكوليسترول الخاص بك لا يزال مقاومًا للتناقص بعد شهرين من التدخلات المتسقة؟ في هذه المرحلة ، قد ترغب أنت وطبيبك في تحديد ما إذا كانت الأدوية الشائعة لخفض الكوليسترول مثل الستاتينات أو النياسين أو الألياف أو محطات حمض الصفراء أو مثبطات PCSK9 مناسبة لك. (فقط تأكد من تثقيف نفسك حول الآثار الجانبية غير المتوقعة لأدوية الكوليسترول.)
هل من الصعب الانتظار حتى تندرج مستويات الكوليسترول في النطاق المستهدف؟ يمكن أن يكون الأمر كذلك – لكنه ليس بالضرورة علامة على الفشل إذا كانت العملية تستغرق وقتًا أطول مما تريد. في نهاية اليوم ، من الضروري التركيز على العناصر الموجودة في سيطرتك.
وإذا كنت شخصًا يميل إلى الاستسلام مبكرًا ، فذكر نفسك أن التغييرات الصغيرة اليوم يمكن أن يكون لها دفعات كبيرة غدًا. ببساطة تعديل أنماط الأكل قد يرسل الكوليسترول إلى أسفل. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي الحد من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 7 ٪ من السعرات الحرارية إلى خفض الكوليسترول في LDL بنسبة تصل إلى 10 ٪ (عبر المعاهد الوطنية للصحة). وبالمثل ، فإن زيادة استهلاك الألياف اليومية بمقدار ما بين 5 و 10 جرام يمكن أن يقلل من مستويات LDL بنسبة تصل إلى 5 ٪.