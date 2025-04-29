إذا حدث هذا لبشرتك ، فأنت لا تمطر بما فيه الكفاية

لقد ذهب الجميع دون الاستحمام لمدة يوم أو يومين (أو سبعة ، إذا كنت العربة الجادة بدلاً من براقة). هذه ليست مشكلة كبيرة ، على الرغم من أن أخصائي الأمراض الجلدية الدكتورة ماري ستيفنسون أوضحت أن “معظم الناس ، في اليوم الثاني أو اليوم الثالث ، ليسوا نظيفين” (عبر الوقت).

بمعنى آخر ، ركز على ما يحتاجه جسمك لأنه عندما تبدأ في الاستحمام بشكل أقل تواترا ، سترسل بشرتك أعلامًا حمراء. (هذا ما يحدث لك عند التوقف عن الاستحمام.) على سبيل المثال ، قد تبدأ بشرتك في تطوير بقع متقشرة أو يتم تغيير لونها في الأماكن. قد تبدأ حتى في أن تبدو قذرة بسبب البقع المفرطة تصبغ. انها ليست الأوساخ ، رغم ذلك. إذا وصلت إلى هذه النقطة ، فقد ترغب في رؤية طبيب أمراض جلدية على الفور يمكنه تحديد ما إذا كان لديك إهمال التهاب الجلد.

يتضمن إهمال التهاب الجلد أكثر من مجرد تلون أو تهيج بشرتك. إنه يعكس الالتهاب الكبير والتهيج الناجم عن نقص النظافة الشخصية.