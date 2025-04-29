إذا حدث هذا لبشرتك ، فأنت لا تمطر بما فيه الكفاية

لقد ذهب الجميع دون الاستحمام لمدة يوم أو يومين (أو سبعة ، إذا كنت العربة الجادة بدلاً من براقة). هذه ليست مشكلة كبيرة ، على الرغم من أن أخصائي الأمراض الجلدية الدكتورة ماري ستيفنسون أوضحت أن “معظم الناس ، في اليوم الثاني أو اليوم الثالث ، ليسوا نظيفين” (عبر الوقت).
بمعنى آخر ، ركز على ما يحتاجه جسمك لأنه عندما تبدأ في الاستحمام بشكل أقل تواترا ، سترسل بشرتك أعلامًا حمراء. (هذا ما يحدث لك عند التوقف عن الاستحمام.) على سبيل المثال ، قد تبدأ بشرتك في تطوير بقع متقشرة أو يتم تغيير لونها في الأماكن. قد تبدأ حتى في أن تبدو قذرة بسبب البقع المفرطة تصبغ. انها ليست الأوساخ ، رغم ذلك. إذا وصلت إلى هذه النقطة ، فقد ترغب في رؤية طبيب أمراض جلدية على الفور يمكنه تحديد ما إذا كان لديك إهمال التهاب الجلد.
يتضمن إهمال التهاب الجلد أكثر من مجرد تلون أو تهيج بشرتك. إنه يعكس الالتهاب الكبير والتهيج الناجم عن نقص النظافة الشخصية.
يغير التراكم على الجلد مظهره وملمسه
إهمال التهاب الجلد ليس بالضرورة شائعًا ، ولكنه قد يكون أكثر انتشارًا مما كان يعتقد سابقًا. وفقًا لمقال عام 2006 في مجلة الأمراض الجلدية عبر الإنترنت ، يُفترض أن الحالات التاريخية من التهاب الجلد قد تم الإبلاغ عنها. من غير الواضح السبب ، على الرغم من أنه قد يكون الحالة غير مفهومة بشكل جيد بين الممارسين الذين لديهم معرفة محدودة به.
ولكن لماذا تأخذ بشرتك مظهرًا قشدًا وأكثر قتامة عندما تتوقف عن الاستحمام بشكل روتيني؟ تكمن الجواب في الطريقة التي يتخلى بها بشرتك. كل بضعة أسابيع ، كل خلايا الجلد الميتة تطفو. يساعد الاستحمام على هذه العملية ، حتى لو لم تستخدم مقشرًا. لذلك ، عندما لا تمطر ، من المحتمل أن تظل هذه الخلايا على الطبقة العليا من بشرتك. بمرور الوقت ، سوف يجمعون بشكل طبيعي مع جميع البكتيريا والعرق والزيوت ومواجهة بشرتك. وتبدأ طبقة من التراكم القاسي في الظهور.
بالطبع ، يجب ألا تعامل هذا كسبب للذهاب إلى الخارج والبدء في الاستحمام طوال الوقت أو الإفراط في استخدام القفازات المقشرات. (هناك العديد من المشكلات التي تحدث عندما تقشر أكثر من اللازم.) إذا قمت بذلك ، يمكنك تجريد بشرتك من حاجز الرطوبة الطبيعية وتنتهي ببشرة متشققة وجافة ومهيجة. من الأفضل أن تهدف إلى تواتر Goldilocks لـ “Just Right” ، مع العلم أن ما هو مناسب لك قد يكون مختلفًا عما هو مناسب للآخرين.
تحديد السبب الأساسي لمشكلة الجلد
من غير المرجح أن تحصل على التهاب الجلد الإهمال بين عشية وضحاها أو حتى في غضون أسبوعين فقط ؛ يستغرق التطوير وقتًا أطول بكثير. استكشفت دراسة أجريت عام 2015 في المجلة الهندية لعلم الأمراض الجلدية ثلاث حالات من التهاب الجلد. في إحدى الحالات ، لم ينظف الفرد المتأثر جزءًا من جسدها لمدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر. (كملاحظة جانبية ، كانت المرأة قد مررت بالجراحة وكانت قلقة من التسبب في التسبب في عدوى في المنطقة ، وهذا هو السبب في أنها توقفت عن غسلها.) لحسن الحظ ، فإن علاج الجلد من أجل التهاب الجلد أمر بسيط إلى حد ما. يمكن لمعظم الناس حل المشكلات الجلدية المرتبطة بإهمال التهاب الجلد مع التنظيف المنتظم ، وفي الحالات العنيدة أو الشديدة ، فإن المسح القائم على الكحول أو إعطاء العوامل الموضعية.
جانبا ، في بعض الأحيان يمكن أن يكون إهمال التهاب الجلد علامة على اضطراب الصحة العقلية الأساسية وليس مجرد الرغبة في العيش نمط حياة أكثر “الاتحاد الأفريقي”. في الواقع ، نظر تقرير عام 2020 في GolySomatics إلى خمس حالات سقطت في هذه الفئة. وخلص التقرير إلى أن إهمال التهاب الجلد وسلوكياته المعتادة ذاتيا ذات الصلة قد تشير إلى ضعف القدرات المعرفية المنخفضة التي يمكن تشخيصها وعلاجها ، بما في ذلك أي مغذيات دقيقة رئيسية كان الأفراد يفتقرون إليها ، مثل فيتامين د.