إذا كانت الدبابير تغزو شرفتك، فقد يكون هذا هو السبب

يمكن أن تكون الشرفة ملاذًا هادئًا في الهواء الطلق. مكان تنجرف إليه بعد يوم طويل، وتجلس على كرسي ناعم لتستمتع بنباتاتك الجميلة. ولكن بعض الأشياء يمكن أن تدمر هذه التجربة السلمية. على سبيل المثال، عندما تبدأ في سماع طنين الأجنحة حول رأسك. دبور واحد. ثم آخر. وفجأة، يحتشدون في المكان. ولكن ما الذي يجلب هذه الدبابير إلى الشرفة الخاصة بك؟ حسنا، ثلاثة أشياء في المقام الأول. المأوى والغذاء والماء. تمامًا مثل جميع الحشرات، تحتاج الدبابير إلى هذه الأشياء أيضًا، وإذا كانت الشرفة الخاصة بك توفرها، فستصبح الدبابير زوارًا متكررين. ما لم تقم بإصلاح المشكلات التي تجلب الدبابير إلى شرفتك، فلن تختفي. مهما طاردتهم، فسوف يعودون دائمًا.
إذًا، كيف توفر الشرفة المأوى والغذاء والماء للدبابير؟ غالبًا ما تكون الشرفات مليئة بالزوايا والأماكن المحمية حيث يمكن للدبابير بناء أعشاشها بسهولة بعيدًا عن الرياح القوية والأمطار والشمس المباشرة والحيوانات المفترسة. في كثير من الحالات، يكون هذا وحده كافيًا لإدخالها. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من رؤية أي أعشاش ومازلت ترى الدبابير تحوم حول شرفتك، فمن المؤكد أنها موجودة هناك للحصول على الماء والطعام. الفتات من الوجبات الخفيفة أو انسكابات المشروبات اللزجة أو أغذية الحيوانات الأليفة أو القمامة الفائضة أو المياه الراكدة يمكن أن تحول الشرفة الخاصة بك إلى محطة جذابة بشكل مدهش للدبابير الجائعة والعطشى.
يمكن للطعام والماء والحشرات الصغيرة أن تجذب الدبابير إلى الشرفة
والخبر السار هو أنه من السهل جعل الشرفة الخاصة بك أقل ترحيبًا بالدبابير، بدءًا من الطعام. عندما تأكل أو تشرب على الشرفة الخاصة بك، تأكد من التنظيف خلفك، وهذا ينطبق على طعام الحيوانات الأليفة أيضًا. لا تترك أوعية طعام الحيوانات الأليفة على الشرفة لفترات طويلة أو استخدم أوعية ذات أغطية، لذلك حتى لو جاءت الدبابير، فلن تتمكن من الوصول إلى الطعام.
الشيء نفسه ينطبق على صناديق القمامة كذلك. إذا احتفظت بسلة قمامة بالقرب من شرفتك أو عليها، فتأكد من أنها تحتوي على غطاء محكم، حيث أن سلة المهملات نصف المفتوحة هي في الأساس علامة وامضة تقول “بوفيه مجاني” للدبابير وغيرها من الحشرات. وإلى جانب الطعام، هناك الماء أيضًا. تنجذب الدبابير بشكل خاص إلى المياه الراكدة أثناء الطقس الحار، لذا تأكد من فحص السلال المعلقة والمزارع وأواني الزهور والدلاء وصواني النباتات حيث يتجمع الماء. قم بإفراغها بشكل متكرر وتحسين الصرف عند الحاجة.
وبينما تنظر إلى نباتاتك، انتبه للآفات أيضًا. إذا كان لديهم المن، فسوف تأتي الدبابير. وذلك لأن حشرة المن تنتج مادة عسلية، وهي مادة حلوة تحبها الدبابير. وبالمثل، تحقق مما إذا كان هناك أي عناكب أو شبكات على الشرفة الخاصة بك. تقوم الدبابير بإطعام صغارها، لذا تأكد من التخلص من العناكب في شرفتك أيضًا.
قم بزراعة نباتات طاردة للدبابير واستخدم أعشاشًا مزيفة لإبعاد الدبابير
هناك طريقة أخرى رائعة لإبعاد الدبابير عن الشرفة وهي عرض نباتات طاردة للدبابير. هناك العديد من النباتات المذهلة التي يمكن أن تساعد في إبعاد الدبابير. بعض الأمثلة البارزة تشمل النعناع وعشب الليمون والخزامى. فقط ضع في اعتبارك أن النباتات وحدها لن تطرد الدبابير تمامًا. لإحداث فرق حقيقي، سوف تحتاج إلى الجمع بين عدة أساليب. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا استخدام عش الدبابير المزيف. بعض أنواع الدبابير إقليمية، لذلك إذا رأت عشًا للدبابير على شرفتك، فمن غير المرجح أن تتسكع هناك.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن بعض الدبابير لا تبني أعشاشًا على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، فإنهم يبنون المنازل في شقوق أو ثقوب صغيرة. لذا، إذا رأيت أي ثقوب أو شقوق أو تجاويف في الشرفة الخاصة بك، فقم بإغلاقها أيضًا. ولكن ماذا لو كانت الدبابير قد استقرت بالفعل في شرفتك أو قامت ببناء عش؟ الدبابير حشرات عدوانية، وإذا شعرت بالتهديد فسوف تهاجم. من الأفضل تجنب إزالة عش الدبابير بنفسك وبدلاً من ذلك اتصل بمتخصص. يجب أن يضمن هذا أيضًا إزالة العش بالكامل ومنع إعادة بناء المستعمرة.