إذا كانت الدبابير تغزو شرفتك، فقد يكون هذا هو السبب

يمكن أن تكون الشرفة ملاذًا هادئًا في الهواء الطلق. مكان تنجرف إليه بعد يوم طويل، وتجلس على كرسي ناعم لتستمتع بنباتاتك الجميلة. ولكن بعض الأشياء يمكن أن تدمر هذه التجربة السلمية. على سبيل المثال، عندما تبدأ في سماع طنين الأجنحة حول رأسك. دبور واحد. ثم آخر. وفجأة، يحتشدون في المكان. ولكن ما الذي يجلب هذه الدبابير إلى الشرفة الخاصة بك؟ حسنا، ثلاثة أشياء في المقام الأول. المأوى والغذاء والماء. تمامًا مثل جميع الحشرات، تحتاج الدبابير إلى هذه الأشياء أيضًا، وإذا كانت الشرفة الخاصة بك توفرها، فستصبح الدبابير زوارًا متكررين. ما لم تقم بإصلاح المشكلات التي تجلب الدبابير إلى شرفتك، فلن تختفي. مهما طاردتهم، فسوف يعودون دائمًا.

إذًا، كيف توفر الشرفة المأوى والغذاء والماء للدبابير؟ غالبًا ما تكون الشرفات مليئة بالزوايا والأماكن المحمية حيث يمكن للدبابير بناء أعشاشها بسهولة بعيدًا عن الرياح القوية والأمطار والشمس المباشرة والحيوانات المفترسة. في كثير من الحالات، يكون هذا وحده كافيًا لإدخالها. ومع ذلك، إذا لم تتمكن من رؤية أي أعشاش ومازلت ترى الدبابير تحوم حول شرفتك، فمن المؤكد أنها موجودة هناك للحصول على الماء والطعام. الفتات من الوجبات الخفيفة أو انسكابات المشروبات اللزجة أو أغذية الحيوانات الأليفة أو القمامة الفائضة أو المياه الراكدة يمكن أن تحول الشرفة الخاصة بك إلى محطة جذابة بشكل مدهش للدبابير الجائعة والعطشى.