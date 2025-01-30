إذا كانت شجرة الأرز الخاصة بك تبدو مريضة ، فقد تكون هذه الأمراض هي اللوم

لا يوجد شيء مهيب وفرض مثل شجرة الأرز المزروعة بالكامل مع فروعها الأفقية الواسعة والإبر دائمة الخضرة العطرة في ظلال مبهجة من اللون الأخضر والأزرق. بفضل عادة النمو الكادلة ، يصنع الأرز شجرة ظل ممتازة. إنها أيضًا واحدة من أشجار الفاكهة والتوت التي تنمو في فناءك التي تحبها الطيور – إنها مفيدة بشكل خاص للطيور التي تعشش ، وتوفر مصدرًا طعامًا للثدييات الصغيرة مثل السناجب. بالإضافة إلى ذلك ، عند زراعتها بالقرب من بعضها وقطعة بانتظام ، يمكن أن تمنحك هذه الأشجار دائمة الخضرة الخصوصية على مدار السنة. نظرًا لأن الأرز يمكن أن يستغرق بعض الوقت للوصول إلى مرحلة النضج ، فقد يكون الأمر يتعلق إلى حد ما إذا لاحظت أن عينة الجائزة الخاصة بك بدأت تبدو مريضة قليلاً. قد يكون هذا ناتجًا عن عدد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأرز ، بما في ذلك الصدأ ، العفن الملتوي ، جذر أو تعفن التاج ، وشفاء الغصين.
تفقد شجرتك بعناية حتى تتمكن من تحديد المرض بشكل صحيح واتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذه ، حيثما أمكن. الأمراض الأكثر شيوعًا التي تؤثر على أشجار الأرز فطرية ويمكن معالجتها إذا لاحظتها مبكرًا بما فيه الكفاية. الاستثناءات هي جذر أو التاج مثل تلك التي تسببها الفطريات فيتوفثورا أو الفطريات المتغاير. أفضل علاج لهذه الحالات الفطرية هو الوقاية. تأكد من أن الشجرة تنمو في تربة جيدة ، ولا تتفوق عليها. يمكن أن تساعد بعض المبيدات الحشرية في التحكم في الأمراض ، ولكن إذا كانت الأشجار كبيرة ، فقد يكون من الصعب للغاية مكافحة هذه المشكلات.
كيفية تحديد أمراض أشجار الأرز الشائعة
تعتبر آفة الغصين أو الإبرة الأكثر شيوعًا بين الشتلات والأشجار الصغيرة التي تنمو بالقرب من بعضها البعض. يمكن أن تكون الآفة سائدة أيضًا خلال فترات الطقس الرطب. إنه يسبب الفروع الأصغر والإبر لتحول اللون البني وتموت ببطء. قد تجد أيضًا بقع سوداء أو بنية صغيرة على أجزاء الأشجار المصابة. إذا لاحظت دليلًا على هذا المرض ، فمن الأفضل أن تقطع الأقسام المصابة وتدميرها. يعد رش الأرز الخاص بك بمبيدات الفطريات الموصى بها فكرة جيدة أيضًا ، خاصة أثناء الطقس الرطب.
الصدأ هو مرض فطري شائع آخر يجب أن تبحث عنه. يمكن رؤية دليل على ذلك من خلال وجود المرارات أو النمو الخضراء للبني المحمر والفلين. يمكن العثور عليها عادة على فروع وإبر أصغر في الخريف. بمجرد ظهور الربيع ، ستنتج المرارات جراثيم في شكل مخالب أو قرون تشبه اللثة البرتقالية. قد ترى أيضًا نموًا جديدًا في إطلاق النار ، والذي يتم تجميعه ويشار إليه عادةً باسم Betches ‘Betroms. على الرغم من أن معظم الصدأ لن تقتل شجرتك ، إلا أنه من المستحسن قطع الأجزاء المصابة والتخلص منها. تريد أيضًا تجنب ارتكاب خطأ شائع عند زراعة أشجار تايلور جونيبر وغيرها من الأرز ، وهذا يزرع هذه الأنواع في أي مكان بالقرب من أشجار التفاح. يمكن أن يصيب نوع واحد من مرض الصدأ المعروف باسم صدأ التفاح الأرز أيضًا أشجار الفاكهة ويفسد الحصاد. يمكنك تطبيق مبيد الفطريات في الربيع إذا كان الأرز الخاص بك عرضة لمرض الصدأ.
الأمراض الأخرى التي قد تصيب الأرز الخاص بك
العفن الملتوي هو مرض سيدار شائع آخر يمكن علاجه لأنه في الواقع نتيجة لإصابة الحشرات من المن الذباب الأبيض أو المقياس. عندما تمتص هذه الحشرات النسغ ، عادةً من النمو الشاب ، تفرز مادة لزجة تُعرف باسم Honeydew. ينتج عن هذا نمو القالب القبيح الذي سيظهر كقعلات سوداء أو بنية على الفروع والإبر. على الرغم من أن الفطريات لن تضر الأرز الخاص بك ، إلا أنها غير جذابة تمامًا وقد تحد من قدرات التمثيل الضوئي للشجرة بسبب التظليل. التخلص من الحشرات سوف يمنع القالب من النمو. إذا كان الإصابة بالحشرة شديدة أو كنت بحاجة إلى علاج شجرة كبيرة ، فغالبًا ما يكون الحل الأفضل هو حقن المبيدات الحشرية الجهازية في الجذع. من الناحية المثالية ، من المستحسن استدعاء محترف للقيام بذلك بشكل فعال.
إذا كنت تشك في إصابة شجرة الأرز الخاصة بك بمرض ولكنك تفتقر إلى الثقة لتشخيصه بشكل صحيح ، فقد تكون هذه واحدة من تلك الأوقات التي تحتاج فيها إلى فحص أشجار احترافي. في معظم الحالات ، يجب أن يكون أحد المشاجرات المؤهلة قادرًا على تحديد المرض الذي يؤثر على الأرز بسهولة تامة ويعطيك المعلومات الصحيحة حول كيفية علاجه حتى تتمكن من إعادة شجرتك إلى الصحة الكاملة. بالطبع ، لن تصاب جميع أشجار الأرز التي لا تزدهر بالمرض. قد ترغب أيضًا في التفكير في أن الأرز لا يحصل على الرعاية التي يتطلبها لأن هذا قد يسبب أيضًا أوراق الشجر البنية أو النمو المتوقف.