إذا كانت شجرة الأرز الخاصة بك تبدو مريضة ، فقد تكون هذه الأمراض هي اللوم

لا يوجد شيء مهيب وفرض مثل شجرة الأرز المزروعة بالكامل مع فروعها الأفقية الواسعة والإبر دائمة الخضرة العطرة في ظلال مبهجة من اللون الأخضر والأزرق. بفضل عادة النمو الكادلة ، يصنع الأرز شجرة ظل ممتازة. إنها أيضًا واحدة من أشجار الفاكهة والتوت التي تنمو في فناءك التي تحبها الطيور – إنها مفيدة بشكل خاص للطيور التي تعشش ، وتوفر مصدرًا طعامًا للثدييات الصغيرة مثل السناجب. بالإضافة إلى ذلك ، عند زراعتها بالقرب من بعضها وقطعة بانتظام ، يمكن أن تمنحك هذه الأشجار دائمة الخضرة الخصوصية على مدار السنة. نظرًا لأن الأرز يمكن أن يستغرق بعض الوقت للوصول إلى مرحلة النضج ، فقد يكون الأمر يتعلق إلى حد ما إذا لاحظت أن عينة الجائزة الخاصة بك بدأت تبدو مريضة قليلاً. قد يكون هذا ناتجًا عن عدد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأرز ، بما في ذلك الصدأ ، العفن الملتوي ، جذر أو تعفن التاج ، وشفاء الغصين.

تفقد شجرتك بعناية حتى تتمكن من تحديد المرض بشكل صحيح واتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذه ، حيثما أمكن. الأمراض الأكثر شيوعًا التي تؤثر على أشجار الأرز فطرية ويمكن معالجتها إذا لاحظتها مبكرًا بما فيه الكفاية. الاستثناءات هي جذر أو التاج مثل تلك التي تسببها الفطريات فيتوفثورا أو الفطريات المتغاير. أفضل علاج لهذه الحالات الفطرية هو الوقاية. تأكد من أن الشجرة تنمو في تربة جيدة ، ولا تتفوق عليها. يمكن أن تساعد بعض المبيدات الحشرية في التحكم في الأمراض ، ولكن إذا كانت الأشجار كبيرة ، فقد يكون من الصعب للغاية مكافحة هذه المشكلات.