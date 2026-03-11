إذا كانت لديك هذه الغسالة، فقد تحتاج إلى استبدالها – فقد يكون ذلك بمثابة خطر الحريق

إن عمليات سحب الأجهزة ليست بالأمر الجديد، وبينما قد لا يؤثر بعضها عليك، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة إذا لم تتم معالجته. في عام 2022، بدأت سامسونج عملية استدعاء طوعية للعديد من موديلات الغسالات ذات التحميل العلوي بسبب خطر الحريق. على الرغم من أن هذا الاستدعاء كان منذ عدة سنوات، إلا أن النماذج المتضررة قد تظهر مستعملة أو في مخزون التصفية في متجر الخصم. أو ربما تكون قد اشتريت واحدة جديدة قبل أن يتم استدعاؤها ولم تعلم أبدًا بالمشكلة. إن معرفة المخاطر المحتملة المرتبطة بالغسالة، وكذلك كيفية حل المشكلة من خلال تحديث البرنامج، أمر أساسي.

تم بيع غسالات سامسونج المستردة في الولايات المتحدة بين يونيو 2021 وديسمبر 2022. وهناك أكثر من 663000 وحدة متأثرة، وفقًا لتقارير المستهلك. يتعلق الاستدعاء فقط بالغسالات ذات التحميل العلوي مع إعداد Super Speed ​​Wash الخاص بالشركة. وهو يؤثر على الوحدات ذات أرقام الطرازات WA49B، وWA50B، وWA51A، وWA52A، وWA54A، وWA55A، والتي تم بيعها لدى العديد من بائعي التجزئة، بما في ذلك Best Buy وCostco وLowe’s وHome Depot. جاء الاستدعاء بعد أن تلقت سامسونج 51 تقريرًا عن حوادث دخان الغسالات أو ذوبانها أو ارتفاع درجة حرارتها أو اشتعلت فيها النيران داخل لوحة التحكم أثناء تشغيل دورة الغسيل فائق السرعة. قامت شركة Samsung بالتحقيق في المشكلة وأصدرت تحديثًا للبرنامج يعمل على حل المشكلة.

لتحديد ما إذا كانت غسالتك متأثرة، ابحث عن رقم الطراز الموجود على الوحدة. يتم إدراج أرقام الطراز والأرقام التسلسلية أسفل الغطاء العلوي للغسالة، مع وجود ملصق إضافي على الجزء الخلفي من الغسالة. بعد ذلك، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل خطر الحريق المحتمل. حتى لو لم يكن الطراز الخاص بك أحد الغسالات التي تم سحبها، ضع في اعتبارك أن Samsung هي العلامة التجارية الشهيرة للغسالات التي قد ترغب في تجنبها، لمجموعة من الأسباب.