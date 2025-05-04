إذا كانت هذه الحيوانات الخطرة في تكساس تتجه على وجهك ، فالاحتمالات الخاصة بك ليست جيدة

قد تكون العقرب من أريزونا (Centruroides Sculpturatus) صغيرًا – يتراوح حجمها عادة من 1 إلى 3 بوصات – ولكن لا تدع حجمها تخدعك. هذا الساكن الصحراوي هو أكثر العقرب السامة في أمريكا الشمالية ، ويمكن أن تكون اللدغة خطرة بشكل خاص عند تسليمها إلى مناطق حساسة مثل الوجه. (إليك كيفية معرفة ما إذا كانت لدغة العنكبوت سامة.)

عقارب أريزونا بارك في اللون ، مما يساعدهم على التمويه عندما يكونون ضد لحاء الأشجار أو الأسطح الصخرية. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أدوات طويلة ورقيقة من ألوان أخف من أجسادهم. ذيولهم هي أيضا طويلة ونحيفة ، مع stinger على طرفهم. فهي ليلية وتميل إلى البقاء مخفية تحت الصخور أو السجلات خلال اليوم. ومع ذلك ، فهي أيضًا متسلقون جيدون ، لذلك قد تجدهم في مواقع أعلى مثل الجدران أو الأشجار. هم الأكثر نشاطا من الربيع حتى الخريف.

بينما تم تسميتها على اسم أريزونا ، فإن هذا العقرب يعيش أيضًا في أجزاء من نيو مكسيكو ، كاليفورنيا ، نيفادا ، يوتا ، ونعم ، تكساس ، حيث يمكن للسكان المطمئنين مواجهته في منازلهم أو أحذيتهم أو حتى الفراش. إذا كنت تعيش في تكساس أو تزورها ، فإن معرفة كيفية تحديد وتجنب والرد على Arizona Bark Scorpion Sting يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.