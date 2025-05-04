إذا كانت هذه الحيوانات الخطرة في تكساس تتجه على وجهك ، فالاحتمالات الخاصة بك ليست جيدة

قد تكون العقرب من أريزونا (Centruroides Sculpturatus) صغيرًا – يتراوح حجمها عادة من 1 إلى 3 بوصات – ولكن لا تدع حجمها تخدعك. هذا الساكن الصحراوي هو أكثر العقرب السامة في أمريكا الشمالية ، ويمكن أن تكون اللدغة خطرة بشكل خاص عند تسليمها إلى مناطق حساسة مثل الوجه. (إليك كيفية معرفة ما إذا كانت لدغة العنكبوت سامة.)
عقارب أريزونا بارك في اللون ، مما يساعدهم على التمويه عندما يكونون ضد لحاء الأشجار أو الأسطح الصخرية. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أدوات طويلة ورقيقة من ألوان أخف من أجسادهم. ذيولهم هي أيضا طويلة ونحيفة ، مع stinger على طرفهم. فهي ليلية وتميل إلى البقاء مخفية تحت الصخور أو السجلات خلال اليوم. ومع ذلك ، فهي أيضًا متسلقون جيدون ، لذلك قد تجدهم في مواقع أعلى مثل الجدران أو الأشجار. هم الأكثر نشاطا من الربيع حتى الخريف.
بينما تم تسميتها على اسم أريزونا ، فإن هذا العقرب يعيش أيضًا في أجزاء من نيو مكسيكو ، كاليفورنيا ، نيفادا ، يوتا ، ونعم ، تكساس ، حيث يمكن للسكان المطمئنين مواجهته في منازلهم أو أحذيتهم أو حتى الفراش. إذا كنت تعيش في تكساس أو تزورها ، فإن معرفة كيفية تحديد وتجنب والرد على Arizona Bark Scorpion Sting يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.
كيف يبدو أن يتم تأجيلها بواسطة عقرب أريزونا بارك
وفقًا لـ Rare Disease Therapeutics ، Inc. ، الموزع الأمريكي لـ Anascorp ، وهو مضاد يستخدم لعلاج لسعات العقرب لحاء أريزونا ، إذا كنت قد أصبت بالحيوان ، فسوف تشعر على الفور بالحرقة واللحف في الموقع. يمكن أن يكون ألم اللدغة مكثفًا ، حيث يشبه البعض الشعور بالصدمة الكهربائية.
يمكن بعد ذلك أن يتبع هذه الأحاسيس ضعف تنسيق العضلات ، وحركات العين غير العادية ، والمشاكل في التحدث ، والصعوبات في التنفس (إليك ما يجب القيام به إذا كنت تواجه مشكلة في التنفس) ، والملح ، والرغوة في الفم ، والغثيان ، والقيء ، وفقًا لمادة المرض النادرة ، Inc. ، يمكن أن تكون الرغوة في الفم ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الحصار على الشخص. يمكن أن تستمر الأعراض لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.
نادراً ما تكون لسعات سكوربون بارك أريزونا قاتلة ، لكنها قد تكون خطرة بشكل خاص على الأطفال الصغار وكبار السن والأفراد الذين يعانون من الجهاز المناعي للخطر. تلاحظ Rare Disease Therapeutics ، Inc. أن معظم اللدائن تحدث عند الأطفال. من بين 1534 مريضًا في التجارب السريرية ، تم الإبلاغ عن 78 ٪ من الأطفال ، لكل مراجعة عام 2012 في مجلة علم الصيدلة والعلاجات.
كيف يتم علاج لدغة العقرب من أريزونا
يمكنك استدعاء التحكم في السموم على الرقم 1-800-222-1222 إذا كنت قد تأثرت من قبل العقرب من أريزونا. يمكنهم مساعدتك في الإسعافات الأولية والمساعدة في مراقبة حالتك.
بالإضافة إلى ذلك ، يلاحظ التحكم في الآفات الوقائية أن زيارة المستشفى وتلقي مضاد معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) يمكن أن يساعد في تقليل شدة الأعراض. ينصحون أيضًا بتنظيف مساحة اللدغة بالصابون والماء ووضع قطعة قماش باردة أو حزمة ثلج عليها. يمكنك أيضًا تناول الأسيتامينوفين (تايلينول) للمساعدة في تقليل التورم. (هذا هو المدة التي يستغرقها تايلينول لبدء العمل.)
لمنع الحصول على اللوم في المقام الأول ، يتم استئجار Wiseto خدمة إبادة العقرب المهنية. وتشمل أفضل الممارسات الأخرى نقل أسرّة وأسرّة بعيدًا عن الجدران ؛ فحص أي بياضات أو مناشف أو أحذية أو ملابس قبل الاستخدام ؛ وضع أرجل سرير في الجرار الزجاجية حتى لا تستطيع العقارب الصعود ؛ والدروع في أي مناشف رطبة أو مغسلة لأن العقارب تنجذب إلى الرطوبة.