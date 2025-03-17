إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم ، فأنت أكثر عرضة لخطر هذه الحالة المؤلمة

قد لا تعرف أن لديك ارتفاع ضغط الدم إلا إذا كنت أنت أو شخص ما تقيسه. يمكن أن يكون ضغط الدم مرتفعًا للغاية دون أي أعراض ، والتي يمكن أن تكون مشكلة لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى ظروف خطيرة مثل الأزمة القلبية أو مشاكل الكلى أو حتى فقدان البصر. نظرًا لأن لديك أوعية دموية تذهب إلى المخ ، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل في الذاكرة أو يؤدي إلى الخرف الوعائي.

يقول الدكتور جاسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيبين في One Oak Medical ، في مقابلة مع Health Digest ، إن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى مثل النقرس. النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يسبب عمليات التوهج المتقطعة في المفاصل ، عادة في إصبع قدمك الكبير. يحدث النقرس عندما يتراكم حمض اليوريك الزائد في دمك بشكل أسرع من الكليتين التي يمكن أن ترشحها.

وقال: “يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى ، مما يقلل من قدرتها على تصفية منتجات النفايات بكفاءة”. “هذا يشمل حمض اليوريك ، والذي يمكن أن يتبلور بعد ذلك في المفاصل للتسبب في النقرس.”