إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم ، فأنت أكثر عرضة لخطر هذه الحالة المؤلمة

قد لا تعرف أن لديك ارتفاع ضغط الدم إلا إذا كنت أنت أو شخص ما تقيسه. يمكن أن يكون ضغط الدم مرتفعًا للغاية دون أي أعراض ، والتي يمكن أن تكون مشكلة لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى ظروف خطيرة مثل الأزمة القلبية أو مشاكل الكلى أو حتى فقدان البصر. نظرًا لأن لديك أوعية دموية تذهب إلى المخ ، فإن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل في الذاكرة أو يؤدي إلى الخرف الوعائي.
يقول الدكتور جاسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيبين في One Oak Medical ، في مقابلة مع Health Digest ، إن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى مثل النقرس. النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي يسبب عمليات التوهج المتقطعة في المفاصل ، عادة في إصبع قدمك الكبير. يحدث النقرس عندما يتراكم حمض اليوريك الزائد في دمك بشكل أسرع من الكليتين التي يمكن أن ترشحها.
وقال: “يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى ، مما يقلل من قدرتها على تصفية منتجات النفايات بكفاءة”. “هذا يشمل حمض اليوريك ، والذي يمكن أن يتبلور بعد ذلك في المفاصل للتسبب في النقرس.”
كيف يؤثر ضغط الدم على الكلى وحمض اليوريك
غالبًا ما تقوم بربط ضغط الدم مع أمراض القلب ، ولكن الأعضاء الخاصة بك تحتاج أيضًا إلى الدم من أجل العمل بشكل صحيح. تقوم الكليتين بتصفية النفايات والمياه الزائدة من دمك ، لذلك من المهم أن تتدفق الأوعية الدموية إلى كليتيك بحرية. ارتفاع ضغط الدم لا يقيد تدفق الدم فقط إلى الكلى ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مرض الكلى المزمن. وقال سينغ: “عندما يحدث ذلك ، تتضاءل قدرة الكلى على القضاء على حمض اليوريك من خلال البول مما قد يسبب النقرس”.
أدوية ارتفاع ضغط الدم مثل ثيازيد ومدرات مدرات البول (على سبيل المثال ، فوروسيميد) تدفق السائل الزائد والملح من جسمك. نتيجة لذلك ، يقول سينغ إن هذه الأدوية يمكن أن ترفع مستويات حمض اليوريك في جسمك وتسبب النقرس. (اقرأ كيف يتغير جسمك عندما تبدأ في تناول حبوب منع الحمل.)
ومع ذلك ، فإن حاصرات قناة الكالسيوم الأخرى قد تخفف من خطر النقرس. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن الأموديبين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر النقرس مقارنة مع كلورثاليدون وليسينوبريل.
كيفية منع النقرس والتحكم في ارتفاع ضغط الدم
قد يتناول الأشخاص الذين يعانون من النقرس بالفعل أدوية لمنع عمليات التوضيح ، ولكن قد يؤثر نظامك الغذائي أيضًا على خطر التوهج ويخفف من آلام الإضاءة الحالية. يقترح سينغ تقليل الأطعمة عالية البورين مثل اللحوم العضوية واللحوم الحمراء وبعض أنواع المأكولات البحرية لأن هذه الأطعمة تنهار وتنتج حمض اليوريك. وقال “أيضًا ، سيزيد الكحول ، وخاصة البيرة ، من إنتاج حمض اليوريك وتقليل إفراز”. يمكنك أيضًا تخفيف تركيز حمض اليوريك عن طريق شرب الكثير من الماء.
يمكنك أيضًا تقليل حمض اليوريك باتباع نظام غذائي مصمم لارتفاع ضغط الدم. تؤكد الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم ، والمعروفة أيضًا باسم نظام DASH DISH ، على الأطعمة الغنية بالمغذيات والتي تكون منخفضة في الصوديوم وارتفاعها في البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف. تشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الألبان وألبان قليلة الدسم. وجدت دراسة أجريت عام 2016 في التهاب المفاصل وأمراض الروماتيزم أن النظام الغذائي لاندفاع خفض مستويات حمض اليوريك في الدم ، وخاصة بين الأشخاص الذين كانت مستويات حمض اليوريك في المصل مرتفعة بالفعل.