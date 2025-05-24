إذا كان لديك جلد دجاج على رقبتك ، فيمكنك الحصول على هذا

إذا لاحظت بقع وعرة على رقبتك ، فقد تتعامل مع حالة جلدية شائعة تسمى القرنية pilaris. يظهر هذا الحالة الملقب “بشرة الدجاج” بسبب نسيجها ، وعادة ما تظهر على الذراعين العلويين أو الفخذين أو الخدين أو الأرداف – ولكن يمكن أن تظهر أيضًا على الرقبة أو الساعدين أو الساقين السفلية. في الأساس ، في أي مكان لديك بصيلات الشعر هي لعبة عادلة.
تتألف المطبات المرتبطة بالقرنية pilaris من الكيراتين الزائد. قد يشعرون بالخشونة في الملمس ويمكن أن يختلف في اللون اعتمادًا على لون البشرة. قد يتم تغيير لون الجلد المحيط بالمطبات وحكة وجافة. يمكن لأي شخص تطوير القرنية pilaris. ومع ذلك ، فهو أكثر شيوعًا عند الأطفال والأطفال الصغار والمراهقين. هذه الحالة ليست ضارة أو معدية وغالبًا ما تختفي بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى منتصف العشرينات. في معظم الحالات ، سيكون قد تم مسحه بالكامل بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الشخص 30 عامًا.
ما الذي يسبب القرنية بيلاريس
الكيراتين هو البروتين الذي يشكل شعرك وجلدك وأظافرك. عندما يفشل الكيراتين في التقليب بشكل صحيح ، يمكن أن تصبح المسام مسدودة ، مما تسبب في شكل نتوءات.
العوامل المهيبة التي تجعلك أكثر عرضة لتطوير القرنية بيلاريس تشمل بشرة عادلة (على الرغم من أن جميع نغمات البشرة يمكن أن يكون لها) ، الأكزيما ، الالتهاب المبتذلة ، الربو ، قصور الغدة الدرقية ، متلازمة كوشينغ ، مرض السكري ، متلازمة الأسفل ، والسمنة. ويشيرون بالإضافة إلى ذلك إلى رابط وراثي محتمل ، مشيرين إلى حقيقة أنك ستكون أكثر عرضة لتطوير القرنية pilaris إذا كان لدى أحد أفراد الأسرة الآخر أيضًا.
يوضح STATPearls كذلك الوراثة المرتبطة بالتقرير pilaris ، قائلاً إن الطفرات في Filaggrin البروتين ، وكذلك المشكلات في سلسلة إشارات RAS ، قد تم ربطها بهذه الحالة. غالبًا ما يرتبط Pilaris من التقرن بالتهاب الجلد التأتبي ، والذي يدعم ، إلى جانب الطفرات في جين Filaggrin ، فكرة أن هذه الحالة قد تنجم عن وظيفة الحاجز الظهاري غير الطبيعي.
كيف يتم علاج القرنية بيلاريس
تقول جمعية الأكاديمية الأمريكية لعلم الأمراض الجلدية إن نظام المساعدة الذاتية المكونة من ثلاثة أجزاء قد يكون كل ما هو مطلوب للسيطرة على القرنية pilaris. ينصحون بالتقشير اللطيف مع لوفاه ، أو نفخة برتقالية ، أو منشدة خشنة لإزالة خلايا الجلد الميتة ، تليها تطبيق منتج يحتوي على حمض هيدروكسيل ألفا ، حمض الجليكوليك ، حمض اللبنيك ، الحمض الريبي ، حمض الساليسيليك ، أو اليوريا لتشجيع خلايا البشرة الميتة. بعد ذلك ، تأكد من استخدام مرطب. يمكنك إعادة تقديم الطلب بعد الاستحمام أو في أي وقت تشعر فيه بشرتك. لا تقشر بقوة شديدة ، وأخذ قسطًا من الراحة لبضعة أيام إذا أصبحت بشرتك جافة أو مزعجة (إليك ما يحدث إذا قمت بتقشير أكثر من اللازم). إذا كانت هذه الخطوات غير كافية ، فإنهم يوصون برؤية طبيب أمراض جلدية لمزيد من المشورة.
إذا قمت بزيارة أخصائي أمراض جلدية ، فقد تحصل على كريمة الستيرويد وصفة طبية لمدة أسبوع إلى 10 أيام لتهدئة الالتهاب ، تليها مزيج من كريم اليوريا وحمض الساليسيليك. العلاج الأسبوعي أو كل أسبوعين مع الريتينويدات هو خيار آخر. إذا فشلت الكريمات في مساعدتك ، فهناك أيضًا إجراءات جراحية بسيطة يمكن أن تجربها طبيبك. على سبيل المثال ، قد تستخدم أداة صغيرة لقطع الجلد وإزالة الشعر المحاصرين ومقابس الكيراتين. يمكن أيضًا استخدام الجلد ، وتسجيل الجلد ، والتقشير الكيميائي ، وعلاجات الضوء أو الليزر لإزالة الانسدادات. إذا كان لديك فرط تصبغ ، فقد ينصح طبيب الأمراض الجلدية أيضًا استخدام الكريمات مثل الهيدروكينون وحمض الأزليك وحمض الكوجيك لتتلاشى هذه المناطق.