إذا كان لديك جلد دجاج على رقبتك ، فيمكنك الحصول على هذا

إذا لاحظت بقع وعرة على رقبتك ، فقد تتعامل مع حالة جلدية شائعة تسمى القرنية pilaris. يظهر هذا الحالة الملقب “بشرة الدجاج” بسبب نسيجها ، وعادة ما تظهر على الذراعين العلويين أو الفخذين أو الخدين أو الأرداف – ولكن يمكن أن تظهر أيضًا على الرقبة أو الساعدين أو الساقين السفلية. في الأساس ، في أي مكان لديك بصيلات الشعر هي لعبة عادلة.

تتألف المطبات المرتبطة بالقرنية pilaris من الكيراتين الزائد. قد يشعرون بالخشونة في الملمس ويمكن أن يختلف في اللون اعتمادًا على لون البشرة. قد يتم تغيير لون الجلد المحيط بالمطبات وحكة وجافة. يمكن لأي شخص تطوير القرنية pilaris. ومع ذلك ، فهو أكثر شيوعًا عند الأطفال والأطفال الصغار والمراهقين. هذه الحالة ليست ضارة أو معدية وغالبًا ما تختفي بحلول الوقت الذي يصل فيه الشخص إلى منتصف العشرينات. في معظم الحالات ، سيكون قد تم مسحه بالكامل بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الشخص 30 عامًا.