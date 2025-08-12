إذا كان لديك منفذ تلفاز في غرفتك فأنت تملك كنزًا—إليك كيف تحوله إلى شبكة إنترنت سريعة

في كل بيت يوجد ذاك منفذ التلفاز المُهمَل خلف الخزانة. كثيرون يجرّون أسلاك الـEthernet عبر الممرات ثم يستسلمون. الخبر الجيد؟ هذا المنفذ قد يكون أقصر طريق إلى شبكة سلكية مستقرة في غرفتك—من دون تكسير أو تمديدات جديدة.

كيف تحصل على إنترنت سريع في غرفة بلا منفذ إيثرنت؟

الخيار المثالي دائمًا هو سلك Ethernet مباشر من الموجّه إلى جهازك. عندما يتعذّر ذلك، نلجأ عادةً إلى الـWi-Fi، لكنه يفقد السرعة والاستقرار، خصوصًا عبر الجدران. هنا يبرز حل شائع: CPL (الإنترنت عبر الكهرباء).

تحتاج عادتًا إلى صندوقين: واحد قرب الموجّه وآخر في الغرفة الهدف، وكلاهما يُوصَلان بالقابس الكهربائي مباشرة (ليس عبر مُتعدِّد المقابس). المزايا؟ تركيب سهل وتكلفة معقولة. الحدود؟ يعتمد الأداء على جودة شبكة البيت الكهربائية؛ وجود مُشترك كهربائي أو دوائر قديمة قد يُضعف السرعة ويزيد التقطّع.

كيف تحوِّل مقبس التلفاز (الكابل المحوري) إلى إيثرنت؟

الكثير من المنازل تملك شبكة الكابل المحوري (Coaxial) المخصّصة لتوزيع بثّ التلفاز بين الغرف. بتقنية MoCA (Multimedia over Coax Alliance) يمكنك تحويل هذا المسار نفسه إلى «جسر إيثرنت» عالي الاعتمادية.

الفكرة بسيطة: تضع مُحوّل MoCA قرب الموجّه وتربطه بكابل Coax الموجود، ثم مُحوّلًا ثانيًا في الغرفة الهدف وتوصله بجهازك عبر Ethernet. النتيجة: خط سلكي ثابت بسرعات قد تصل (وفق مواصفات MoCA 2.5) إلى 2.5 غيغابت/ث، وهو ممتاز للبثّ بدقّات عالية والألعاب والعمل عن بُعد. كثير من المُحوّلات توفّر منفذ “مرور” للحفاظ على إشارة التلفاز أيضًا، فتربح إنترنت وتلفازًا معًا.

قبل الشراء: ما الذي يجب فحصه؟

تحقّق من وجود مسار Coax مباشر نسبيًا بين الغرف. وجود مُوزّعات الإشارة أو مُضخِّمات قد يسبّب فقدانًا كبيرًا في الإشارة أو يمنع الربط. إن أمكن، جرّب مسارًا أبسط أو استبدل الموزّع بآخر متوافق مع نطاق MoCA.

أو قد يسبّب فقدانًا كبيرًا في الإشارة أو يمنع الربط. إن أمكن، جرّب مسارًا أبسط أو استبدل الموزّع بآخر متوافق مع نطاق MoCA. اختر مُحوّلات تدعم المعيار الأحدث (مثل MoCA 2.5) والمزايا التي تحتاجها: منفذ «مرور» للتلفاز، عدد منافذ Ethernet، أو إمكانية توسيع لاحقة.

للأمان والجودة، ثبّت رؤوس Coax بإحكام واستخدم كوابل بحالة جيدة، وتجنّب الانثناءات الحادة.

مقارنةً بـCPL، مُحوّلات MoCA أعلى كلفة عادةً، لكنها أكثـر استقرارًا وأقلّ حساسية لبيئة المنزل.

خلاصة سريعة

لا داعي لتمديدات معقّدة ولا للاعتماد الكامل على الـWi-Fi. إن وُجد منفذ تلفاز في غرفتك، فبمُحوّلين MoCA فقط يمكنك تحويله إلى خط إيثرنت سريع وهادئ—حلّ عملي يُعطي الأجهزة الثابتة في البيت السرعة التي تستحقها.