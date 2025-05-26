إذا كنت تأكل الكثير من هذا البروتين الشهير ، فإن ارتفاع خطر الكوليسترول

غالبًا ما ينصح أخصائيو التغذية وغيرهم من المهنيين الصحيين بعدم وضع العلامات على الأطعمة بأنها “جيدة” أو “سيئة”. ولكن دعونا نواجه الأمر – بعض الأطعمة تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا أكثر من غيرها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستويات الكوليسترول. الأطعمة مثل دقيق الشوفان والشعير والفاصوليا والفواكه والمكسرات غنية بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد في خفض الكوليسترول.
يعد البروتين مهمًا لمساعدتك على الشعور بالامتلاء وتزويد عضلاتك ، ولكن ليس كل مصادر البروتين متساوية عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. واحد من أسوأ المجرمين؟ اللحوم المصنعة. نعم ، يتضمن ذلك لحم الخنزير المقدد اللذيذ الذي يتزوج جيدًا مع كل شيء تقريبًا. وما هي لعبة البيسبول بدون هوت دوج؟ أو الباب الخلفي لكرة القدم بدون هاجي القلبية؟ على الرغم من أنه من الجيد الاستمتاع بهذه الأطعمة من حين لآخر ، فإن تناول اللحوم المصنعة بانتظام يمكن أن يتسبب في زحف مستويات الكوليسترول في الكوليسترول.
قد تتساءل أيضًا ما إذا كان البيض يتحمل اللوم ، لأنها عالية في الكوليسترول. لكن دراسة عام 2019 في المواد الغذائية ألقيت نظرة فاحصة على ما إذا كانت الكوليسترول أو الدهون المشبعة في الطعام التي ترفع مستويات الكوليسترول في الدم. تبين أن الدهون المشبعة هي الجاني الحقيقي. على وجه الخصوص ، تم ربط اللحوم المصنعة مثل السجق ولحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد بمستويات أعلى من LDL (سيئة) ومستويات الكوليسترول الكلي.
كيف تثير اللحوم المصنعة مستويات الكوليسترول
قد يساعد ذلك في مقارنة تغذية اللحوم غير المجهزة والمجهزة. دعنا نقارن ، أوقية للأوقية ، لحم الخنزير المقدد المطبوخ مع لحم الخنزير المشوي. ثلاثة أوقية من لحم الخنزير المقدد المطبوخ (حوالي 8 شرائح) لديها 10 غرامات من الدهون المشبعة مقارنة مع 1 غرام الموجود في لحم الخنزير. ستجد أيضًا أكثر من 1400 ملليغرام من الصوديوم في لحم الخنزير المقدد ، في حين أن لحم الخنزير لديه 48 ملليغرام فقط.
يمكن أن يؤثر تناول لحم الخنزير المقدد كل يوم على جسمك بعدة طرق. وجدت دراسة 2022 في الحدود في طب القلب والأوعية الدموية أن استهلاك اللحوم الحمراء متزايدة من مستويات الدهون الثلاثية (ولكن ليس الكوليسترول) ، لكنها لم تميز اللحوم الحمراء المصنعة وغير المجهزة. قال الباحثون إن الدهون المشبعة في السلسلة المتوسطة قد تعمل على تحسين نسبة الكوليسترول في HDL الجيد ، لكن الأحماض الدهنية الطويلة في اللحوم الحمراء يمكن أن تزيد من الالتهاب في الأوعية الدموية.
عادةً ما تحتوي اللحوم المعالجة على الكثير من الصوديوم التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وضعف معالجة مستويات الكوليسترول. تحتوي اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة أيضًا على carnitine ، وهي مغذية تجعل جسمك يدعم إنتاج الطاقة. في حين أن الكارنيتين مهم للصحة العامة ، فإن الكثير من الكارنيتين يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء. تتحول بكتيريا الأمعاء الخاصة بك إلى مادة كارنيتين إلى مادة تسمى TMAO ، والتي يمكن أن تتداخل مع مدى كفاءة جسمك في الكوليسترول لعدة أسابيع. يمكن أن يسبب الالتهاب في الشرايين.
يمكن أن تزيد اللحوم المصنعة من خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان
حتى لو كان قلبك وأوعيةك الدموية في حالة جيدة ، فقد لا يزال يستحق تقليص اللحوم المصنعة لخفض خطر الإصابة بظروف خطيرة أخرى. مراجعة 2024 في لانسيت مجتمعة من 31 دراسة تدرس العلاقة بين استهلاك اللحوم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من اللحوم ، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي ، لديهم خطر أكبر من مرض السكري من أولئك الذين يأكلون أقل. على وجه الخصوص ، ارتبط كل التقديم اليومي 50 غرام من اللحوم المصنعة بنسبة أعلى بنسبة 15 ٪ من مرض السكري من النوع 2. للرجوع إليها ، تزن ثلاث شرائح من لحم الخنزير المقدد المطبوخ حوالي 36 جرام.
(إليك كيف يمكن أن تؤثر اللحوم المصنعة على صحتك المعرفية.)
تصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة على أنها مسرطنة ، مما يعني أنها تحتوي على مواد معروفة أنها تسبب السرطان. بعد تحليل 10 دراسات ، وجدت منظمة الصحة العالمية أن كل جزء 50 غرام من اللحوم المصنعة يرتبط بنسبة أعلى بنسبة 18 ٪ لسرطان القولون والمستقيم. وفقًا لمركز MD Anderson للسرطان ، فإن ثلاث مواد كيميائية محددة في اللحوم المصنعة ضارة بشكل خاص. النترات والنتريت ، التي تستخدم للحفاظ على اللحوم ، مرتبطة بسرطان القولون والمستقيم. الأمينات غير المتجانسة والتعدد الحلقات ، والتي تتشكل عندما يتم طهي اللحوم في درجات حرارة عالية ، يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا في القولون والمستقيم. وعلى الرغم من أن الحديد الهيم موجود بشكل طبيعي في اللحوم الحمراء ، إلا أنه قد يلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بالسرطان.