إذا كنت تأكل الكثير من هذا البروتين الشهير ، فإن ارتفاع خطر الكوليسترول

غالبًا ما ينصح أخصائيو التغذية وغيرهم من المهنيين الصحيين بعدم وضع العلامات على الأطعمة بأنها “جيدة” أو “سيئة”. ولكن دعونا نواجه الأمر – بعض الأطعمة تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا أكثر من غيرها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستويات الكوليسترول. الأطعمة مثل دقيق الشوفان والشعير والفاصوليا والفواكه والمكسرات غنية بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد في خفض الكوليسترول.

يعد البروتين مهمًا لمساعدتك على الشعور بالامتلاء وتزويد عضلاتك ، ولكن ليس كل مصادر البروتين متساوية عندما يتعلق الأمر بصحة القلب. واحد من أسوأ المجرمين؟ اللحوم المصنعة. نعم ، يتضمن ذلك لحم الخنزير المقدد اللذيذ الذي يتزوج جيدًا مع كل شيء تقريبًا. وما هي لعبة البيسبول بدون هوت دوج؟ أو الباب الخلفي لكرة القدم بدون هاجي القلبية؟ على الرغم من أنه من الجيد الاستمتاع بهذه الأطعمة من حين لآخر ، فإن تناول اللحوم المصنعة بانتظام يمكن أن يتسبب في زحف مستويات الكوليسترول في الكوليسترول.

قد تتساءل أيضًا ما إذا كان البيض يتحمل اللوم ، لأنها عالية في الكوليسترول. لكن دراسة عام 2019 في المواد الغذائية ألقيت نظرة فاحصة على ما إذا كانت الكوليسترول أو الدهون المشبعة في الطعام التي ترفع مستويات الكوليسترول في الدم. تبين أن الدهون المشبعة هي الجاني الحقيقي. على وجه الخصوص ، تم ربط اللحوم المصنعة مثل السجق ولحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد بمستويات أعلى من LDL (سيئة) ومستويات الكوليسترول الكلي.