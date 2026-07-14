إذا كنت تحب الطيور في الفناء، فكر مرتين في إزالة هذا النبات السام

من المفهوم تمامًا أن الجميع يسارع لإزالة اللبلاب السام (Toxicodendron radicans) كلما ظهر، سواء كان ذلك على طول الأسوار أو حول جذوع الأشجار أو على حواف حديقتهم. نظرًا لأن العديد من الأشخاص لديهم حساسية تجاهه، فإن تمزيقه بمجرد اكتشافه يعد استجابة معقولة إلى حد ما. يحتوي اللبلاب السام على مادة اليوروشيول، وهو المركب الذي يجد الكثير من الناس أنفسهم يعانون من الحساسية تجاهه. يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل بدءًا من الحكة الشديدة لعدة أيام إلى الجلد المؤلم والمتقرح والبكي.

على الرغم من أن هذا النبات عبارة عن حشائش عدوانية يمكن أن تسبب ألمًا كبيرًا للإنسان، إلا أن اللبلاب السام لا يزال موطنه الأصلي في أمريكا الشمالية. هناك العديد من الكائنات التي تستخدمه كمصدر غذائي قيم وهو نبات التوت الذي يجذب الطيور. تعتمد العديد من الطيور على الفاكهة من أجل البقاء خاصة خلال فترات العجاف عندما تكون العديد من مصادر الغذاء الأخرى شحيحة، ولا تتأثر باليوروشيول. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الفاكهة كثيفة من الناحية الغذائية وتحتفظ بالكرمة جيدًا في فصل الشتاء عندما يتم تجريد معظم مصادر التوت الأخرى في الحديقة المتوسطة، فإن اللبلاب السام يعد مصدرًا غذائيًا لا يقدر بثمن لكل من الطيور المحلية والمهاجرة. إذا كنت تريد أن تجعل حديقتك صديقة للطيور وتوفر بالفعل محطات تغذية لدعمها، فاسمح لبلابك السام بالنمو بطريقة خاضعة للرقابة مع الشجيرات المحلية الأخرى المنتجة للتوت. وبهذه الطريقة يمكنك دعم الطيور والحياة البرية الأخرى مجانًا. ومع ذلك، هذه ليست فكرة جيدة إذا كان لديك أطفال صغار أو كلاب وقطط فضولية قد تقرر تجربة أحد أنواع التوت.