إذا كنت تحب الطيور في الفناء، فكر مرتين في إزالة هذا النبات السام

من المفهوم تمامًا أن الجميع يسارع لإزالة اللبلاب السام (Toxicodendron radicans) كلما ظهر، سواء كان ذلك على طول الأسوار أو حول جذوع الأشجار أو على حواف حديقتهم. نظرًا لأن العديد من الأشخاص لديهم حساسية تجاهه، فإن تمزيقه بمجرد اكتشافه يعد استجابة معقولة إلى حد ما. يحتوي اللبلاب السام على مادة اليوروشيول، وهو المركب الذي يجد الكثير من الناس أنفسهم يعانون من الحساسية تجاهه. يمكن أن يسبب جميع أنواع المشاكل بدءًا من الحكة الشديدة لعدة أيام إلى الجلد المؤلم والمتقرح والبكي.
على الرغم من أن هذا النبات عبارة عن حشائش عدوانية يمكن أن تسبب ألمًا كبيرًا للإنسان، إلا أن اللبلاب السام لا يزال موطنه الأصلي في أمريكا الشمالية. هناك العديد من الكائنات التي تستخدمه كمصدر غذائي قيم وهو نبات التوت الذي يجذب الطيور. تعتمد العديد من الطيور على الفاكهة من أجل البقاء خاصة خلال فترات العجاف عندما تكون العديد من مصادر الغذاء الأخرى شحيحة، ولا تتأثر باليوروشيول. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الفاكهة كثيفة من الناحية الغذائية وتحتفظ بالكرمة جيدًا في فصل الشتاء عندما يتم تجريد معظم مصادر التوت الأخرى في الحديقة المتوسطة، فإن اللبلاب السام يعد مصدرًا غذائيًا لا يقدر بثمن لكل من الطيور المحلية والمهاجرة. إذا كنت تريد أن تجعل حديقتك صديقة للطيور وتوفر بالفعل محطات تغذية لدعمها، فاسمح لبلابك السام بالنمو بطريقة خاضعة للرقابة مع الشجيرات المحلية الأخرى المنتجة للتوت. وبهذه الطريقة يمكنك دعم الطيور والحياة البرية الأخرى مجانًا. ومع ذلك، هذه ليست فكرة جيدة إذا كان لديك أطفال صغار أو كلاب وقطط فضولية قد تقرر تجربة أحد أنواع التوت.
التعايش مع اللبلاب السام دون الوقوع في المشاكل
لا تدع اللبلاب السام ينتشر دون رادع في جميع أنحاء الفناء الخاص بك. هذه هي أسرع طريقة يمكن أن يواجهها شخص ما عن طريق الخطأ ويقضي أيامًا يعاني من العواقب. كما أنها ليست فكرة جيدة أن تتركها تنمو في بعض الأجزاء الأكثر استخدامًا في الحديقة. إذا ظهرت في مناطق تشهد ازدحامًا كبيرًا، فقم بإزالتها بلا رحمة للحفاظ على سلامة الجميع. ومع ذلك، إذا كان لديك منطقة برية أو حديقة مخصصة للحياة البرية، فيمكنك تركها في مكانها هنا لأنها توفر قيمة حقيقية للحياة البرية. يمكنك أيضًا أن تجعل من الصعب على حيواناتك الأليفة الوصول إليها عن طريق تركيب سياج قصير مع بوابة حول جزء الحياة البرية في حديقتك. إذا رأيت اللبلاب السام يظهر على طول خطوط السياج الخلفية أو في حواف السياج، خاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل خلف السقيفة، فدعه ينمو، حيث من غير المرجح أن يصادفه البشر والحيوانات الأليفة هنا، لكن الحياة البرية ستجده وستكون ممتنة للغاية.
تريد أيضًا التأكد من أن كل فرد في منزلك يعرف وجود اللبلاب السام وكيفية التعرف عليه. القول المأثور القديم “اترك ثلاثة، فليكن” مفيد، ولكن ربما تكون فكرة جيدة أن تظهر للجميع ما يبحثون عنه أيضًا، حتى يعرفوا عدم لمسه أو إزعاجه. ستحتاج أيضًا إلى معرفة كيفية اكتشاف اللبلاب السام في الشتاء عندما لا يكون له أوراق. عندما تختفي أوراق الشجر لفترة طويلة، سيظل التوت ملتصقًا بالكرمة في الطقس البارد حتى تجردها الطيور.
كيفية السيطرة على اللبلاب السام
من الواضح أنك لا تريد ساحة مليئة باللبلاب السام، لذلك تحتاج إلى التحكم فيها بالضوابط الثقافية. يتكاثر هذا النبات بالبذور والسوائل الجوفية أو الجذور. بمجرد أن تقرر المكان الذي ستتحمله فيه، ستحتاج إلى إزالة أي براعم صغيرة تظهر خارج هذه المنطقة. تأكد من أنك ترتدي ملابس تغطي كامل بشرتك المكشوفة. يتضمن ذلك ارتداء أحذية مغلقة وقبعة وقفازات متينة.
احفر أسفل النبات الجديد لأعمق ما يمكن للحصول على أكبر قدر ممكن من الجذر حتى لا تتشكل النباتات الجديدة من أجزاء الجذر التي فاتتك. قد تجد أن النباتات الجديدة أو القديمة التي قمت بقطعها بالقرب من الأرض قدر الإمكان تستمر في العودة. إذا أصررت على أن اللبلاب السام لا يعمل بشكل جيد مع القطع المتكرر أو الحراثة، فسوف تضعف النبات في النهاية وتتخلص منه تمامًا. لا تحاول تحويل اللبلاب السام إلى سماد ولا يجب حرقه تحت أي ظرف من الظروف. يعد الحرق أحد أخطر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها عند التعامل مع اللبلاب السام. ومن خلال القيام بذلك، يدخل اليوروشيول في الدخان. إذا استنشقته، فقد يسبب مشاكل خطيرة في الرئة والحنجرة. يعد استنشاق اليوروشيول الناتج عن حرق اللبلاب السام أكثر خطورة وإشكالية من ملامسة الجلد للنبات بأكمله. ضعها في كيس وأخرجها لتجميعها على الرصيف بدلاً من ذلك.