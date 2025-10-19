إذا كنت تراقب نسبة السكر في الدم لديك، قم باستبدال هذا المُحلي

إذا كنت مثل العديد من البالغين، فقد تحاول الحفاظ على تناول السكر ضمن الحدود اليومية الموصى بها (إليك كمية السكر التي يجب أن تتناولها حقًا في اليوم). لكن الحد من كمية السكر التي تستهلكها ليس الطريقة الوحيدة لتجنب ظهور علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكنك أيضًا تبديل المحليات التي تستخدمها، حيث أن المحليات المختلفة يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم بطرق مختلفة.

تتمتع جميع الأطعمة بتصنيف مؤشر نسبة السكر في الدم بين صفر و100. ويحدد هذا التصنيف مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام المعني. كلما ارتفع التصنيف، زادت سرعة تجاوز نسبة السكر في الدم للمستويات الصحية.

أحد خيارات التحلية الأكثر شيوعًا هو السكر الأبيض العادي. تحتوي فقط على 16 سعرة حرارية لكل ملعقة صغيرة، مما يجعلها جذابة كخيار للتحلية؛ ومع ذلك، فهو لا يحمل أي قيمة غذائية حقيقية بسبب نقص العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصنيف مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع عند 65. وبطبيعة الحال، ليست كل المحليات لديها مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع مثل السكر الأبيض. بعضها، مثل العسل، لديه تصنيف أقل بكثير.