إذا كنت تراقب نسبة السكر في الدم لديك، قم باستبدال هذا المُحلي

إذا كنت مثل العديد من البالغين، فقد تحاول الحفاظ على تناول السكر ضمن الحدود اليومية الموصى بها (إليك كمية السكر التي يجب أن تتناولها حقًا في اليوم). لكن الحد من كمية السكر التي تستهلكها ليس الطريقة الوحيدة لتجنب ظهور علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم. يمكنك أيضًا تبديل المحليات التي تستخدمها، حيث أن المحليات المختلفة يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم بطرق مختلفة.
تتمتع جميع الأطعمة بتصنيف مؤشر نسبة السكر في الدم بين صفر و100. ويحدد هذا التصنيف مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام المعني. كلما ارتفع التصنيف، زادت سرعة تجاوز نسبة السكر في الدم للمستويات الصحية.
أحد خيارات التحلية الأكثر شيوعًا هو السكر الأبيض العادي. تحتوي فقط على 16 سعرة حرارية لكل ملعقة صغيرة، مما يجعلها جذابة كخيار للتحلية؛ ومع ذلك، فهو لا يحمل أي قيمة غذائية حقيقية بسبب نقص العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصنيف مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع عند 65. وبطبيعة الحال، ليست كل المحليات لديها مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع مثل السكر الأبيض. بعضها، مثل العسل، لديه تصنيف أقل بكثير.
لطيف على مستويات السكر في الدم بعد الوجبة
يحتوي العسل على حوالي 21 سعرًا حراريًا لكل ملعقة صغيرة، لذا فهو ليس خيارًا للتحلية منخفض السعرات الحرارية. ومع ذلك، قد يكون أكثر ملاءمة لمستويات السكر في الدم بسبب مؤشر نسبة السكر في الدم الذي يبلغ 50، وفقًا للدراسات التي تقارن تأثيرات السكر في الدم مع تأثيرات السكروز، المكون الرئيسي للسكر الأبيض المحبب.
على سبيل المثال، توصلت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة علوم الأغذية إلى أنه في غضون ثلاث ساعات بعد تناول البالغين غير المصابين بالسكري للعسل، شهدوا تأرجحًا أقل في مستويات السكر لديهم مقارنة بأقرانهم الذين تناولوا بديلاً يشبه العسل أو السكروز. على الرغم من أن العسل ما زال يجعل نسبة السكر في الدم ترتفع وتنخفض، إلا أن الارتفاع والانخفاض كان أكثر تدرجًا. لاحظ الباحثون رد فعل مماثل لدى الأطفال الأكبر سنا، وفقا لدراسة أجريت عام 2011 ونشرت في مجلة Acta Diabetologica. الأشخاص الذين تناولوا العسل بدلاً من السكروز شهدوا استجابة أكثر تعديلاً لسكر الدم.
فوائد إضافية من التحلية الطبيعية
قد يساعد العسل نسبة السكر في الدم بطريقة أخرى من خلال مساعدتك على إدارة وزنك، لأن زيادة الوزن هي عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. تشير بعض الأبحاث إلى أن العسل يمكن أن يكون أداة لإدارة الوزن.
وفقًا لمراجعة عام 2008 في مجلة المغذيات، فإن تناول العسل لديه القدرة على تقليل خطر إصابة الشخص بمتلازمة التمثيل الغذائي (اضطراب يتضمن وجود عدد من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني). أشارت إحدى الدراسات التي شملت الفئران التي تم تغذيتها بالعسل إلى أن أجسام الحيوانات كانت أصغر حجما بعد عام مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتغذى بالعسل. وجدت دراسة أخرى أجريت على البشر أن الأفراد الذين تناولوا العسل بدلاً من السكروز انخفض وزنهم، فضلاً عن انخفاض مستويات مؤشر كتلة الجسم لديهم.
ومع ذلك، في حين أن هناك العديد من فوائد العسل التي ستتمنى لو عرفتها عاجلاً، إلا أنك بالتأكيد لا تزال بحاجة إلى مراقبة الكمية التي تستهلكها.